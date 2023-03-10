Гороскоп на сегодня, 11 марта 2023 года, для всех знаков зодиака

22:35, 10 мар 2023

День приносит много идей, смелых и оригинальных. Но они порой очень далеки от реальности и требуют критической оценки. Поэтому лучше не торопиться с осуществлением задуманного. Особенно это важно, когда речь идет о планах, требующих больших вложений. К сожалению, есть опасность, что все силы будут потрачены зря.







Можно добиться успехов в учебе, причем заметный прогресс возможен даже в тех дисциплинах, о которых вы прежде имели лишь приблизительное представление. Будет шанс познакомиться с людьми, разделяющими ваши интересы, и вместе с ними заняться работой над каким-то увлекательным проектом.



Овен

День интересных встреч и приятного общения. Всем ясно, что с вами не будет скучно, поэтому к вам так и тянутся люди, которые не в силах сами найти себе интересное и приятное занятие. Вы будете желанным гостем на многих вечеринках, да и у себя дома без труда устроите веселый праздник для близких.



Телец

Все идет хорошо. Кое-какие проблемы могут возникнуть в первой половине дня, но справитесь вы с ними очень быстро, и на вашем настроении эти происшествия никак не скажутся. С коллегами и деловыми партнерами вы отлично ладите, этот день подходит и для обсуждения условий сотрудничества, и для совместной работы.



Близнецы

Хотя не все дается легко, вы решаете все возникающие проблемы, и помогают в этом друзья. День подходит для восстановления деловых и дружеских отношений, которые были разорваны из-за недоразумения, неудачного стечения обстоятельств. Благоприятный день для подготовки к переезду, покупки мебели, предметов интерьера, мелких вещей, которые будут радовать глаз.



Рак

Прогресс в делах может быть значительным и неожиданным для вас. Выясняется, что вы недооценили свои таланты и возможности, а вот сложность проблем, требующих решения, напротив, переоценили. События этого дня убедительно доказывают, что вы способны на многое, причем признают это и люди, от которых зависит ваше профессиональное будущее.



Лев

Благоприятный день для деловых встреч: вы добьетесь своего, даже если поначалу ваши оппоненты не будут готовы к конструктивному диалогу. Удачный день для тех, кто работает в сфере шоу-бизнеса, занимается организацией мероприятий или коммерческой деятельностью. Вероятны денежные поступления.





Дева

Несмотря на отдельные трудности, день сложится удачно. Он подходит для исследовательской деятельности, поиска и реализации новых идей. Полагайтесь на свою деловую интуицию: она дает исключительно правильные подсказки. Возможны неожиданные подарки, приятные сюрпризы, незапланированные денежные поступления.



Весы

Сократите общение с окружающими, постарайтесь побыть в тишине, вдали от напряженных дел. Выбирайтесь на природу, займитесь йогой или медитацией в уединении. Избегайте неоправданных рисков, не стоит отправляться в длительную поездку, можно потратить много сил.



Скорпион

Ваше обаяние работает безотказно: именно благодаря ему вы добиваетесь того, о чем раньше могли только мечтать. Деловые партнеры охотно соглашаются на любые ваши предложения, руководство поддерживает ваши инициативы. Можно строить долгосрочные планы, в том числе очень смелые – вы обязательно найдете способ реализовать их.



Стрелец

Ничего особенно неприятного не происходит, но вы не в ладу с собой, и потому на любые происшествия реагируете куда более остро, чем они того заслуживают. Не тратьте время и силы на борьбу с ветряными мельницами, сосредоточьтесь на достижении реальных и действительно важных целей.



Козерог

Неплохой день. С проблемами вы справляетесь легко и непринужденно, получаете удовольствие от дел, которыми занимаетесь, к решению любых задач подходите творчески. Для достижения успеха нужна свобода действий, и, отлично понимая это, вы никому не позволяете на вас давить.



Водолей

Стоит внимательнее присмотреться к своему окружению: не исключено, что сегодня в нем появится человек, которому предстоит сыграть важную роль в вашей жизни. В этот день звезды не скупятся на разнообразные намеки, касающиеся вашего будущего, полезные подсказки. Если вы наблюдательны, то наверняка не упустите их из вида, примете правильные решения.









Рыбы

Подходящий день для аналитической работы, проведения исследований. Вы способны работать с большим количеством информации, ничего не забывая и не путая. Можно навести порядок в финансовых делах, решить вопросы, касающиеся раздела имущества или вступления в права наследования.

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