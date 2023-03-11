Любовный гороскоп на сегодня, 12 марта 2023 года, для всех знаков зодиака

23:04, 11 мар 2023

Любовный гороскоп на завтра по знакам зодиака



Овен

В этот день Вам нужно будет успеть сделать довольно много важных дел за очень маленький период времени, поэтому у Вас не будет ни одного шанса выкроить лишнюю секундочку для Вашего любимого человека. Хочется надеяться на то, что он все это поймет.







Телец

Сегодня Ваш любимый человек будет чересчур самодовольным и самоуверенным, что не прибавит ему уважения в Ваших глазах. Постарайтесь донести до него мысль о том, что у тех, кто любит себя, соперников не бывает, и Вы таковым становиться не собираетесь ни в коем случае.



Близнецы

Сегодня Ваш любимый человек не будет понимать, что Вы имеете в виду, что хотите ему сказать, и вообще, почему поступаете тем или иным образом. Его непонимание будет отражаться на степени уверенности его действий, уровень которой будет Вас удручать, причем чем дальше, тем больше.



Рак

В этот день между Вами и Вашим любимым человеком могут встать деньги. Именно денежный вопрос будет способен испортить любые, даже самые доверительные и романтичные отношения. Звезды надеются на то, что Вы этого ни в коем случае не допустите.



Лев

В этот день Вам как никогда пригодится знание некоторых мелочей из жизни Вашего любимого человека. Пусть даже его биография – не самая увлекательная история во Вселенной, Вам придется ее сегодня вспомнить от и до, чтобы в нужный момент блеснуть нужным знанием.





Дева

Сегодня Вам будет довольно трудно вести себя адекватно с Вашим любимым человеком, поэтому неудивительно, что в какие-то моменты Ваше поведение будет его несколько шокировать. Экстравагантность Вашему образу, конечно, не навредит, однако не стоит ею злоупотреблять.



Весы

Что бы ни советовали Вам Ваши друзья относительно Ваших любовных связей, действуйте так, как считаете нужным Вы сами. Не стоит полагаться на чужой опыт, он Вам не поможет.



Скорпион

Скорпионам, в особенности тем из них, кто достиг зрелого возраста, нужно быть сегодня осторожными при переходе через улицу в компании своих детей и супругов, вечно спешащих по своим делам. Во избежание несчастного случая звезды рекомендуют не шататься в незнакомых местах и проинструктировать домашних о грозящей опасности.



Стрелец

Неужели Вас разлюбили? Сегодня все факты будут кричать об этом, и не поверить им будет просто невозможно. Впрочем, не спешите делать выводы. Возможно, у Вашей половинки сейчас какие-то неприятности, и ей просто не до Вас. Именно сейчас. А вскоре все решится, образуется, переменится, обкатается и перемелется.



Козерог

Сегодня Ваш любимый человек поручит Вам какое-то очень важное и ответственное дело. Подойдите к его выполнению со всей серьезностью: оно станет своеобразным тестом на совместимость и возможность прожить вместе долго и счастливо в далеком и не очень далеком будущем.



Водолей

Сегодня Ваш любимый человек поднимется в Ваших глазах, причем независимо от того, сделает он что-либо для этого или нет. Просто так уж сложатся карты на гадальном столике судьбы. Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы извлечь из ситуации максимум выгоды.









Рыбы

Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто понять, почему к нему у окружающих складывается именно такое отношение. Вы как человек сторонний и заинтересованный вполне в силах ему все это объяснить, причем максимально доступно, корректно и не слишком обидно.

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