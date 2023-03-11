Гороскоп на сегодня, 12 марта 2023 года, для всех знаков зодиака

23:02, 11 мар 2023

День будет благоприятным для работы. С точки зрения коммерческой деятельности особенно удачной будет первая его половина. В это время даже люди, прежде не замечавшие за собой особых предпринимательских способностей, смогут заключить выгодные сделки. Позже можно будет переключиться на какие-то менее прибыльные, но более интересные с точки зрения творчества и самореализации проекты. Будет возможность объединиться с единомышленниками, помочь людям, оказавшимся в трудном положении.







Не исключены мелкие семейные разногласия, однако вряд ли они будут серьезными. Взаимная симпатия и желание сохранить мир и хорошие отношения помогут найти общий язык, избежать ссор и обид.



Овен

Вы трудитесь с утра до вечера и очень удивляетесь, что окружающие этого не замечают и не собираются осыпать вас словами благодарности или выразить свою признательность в какой-то иной форме. Более того, критикуют вас сегодня куда больше, чем обычно, и это не улучшает настроения. Денежные поступления незначительны, однако именно благодаря им вы сможете сделать какие-то небольшие, но приятные покупки.



Телец

Нежелательно принимать важные решения, касающиеся работы и коммерческой деятельности. Деловая интуиция притуплена, допустить ошибку очень легко, к тому же вы не прислушиваетесь даже к самым лучшим и заслуживающим внимания советам. Возможны проблемы в деловом общении, многие Тельцы позволяют себе резкие высказывания в адрес коллег и руководства, не задумываясь о том, к каким последствиям это может привести.



Близнецы

Подходящий день для долгосрочного планирования. Воздушных замков вы не строите, свои силы и возможности оцениваете верно, да и относительно окружающих не заблуждаетесь. Если вы будете настойчивы, то сможете заключить выгодные сделки, подняться по карьерной лестнице или найти покровителей из числа влиятельных людей. Но успех приходит не сразу, не исключено, что придется предпринять несколько попыток получить желаемое.



Рак

Вы деятельны, энергичны, практически неутомимы, так что день обещает большие свершения и заслуживающие уважения победы. Повышается самооценка, Раки смотрят в будущее с обоснованным оптимизмом. Однако порой дают о себе знать и негативные тенденции. Это именно из-за них, в частности, может стать общеизвестной информация, которую вы предпочли бы сохранить в тайне.



Лев

Благоприятный день во многих отношениях, вы энергичны и решительны, быстро добиваетесь поставленных целей, находите людей, которые помогут в реализации ваших идей. Хорошо делать покупки, в том числе крупные: деньги не будут потрачены зря.





Дева

Благодаря настойчивости и усердию вам удается добиться увеличения доходов. Но это – только начало; если вы будете продолжать трудиться, то наверняка к тому же получите несколько очень заманчивых предложений о сотрудничестве. Отличный день для проведения презентаций и собеседований с потенциальными работодателями.



Весы

День проходит довольно спокойно, и значительная его часть посвящена решению несложных рутинных задач. Едва ли вам представится шанс блеснуть своими способностями и умениями, но вы не будете огорчены – общая атмосфера расслабленности, снижения деловой активности вас вполне устраивает. Возможны мелкие разногласия с руководством, незначительные конфликты с коллегами, но ваши позиции достаточно устойчивы, угрозы со стороны недоброжелателей нет.



Скорпион

День очень размеренный и спокойный. Натуры целеустремленные получают то, к чему стремятся, правда, не так быстро, как хотелось бы. Но терпения вам не занимать. Появляется возможность наладить отношения с новыми партнерами, причем среди них могут оказаться люди, о сотрудничестве с которыми вы раньше могли только мечтать.



Стрелец

Отличный день, дающий возможность реализовать самые смелые профессиональные замыслы. Энергия и целеустремленность, свойственные вам, помогают одержать верх над недоброжелателями, преодолеть любые преграды. Возможно получение поддержки влиятельных людей; есть шанс добиться повышения по службе, увеличения зарплаты.



Козерог

Приходится иметь дело с людьми, которые не слишком вам симпатичны, но даже они не вызывают у вас раздражения – вы с философским спокойствием реагируете на любые замечания, неконструктивную критику пропускаете мимо ушей, а конструктивную принимаете к сведению. Не стоит в этот день обсуждать с кем бы то ни было свою личную жизнь: на пользу это не пойдет.



Водолей

Все идет неплохо, и только ваше настроение порой «дает сбои». Возможны приступы раздражительности и упрямства, порой вы невыносимо капризны, но близкие относятся к этому с юмором. Очень хорошо этот день подходит для общения с детьми, веселых игр на свежем воздухе. Во второй половине дня возможны визиты неожиданных гостей.









Рыбы

Нужно провести некоторое время наедине с собой, чтобы настроиться на конструктивный лад. Среди людей, особенно малознакомых, вы чувствуете себя неуверенно; могут возникать трудности на деловых переговорах. Вы стараетесь не высказывать своего мнения, надеясь, что это поможет избежать ссор, но все равно попадаете в сложные ситуации.

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