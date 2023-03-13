Гороскоп на сегодня, 14 марта 2023 года, для всех знаков зодиака

22:17, 13 мар 2023

Благоприятный день для общения. Со многими людьми сегодня будет гораздо проще поладить, чем обычно. Этим стоит воспользоваться, чтобы обсудить важные вопросы, совместные действия, планы на будущее. Вероятны новые знакомства, часто приятные; они могут получить романтическое продолжение. Влюбиться нетрудно, можно совершенно потерять голову.







Полезно посещать семинары и лекции, конференции, другие мероприятия, где можно встретить тех, кто разделяет ваши интересы. Есть шанс получить информацию, которая вскоре пригодится.



Овен

День приятного общения. Он подходит для отдыха в компании друзей или романтического свидания. Вы нравитесь людям, вовремя проявляете инициативу, поддерживаете хорошие идеи. Велики шансы найти новых союзников или заинтересовать особу, которая вам симпатична. Удачно складываются небольшие поездки, можно заниматься подготовкой к путешествиям за рубеж.



Телец

Постарайтесь получить ответы на все беспокоящие вас вопросы: завтра сделать это будет гораздо труднее, да и сделать правильные выводы из полученной информации едва ли удастся. Этот день подходит для размышлений, однако они не должны быть совершенно отвлеченными, сугубо философскими – вы склонны отрываться от земли, витать в облаках, забывая о жизненных реалиях, упуская интересные возможности.



Близнецы

Неблагоприятен эмоциональный фон дня, достаточно пустяка, чтобы настроение ваше испортилось окончательно и бесповоротно. Приходится иметь дело с людьми, не слишком приятными в общении, и вам далеко не всегда удается скрыть свое истинное к ним отношение. Вещи, которые вам нужны, постоянно теряются – и это ужасно раздражает. Руководителям трудно найти общий язык с подчиненными.



Рак

Главный недостаток этого дня заключается в том, что вы склонны уделять больше внимания своим капризам и мимолетным желаниям, чем проблемам, требующим решения. Чем быстрее вы перестроитесь, тем итоги дня будут лучше, а ваши достижения – грандиознее.



Лев

В этот день вам будет трудно правильно оценить людей, с которыми вы имеете дело. Вы то проявляете чрезмерную доверчивость, то, напротив, обижаете подозрениями тех, кто изо всех сил старается вам помочь. В этот день не стоит обсуждать важные вопросы ни делового, ни личного характера: уж очень велика вероятность конфликтов.





Дева

Наступил подходящий момент для воплощения в жизнь какого-то давнего замысла; на вашей стороне будут и старые знакомые, и новые друзья, что облегчит решение многих задач. Вы находите общий язык с деловыми партнерами и руководством, но порой недооцениваете своих подчиненных – они замечают это и очень огорчаются.



Весы

Сложный день. Есть опасность пострадать из-за чьей-то тщательно продуманной интриги, стать жертвой опытного манипулятора. Больше доверяйте собственному здравому смыслу, чем советам со стороны, иначе вас загонят в ловушку, выбраться из которой будет непросто. Человек, которому вы доверяли, ведет себя странно – понаблюдав, вы поймете, каковы истинные причины его поступков.



Скорпион

Неплохой день с финансовой точки зрения, у вас есть шанс заключить выгодную сделку. Возможно получение денег от какого-то должника; Скорпионы, ведущие юридические тяжбы, могут рассчитывать на благоприятное решение суда. Вам придется вступить в более тесные, чем хотелось бы, контакты с чиновниками, бюрократами.



Стрелец

Вам катастрофически не хватает оригинальности и самостоятельности. Вы упорно идете по проложенному кем-то пути, стараетесь не сходить с него ни на шаг, и практически не задумываетесь о том, куда же он может привести. Пока в этом нет ничего страшного, но вскоре вы поймете, что достигли не своей, а чьей-то чужой цели – и вот это едва ли будет приятно.



Козерог

День неоднозначен. Трудно справиться с текущими делами, количество задач, требующих решения, пугает не на шутку. Козероги чаще обычного принимают неверные решения, упускают интересные возможности. Трудно поладить с руководством, разногласия могут возникнуть из-за любого пустяка.



Водолей

Для улучшения отношений с друзьями и близкими, сегодня понадобятся оптимизм и желание, чтобы всем вокруг было хорошо. Захочется сделать щедрые подарки или уделить больше внимания домашним, оказать им помощь и поддержку. Однако в этом альтруизме есть погрешность: вам захочется, чтобы все восхищались вашими поступками.









Рыбы

День идеален для поиска спутника жизни и знакомств. Не исключено, что вы встретите человека, с которым у вас завяжутся крепкие и длительные отношения, которые дадут вам ощущения надежности и стабильности. Те, кто уже успел обрести свое счастье, будет купаться в любви и с готовностью и радостью одаривать партнеров нежностью и ласками.

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