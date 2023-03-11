Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Гороскоп »

Любовный гороскоп на сегодня, 12 марта 2023 года, для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 12 марта 2023 года, для всех знаков зодиака

23:04, 11 мар 2023

Любовный гороскоп на завтра по знакам зодиака

Овен
В этот день Вам нужно будет успеть сделать довольно много важных дел за очень маленький период времени, поэтому у Вас не будет ни одного шанса выкроить лишнюю секундочку для Вашего любимого человека. Хочется надеяться на то, что он все это поймет.



Телец
Сегодня Ваш любимый человек будет чересчур самодовольным и самоуверенным, что не прибавит ему уважения в Ваших глазах. Постарайтесь донести до него мысль о том, что у тех, кто любит себя, соперников не бывает, и Вы таковым становиться не собираетесь ни в коем случае.

Близнецы
Сегодня Ваш любимый человек не будет понимать, что Вы имеете в виду, что хотите ему сказать, и вообще, почему поступаете тем или иным образом. Его непонимание будет отражаться на степени уверенности его действий, уровень которой будет Вас удручать, причем чем дальше, тем больше.

Рак
В этот день между Вами и Вашим любимым человеком могут встать деньги. Именно денежный вопрос будет способен испортить любые, даже самые доверительные и романтичные отношения. Звезды надеются на то, что Вы этого ни в коем случае не допустите.

Лев
В этот день Вам как никогда пригодится знание некоторых мелочей из жизни Вашего любимого человека. Пусть даже его биография – не самая увлекательная история во Вселенной, Вам придется ее сегодня вспомнить от и до, чтобы в нужный момент блеснуть нужным знанием.


Дева
Сегодня Вам будет довольно трудно вести себя адекватно с Вашим любимым человеком, поэтому неудивительно, что в какие-то моменты Ваше поведение будет его несколько шокировать. Экстравагантность Вашему образу, конечно, не навредит, однако не стоит ею злоупотреблять.

Весы
Что бы ни советовали Вам Ваши друзья относительно Ваших любовных связей, действуйте так, как считаете нужным Вы сами. Не стоит полагаться на чужой опыт, он Вам не поможет.

Скорпион
Скорпионам, в особенности тем из них, кто достиг зрелого возраста, нужно быть сегодня осторожными при переходе через улицу в компании своих детей и супругов, вечно спешащих по своим делам. Во избежание несчастного случая звезды рекомендуют не шататься в незнакомых местах и проинструктировать домашних о грозящей опасности.

Стрелец
Неужели Вас разлюбили? Сегодня все факты будут кричать об этом, и не поверить им будет просто невозможно. Впрочем, не спешите делать выводы. Возможно, у Вашей половинки сейчас какие-то неприятности, и ей просто не до Вас. Именно сейчас. А вскоре все решится, образуется, переменится, обкатается и перемелется.

Козерог
Сегодня Ваш любимый человек поручит Вам какое-то очень важное и ответственное дело. Подойдите к его выполнению со всей серьезностью: оно станет своеобразным тестом на совместимость и возможность прожить вместе долго и счастливо в далеком и не очень далеком будущем.

Водолей
Сегодня Ваш любимый человек поднимется в Ваших глазах, причем независимо от того, сделает он что-либо для этого или нет. Просто так уж сложатся карты на гадальном столике судьбы. Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы извлечь из ситуации максимум выгоды.



Рыбы
Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто понять, почему к нему у окружающих складывается именно такое отношение. Вы как человек сторонний и заинтересованный вполне в силах ему все это объяснить, причем максимально доступно, корректно и не слишком обидно.

Читайте также:

Гороскоп на сегодня, 12 марта 2023 года, для всех знаков зодиака
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: my-calend.ru
Теги: Любовный гороскоп на сегодня
Читайте также

Любовный гороскоп на сегодня 8 октября 2018 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 8 октября 2018 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 13 января 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 13 января 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 16 декабря 2018 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 16 декабря 2018 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 17 октября 2018 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 17 октября 2018 года для всех знаков зодиака


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: