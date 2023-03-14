Любовный гороскоп на сегодня, 15 марта 2023 года, для всех знаков зодиака

22:46, 14 мар 2023

Любовный гороскоп на завтра по знакам зодиака



Овен

Сегодня Ваша душа попросит праздника и отдыха. Звезды рекомендуют ей просить об этом вслух, причем не у Вас, а у Вашего любимого человека, ибо именно он сможет организовать этот праздник наилучшим образом. Если захочет, конечно. Ваша задача – сделать так, чтобы обязательно захотел.







Телец

Поверьте, Вашему любимому человеку есть за что Вас уважать. И если сегодня Вы заметите, что уважения в его отношениях к Вам недостаточно, стоит задуматься: то ли Вы себя неправильно преподносите, то ли он — герой не Вашего романа. В зависимости от того, какой вывод Вы сделаете, будут развиваться дальнейшие события в Вашей жизни.



Близнецы

Сегодня, очевидно, дружеские отношения могут выйти на другой, более высокий уровень. Хороший день для того, чтобы сходить вместе на выставку авангардного искусства или на концерт классической музыки. Даже если вы с трудом отличаете Шишкина от Рембрандта, новые впечатления укрепят ваш союз!



Рак

Сегодня Вашему любимому человеку будет казаться, что у него исключительное чувство юмора, Вы же не сможете с этим согласиться во многих случаях. Звезды рекомендуют намекать Вашей половинке на то, что некоторые темы для Вас вовсе не являются смешными, занятными и забавными.



Лев

Сегодня Ваш любимый человек захочет убедиться в том, что Вы действительно лучший в мире человек, единственный, кто достоин считаться его половинкой. Причем проверку он может устроить весьма практическую, сравнив Вас с рядом других представителей Вашего пола.





Дева

Для Вас сегодня главное – не торопиться. В спешке Вы можете не заметить что-то теплое, большое, важное между Вами и Вашим любимым человеком и в лучшем случае просто пройти мимо, а в худшем – раздавить, разбить, сломать… Слон в посудной лавке – отнюдь не пример для подражания!



Весы

Сегодня Вам стоит поблагодарить Вашего любимого человека. За что – решать Вам. Пусть хотя бы за то, что он у Вас есть, и Вы его любите – это тоже весьма и весьма немало. Главное, чтобы Ваша благодарность была искренней и шла от сердца: фальшь лишь испортит ваши отношения.



Скорпион

Сегодня Вашему любимому человеку будет довольно сложно сформулировать свои мысли и рассказать Вам о тех чувствах, которые давно его переполняют по отношению к Вам. Впрочем, он рано или поздно справится со своей робостью, и Вы все узнаете. Будьте готовы ко всему.



Стрелец

Сегодня Вам стоит во всем доверять Вашей интуиции и Вашему любимому человеку. Скорее всего, они не окажутся противоречивыми источниками информации, ибо будут мыслить одинаково правильно. Однако в случае разногласия выбор придется делать только Вам, полагаясь на здравый смысл.



Козерог

Наилучшее занятие для Козерогов в этот день — поехать с семьёй за город и взять с собой своих и его (её) родителей — на кого ещё можно оставить сегодня детей, как не на них, родных? Вам же с партнёром небесные светила советуют, взявшись за руки, пойти в ближайший лес и… насобирать хвороста для костра на пару дней вперёд!



Водолей

Сегодня Ваш любимый человек будет радостно взирать на все Ваши действия, потому что будет твердо знать, что все то, что Вами делается — все к лучшему. Впрочем, Вы не будете на сто процентов разделять его уверенность, и потому периодически Вас будут обуревать сомнения.









Рыбы

Сегодня Вы поймете, что то, что сейчас происходит в Ваших отношениях с любимым человеком, весьма отличается от того, что с вами происходило несколько дней, месяцев или лет назад. Не стоит явно выказывать разочарования по этому поводу: возможно, тогда было хуже.

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