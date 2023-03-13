Любовный гороскоп на сегодня, 14 марта 2023 года, для всех знаков зодиака

22:20, 13 мар 2023

Любовный гороскоп на завтра по знакам зодиака



Овен

В этот день Ваша задача – раззадорить Вашего любимого человека, вызвать в нем спортивную злость, заставить на волне рассерженности и неудовлетворенности нынешней ситуацией в чем-то кардинально себя изменить, причем явно в лучшую сторону. Только не переусердствуйте: состояние белого каления ему явно ни к чему.







Телец

Сегодня Вам пригодится Ваша хорошая память на даты и имена (если, конечно, таковая у Вас есть). Именно она поможет Вам быстро и качественно решить некоторые проблемы Вашего любимого человека, причем так, что ему разве что и останется, что восторженно удивляться и благодарить Вас без конца.



Близнецы

Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто признаться в неблаговидности некоторых своих намерений. Возможно, это даже не будет Вас касаться или окажется делами давно минувших дней, преданьями старины глубокой, однако, так или иначе, это часть его истории и, значит, души, а с этим надо считаться.



Рак

Сегодня постарайтесь тщательно рассчитать свое свободное время, желательно с точностью до минуты или даже до секунды, иначе проблем в личной жизни Вам не миновать. Правда, они могут оказаться не такими и страшными, как Вы могли себе представить, однако все равно приятного в них будет мало.



Лев

Сегодня Вашему любимому человеку не придется долго Вас на что-то уговаривать: Вы и сами будете на все согласны без боя. Постарайтесь, однако, хотя бы недолго поиграть в недоступность, дабы Вашей половинке было интересней, а результат был более радостным и неожиданным.





Дева

В этот день Вы с Вашим любимым человеком будете мыслить параллельно на одни и те же темы, причем приходить при этом будете к совершенно разным выводам. Возможно, это не будет обусловлено тем, что вы разные – просто настроения ваши будут разительно отличаться друг от друга.



Весы

У Вашей половинки сегодня будет плохое настроение, и Вы будете биться как рыба об лед, чтобы его исправить, чтобы на его губах появилась улыбка. Впрочем, даже если настроение у него будет отличным, все равно Вам очень захочется сделать для него что-то приятное.



Скорпион

Сегодня Вы узнаете Вашу половинку с новой, необычной стороны. Вы и не думали, что она может быть такой, а оказывается может. Обрадуют ли Вас неожиданно открытые в любимом человеке качества, сказать довольно трудно. Но удивлены Вы будете совершенно точно!



Стрелец

Сегодня Вас смело можно будет назвать раздражительным человеком. А Вашей половинке — горестно посочувствовать. Впрочем, если Вы умеете держать себя в руках и свои чувства в узде, то день может пройти без жертв и разрушений или хотя бы с минимальными потерями.



Козерог

Сегодня Вашему любимому человеку будет казаться, что взоры Ваши устремлены не на него, а на поиск ему достойной замены. Или не очень достойной – хоть какой-нибудь. Постарайтесь его убедить в том, что это не так или не совсем так, иначе замучаетесь откачивать его от депрессии.



Водолей

Сегодня Вам стоит задуматься о том, с какой целью Вы будете говорить Вашему любимому человеку те или иные слова. Постарайтесь докопаться до сути, чтобы потом не сожалеть о непредвиденных и неприятных последствиях, значительно превзошедших ожидания.









Рыбы

Сегодня Вы поймете, что Вам довольно сложно в течение длительного времени поддерживать теплые отношения с Вашим любимым человеком. Вам почему-то обязательно будет хотеться с ним поругаться, выяснить отношения или просто покричать друг на друга вволю. Может быть, оно того стоит?

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