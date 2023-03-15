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Гороскоп на сегодня, 16 марта 2023 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 16 марта 2023 года, для всех знаков зодиака

22:20, 15 мар 2023

Высокая работоспособность и трудолюбие помогут справиться со всеми намеченными на сегодня задачами. Жизненная энергия будет на высоком уровне, поэтому многие сумеют использовать ее для решения любых задач, как профессиональных, так и связанных с бытовыми нуждами.



Хорошо найти время для совместной прогулки на природе с любимым человеком или близким другом. Покупки окажутся весьма удачными, вещи, приобретенные сегодня, прослужат вам верой и правдой довольно долго.

Овен
Дела понемногу идут на лад. Возможно поступление ценной информации, получение ответов на вопросы, которые интересовали вас в последнее время. Старайтесь избегать спорных решений, необдуманных шагов – этого будет достаточно, чтобы обойти ловушки, расставленные недоброжелателями на вашем пути.

Телец
Разборчивость в контактах – одно из важных условий успеха в этот непростой день. Доверяйте только тем, кого хорошо знаете, будьте предельно осторожны с новыми знакомыми. Финансовая ситуация благоприятна, денежные поступления могут быть даже выше, чем вы ожидали. День подходит для урегулирования имущественных конфликтов, в том числе – в судебном порядке.

Близнецы
Сегодня звезды на вашей стороне. Вы быстро справляетесь с любым делом, за которое беретесь, исправляете ранее допущенные ошибки и направляете на путь истинный тех, кто каким-то образом с него сбился. Ярко (и, к счастью, необременительно для окружающих) проявляются педагогические таланты Близнецов. День отлично подходит для общения с детьми и младшими родственниками.

Рак
Этот день и удачен, и интересен. К тому же он может быть окрашен в романтические тона – «интенсивность» их зависит только от вашего желания. Порой вам просто везет, а порой везет феноменально; кажется, что можно вообще ничего не делать: жизнь и так принесет вам все свои блага.

Лев
Возрастает ваше желание везде и во всем быть первым, получить признание окружающих. И это непременно получится, поскольку интуиция подскажет Львам, как правильно применить свои таланты и блестящие способности. Если хотите чему-то обучиться или попробовать нечто новое — дерзайте.


Дева
Берегите себя: возможно ухудшение самочувствия, обострение хронических заболеваний. Крайне нежелательно заниматься тяжелым физическим трудом, поскольку переутомление может иметь неприятные последствия.

Весы
В этот день многие представители знака совершают ошибки, исправлять которые придется долго — а все дело в желании немедленно добиться поставленной цели; даже незначительное промедление кажется вам серьезной проблемой. Вы больше обычного нуждаетесь в комплиментах, внимании представителей противоположного пола и дружеской поддержке.

Скорпион
Эмоциональный фон дня неблагоприятен, вы не в ладу и с собой, и с окружающими. Необходимость заниматься чем бы то ни было изрядно раздражает, вы с удовольствием провели бы день праздно, но такая возможность представится лишь немногим представителям знака. Нежелательно начинать строительные работы, покупать недвижимость, транспортные средства и бытовую технику. Скорпионам, которые выходят на новую работу, будет трудно найти общий язык с сотрудниками.

Стрелец
День, когда вы добиваетесь успехов исключительно благодаря своему энтузиазму и настойчивости. Даже если обстоятельства складываются не самым благоприятным образом, вы продолжаете движение к цели – и, ко всеобщему удивлению, достигаете ее. Возможно получение поддержки влиятельной, но не слишком деятельной особы.

Козерог
События развиваются не совсем так, как хотелось бы, приходится быстро приспосабливаться к новым обстоятельствам, на ходу менять планы. Для вас это не слишком приятно, но опыт будет полезным – позже вы не раз найдете применение знаниям, которые получили в этот день.

Водолей
День отличается крайне нестабильным эмоциональным фоном, ваше настроение меняется ежечасно. Достаточно пустяка, чтобы вы рассердились; с другой стороны, любая мелочь может вас порадовать. Хорошо, если рядом будет человек, который смотрит в будущее с оптимизмом: его настрой передастся и вам.



Рыбы
Подходящий день для воплощения в жизнь давних замыслов. Чем они смелее и оригинальнее, тем лучше. Рыбы не довольствуются скромными успехами, стараются одержать действительно грандиозные победы – и у представителей знака это прекрасно получается. Окружающие искренне радуются вашим достижениям, и это поднимает вам настроение.

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Источник: my-calend.ru
Теги: Гороскоп на сегодня
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