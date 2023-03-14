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Гороскоп на сегодня, 15 марта 2023 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 15 марта 2023 года, для всех знаков зодиака

22:43, 14 мар 2023

Этот день благоприятен для всех, кто готов к переменам в своей жизни: переход на новую работу будет удачным, решение о переезде – верным, смена области профессиональной деятельности – безболезненной. Любые юридические вопросы стоит решать сегодня; не откладывайте обращение в суд или подачу документов в проверяющие инстанции. Хорошие новости, полученные в середине дня, заметно поднимут вам настроение.



Тяжелая физическая работа может стать причиной травм или обострения хронических заболеваний. Не давайте опрометчивых обещаний: велика вероятность, что, стараясь их сдержать, вы перегрузите себя работой.

Овен
Это день капризов, фантазий, иллюзий – чего угодно, только не полезной деятельности. Поэтому не стоит строить грандиозных планов, едва ли вам удастся их реализовать. Вам нелегко правильно оценить происходящие события, увидеть их в реальном свете; постарайтесь, по крайней мере, не обманывать себя.

Телец
В делах вам везет, добиться поставленных целей удается очень быстро. Вы прекрасно ладите с сильными мира сего, можете заручиться их поддержкой, найти влиятельных покровителей. Не последнюю роль играет личное обаяние, которое будет сегодня поистине неотразимым.

Близнецы
Этот день сложится удачно, если вы проявите находчивость и изобретательность. Влияние негативных тенденций, столь сильное накануне, все еще дает о себе знать, но его можно избежать – достаточно взяться за принципиально новое дело, встать на путь, по которому вы еще не ходили.

Рак
В первой половине дня будьте осторожны: в это время легко совершить ошибки, исправление которых отнимет много времени и сил. Возможны незапланированные поездки, не исключены деловые и личные контакты с иностранцами; могут начаться и романтические отношения – конечно, если вы захотите.

Лев
Приятный и удачный день. Вас ждут интересные встречи, увлекательные разговоры, не исключено и начало головокружительных романов. Не приходится прикладывать усилия, чтобы привлечь к себе внимание – с вас и так глаз не сводят. Очень хорошо этот день подходит для экспериментов с имиджем и обновления гардероба.


Дева
Придется потрудиться, чтобы достичь успеха – особенно если вы заняты делом, которое для вас действительно важно. Но не стоит с завистью смотреть на тех, кому больше везет: когда придет время подводить итоги, выяснится, что именно вы добились очень и очень многого. Благоприятный день для работы с документами, встреч с чиновниками, визитов в государственные организации.

Весы
Очень сильно влияние благоприятных тенденций, день обещает быть удачным. Ваши миролюбие помогает положить конец ссорам и конфликтам в семье, день подходит для общения с родственниками, друзьями, любимым человеком. Можно начинать новые отношения, завязывать знакомства. Вы не ошибаетесь в оценке людей.

Скорпион
Вам предстоит столкнуться с целым рядом проблем – одна другой сложнее. Так что на легкий и приятный день не стоит даже рассчитывать. Напомнят о себе давние недруги, снова попытается вмешаться в вашу жизнь человек, уже испортивший ее однажды. Вероятен серьезный конфликт, из-за которого не удастся вовремя решить какие-то личные проблемы.

Стрелец
За любые дела беритесь решительно и не сомневайтесь в том, что добьетесь в них успеха. В этот день вы сможете проявить свои лучшие качества, блеснуть талантами, о которых раньше никто не догадывался, произвести хорошее впечатление на людей, поддержка которых дорогого стоит. Посещение конференций, семинаров и других подобных мероприятий поможет значительно расширить круг общения.

Козерог
Мелкие неудачи первой половины дня вас не разочаруют – вы не откажетесь от своих планов и непременно добьетесь своего. Упорство, с которым вы двигаетесь к цели, внушает уважение окружающим, ваш авторитет растет; если вы обратитесь к кому-то за помощью, вам не откажут.

Водолей
Довольно сложный день для общения. Вы склонны предъявлять завышенные требования, ждать награды за любой пустяк, раздражаться, если кто-то не обращает на вас внимания. Трудно сосредоточиться на делах, вы переключаетесь с одной задачи на другую, так ничего и не доведя до конца. Середина дня – самое сложное время: оно принесет напрасную суету, волнения, накалит эмоции.



Рыбы
Вы склонны совершать необычные, даже экстравагантные поступки, о последствиях которых мало задумываетесь. Доверчивость может стать причиной проблем; к сожалению, сегодня вас могут подвести не только малознакомые люди, но и друзья. Возможны серьезные разногласия с родственниками; возможно, придется принести свои интересы в жертву их желаниям.

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Источник: my-calend.ru
Теги: Гороскоп на сегодня
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