Любовный гороскоп на сегодня, 11 марта 2023 года, для всех знаков зодиака

22:39, 10 мар 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 11 марта 2023 года по знакам зодиака



Овен

Сегодня Вашему любимому человеку будет неловко признаться Вам в том, что его чувства по отношению к Вам несколько изменились, а значит, и отношения ваши придется весьма модернизировать в соответствии с чувствами. Новость не из приятных, однако как-то надо с ней ужиться.







Телец

Сегодня Вы будете стремиться закрыться от Вашего любимого человека с некоей целью, которая не будет вполне понятна даже Вам. Почему-то Вам будет неуютно от одной мысли о том, что он догадается, что Вы чувствуете и о чем Вы думаете. Может быть, стоит все же поделиться?



Близнецы

Устройте с любимым человеком день воспоминаний. Переберите старые фотографии и видеозаписи, повествующие о ваших первых днях вместе. Постарайтесь припомнить, что чувствовал каждый из вас в день знакомства. Посмейтесь над тем, какими вы были молодыми и наивными. Сегодня день ностальгии.



Рак

Сегодня Вашему любимому человеку довольно трудно будет соответствовать тем стандартам, которые Вы для него придумали на эту ночь. Увы, ни прекрасного принца, ни волшебной принцессы из него не получится. Зато получится тот самый человек, который любит Вас и которого любите Вы.



Лев

Этот день будет напоминать сказку, а вот какую — страшную или счастливую — зависит целиком и полностью от Вас и Вашего любимого человека. В любом случае, Вы сегодня узнаете, что ощущает писатель, герои которого сходят со страниц его книг и начинают делать то, что он задумал. Побудьте сегодня сказочниками и главными героями в одном лице.





Дева

Сегодня Вас ждет серьезная и ответственная работа. В первую очередь над собой. Дело в том, что Ваш внутренний мир нуждается в довольно значительном ремонте и исправлении, поскольку то, что есть сейчас, не удовлетворяет требования Вашего любимого человека и запросы нынешней ситуации.



Весы

В этот день звезды рекомендуют Вам с Вашим любимым человеком настроить на тысячу лет вперед фантастических и несбыточных планов, а потом начать медленно, постепенно и осторожно воплощать их в жизнь. Сами удивитесь, как у Вас все начнет получаться! И довольно быстро!



Скорпион

Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто поделиться с Вами своими страхами, бедами, горестями и переживаниями. Для того, чтобы он был максимально откровенен с Вами, всячески его поддерживайте и подбадривайте. Пусть он почувствует себя действительно нужным Вам!



Стрелец

Сегодня звезды советуют устроить совместное чаепитие. Можно вдвоем с любимым человеком, а можно и всю родню до десятого колена позвать — тогда интимности не получится, зато семейный вечер выдастся просто потрясающий: теплый, душевный… Только пирогами и плюшками запаситесь. Лучше собственного приготовления.



Козерог

Сегодня звезды не рекомендуют Вам спорить с Вашим любимым человеком, даже если Вы будете точно знать, что правы Вы, а не он. Дайте ему возможность хотя бы ненадолго почувствовать его превосходство перед Вами. Ему это действительно сейчас очень и очень нужно.



Водолей

Сегодня Вашему любимому человеку не захочется каким бы то ни было образом ударить в грязь лицом перед Вами. Он будет делать все возможное для того, чтобы предстать перед Вами во всей своей красе, а значит, Вашей непосредственной задачей будет оценить эту красу, чтобы она не пропала зря.









Рыбы

В этот день лучший совет касательно того, что делать дальше с Вашей личной жизнью, Вы получите случайно: услышите в обрывке чьего-нибудь разговора, прочтете в газете соседа по сиденью в метро, вспомните пример из классической литературы. Отнеситесь к этой подсказке серьезно.

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