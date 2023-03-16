Гороскоп на сегодня, 17 марта 2023 года, для всех знаков зодиака

21:28, 16 мар 2023

Непростой день. Начало многим его событиям было положено в прошлом, и не знать вам покоя, пока вы не докопаетесь до этих истоков. Люди, имеющие склонность к самоанализу, проводят время в раздумьях, ведут сложные диалоги сами с собой. Остальные мечутся как тигры в клетке, надеясь найти причину своих проблем вовне, хотя поиски следовало бы направить совсем в другую сторону.







Понятно, что эмоциональный фон такого дня не может быть благоприятным. Многие кажутся озлобленными, сверх меры раздражительными, нетерпеливыми. И все же находятся миротворцы, не жалеющие сил на предотвращение конфликтов. Благодаря им ситуация понемногу стабилизируется.



Овен

Не только можно, но и нужно браться за несколько дел одновременно – в этом случае вы не только успеха добьетесь, но и на скуку не сможете пожаловаться. Вы правильно распоряжаетесь временем, поэтому его хватает на все: и на работу, и на домашние дела, и на приятное общение, и на прогулку по магазинам или посещение салона красоты.



Телец

Немало времени проходит в спорах и поисках истины. Далеко не всегда удается быстро одержать верх над оппонентом, дискуссии очень утомительны. Вы сэкономите время и силы, если, вместо того, чтобы пытаться переубедить собеседника, будете просто действовать по-своему. Не рассчитывайте на скорое достижение результата: сегодня вы будете двигаться к цели медленно, но не собьетесь с пути.



Близнецы

День беспокойный. Происходящие события заставляют нервничать, к тому же вы переживаете из-за того, что не можете точно сказать, какие последствия будут иметь те поступки, которые вы совершаете. Помните, что в трудной ситуации вы можете положиться на женщину (подругу или родственницу): она и совет хороший даст и реальную помощь окажет.



Рак

Окружающие ждут от вас многого, но это не значит, что вы должны выбиваться из сил, чтобы всем понравиться: делайте то, что считаете нужным, не забывайте о собственных целях и задачах. Помощь коллегам – дело, безусловно, хорошее, но есть опасность, что кто-то злоупотребит вашей добротой или присвоит себе ваши достижения.



Лев

Не самый благоприятный день для общения: эмоциональный фон нестабилен, вам нелегко сохранять спокойствие. Однако возможен успех в самостоятельной работе; все важные для вас вопросы старайтесь решать лично, не поручайте никому тех дел, исход которых для вас принципиален. Возможны незапланированные расходы, финансовые потери.





Дева

В неоднозначных ситуациях выручает воображение – именно оно подсказывает, какой путь приведет к цели, и помогает сократить издержки. К тому же вы хорошо понимаете, к чему стремятся окружающие, и грамотно используете это в своих интересах. Старые друзья охотно выполнят любые ваши просьбы.



Весы

Несмотря на некоторые неприятные происшествия, день складывается не так уж плохо. Вам удается сосредоточиться на важных делах, а все остальное просто выбросить из головы. Возможны споры из-за денег; нежелательно подписывать соглашения о долгосрочном сотрудничестве.



Скорпион

Приходится быстро менять планы: события развиваются совсем не так, как вы ожидали, и необходимо максимально быстро приспособиться к ситуации. Дел много, все они разнообразны и сложны, но вы успеете все, если правильно распорядитесь своим временем. Помощь стоит принимать только от проверенных людей: новые союзники едва ли оправдают ожидания.



Стрелец

Настройтесь на серьезный лад – этот день не терпит легкомысленного отношения даже к самым легким и незначительным делам. Что бы ни происходило, старайтесь сохранить позитивный настрой: если вы поддадитесь унынию, все пойдет наперекосяк. Окружающие ищут в вас поддержку и опору, обращаются за советами и помощью – поначалу это будет приятно, потом покажется утомительным. Впрочем, немного побыв наедине с собой, вы восстановите запасы энергии.



Козерог

Вы несколько переоцениваете свои возможности, порой беретесь за дела, которые вам не по плечу. Вы не слишком разборчивы в контактах, выбираете людей интересных, но ненадежных – дело может закончиться потерями. Однако день не так уж плох. Он обещает представителям знака значительные денежные поступления, а также получение важной деловой информации.



Водолей

День будет особенно удачным для тех, кто занят какими-то масштабными, сложными и важными проектами. Вы уверены в своей правоте, не тратите времени на сомнения и переживания, вовремя принимаете верные решения – и для многих становитесь примером для подражания. Будьте внимательны в общении с руководством: начальник, вдохновленный вашими успехами, охотно дает новые поручения, ничуть не считаясь с вашим временем.









Рыбы

День интересных дел, занятий, способствующих раскрытию творческого потенциала. Особенно приятно, что вам предстоит встретить людей, разделяющих ваши интересы. Отношения с новыми знакомыми могут развиваться как в дружеском, так и в романтическом русле, все зависит только от вашего желания.

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