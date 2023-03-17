Гороскоп на сегодня, 18 марта 2023 года, для всех знаков зодиака

22:38, 17 мар 2023

Желающие добиться профессионального успеха в этот день могут пойти по одному из двух путей. Первый связан с высокой концентрацией на поставленных задачах, безграничным трудолюбием, готовностью выполнять чужую работу. Демонстрируйте руководству свою исполнительность, будьте готовы задержаться для выполнения дополнительных обязанностей. Другой способ, не менее эффективный – сделать ставку на свой творческий потенциал. Проявляйте инициативу, предлагайте нестандартные решения, старайтесь привлечь к себе максимум внимания. В обоих случаях рассчитывать нужно на свои силы, поскольку плодотворное сотрудничество маловероятно.







Возможно сильное ощущение внутреннего дискомфорта, неуверенности в завтрашнем дне. Влюбленные начинают сомневаться в чувствах своих «половинок», становятся более подозрительными и ревнивыми. Зато словам малознакомых людей сегодня охотно верят многие, и это приводит к серьезным проблемам.



Овен

Могут возникнуть трудности – не исключено, что произойдет это по вине ваших недоброжелателей. Но оптимизма и жизнелюбия вы не утратите. Вас отличают целеустремленность и решительность, позволяющие достигнуть любой поставленной цели. Возрастает ваш авторитет, окружающие охотно прислушиваются к вашим советам и следуют вашим рекомендациям.



Телец

Успехи и победы этого дня будут важными, и именно благодаря им вы не обратите внимание на мелкие неприятности и трудности – которые, к сожалению, тоже возможны. Кроме того, многие Тельцы почувствуют, что сложный и неоднозначный период их жизни подходит к концу; настроение таких представителей знака улучшится.



Близнецы

Проблем возникает немало, порой вы сталкиваетесь с трудностями именно там, где меньше всего этого ожидали. Возможны конфликты и разногласия с руководством, споры с коллегами, разногласия из-за финансовых вопросов. Несмотря на некоторый дискомфорт на рабочем месте, трудитесь вы плодотворно; ваши успехи вызывают у окружающих зависть.



Рак

Благоприятный день, у вас получается хорошо практически все, за что вы беретесь. Ваши новые идеи немедленно получают поддержку, и их реализацию не приходится откладывать. Можно планировать путешествия и покупать все, что пригодится в дороге.



Лев

Приходится заниматься тем, к чему совершенно не лежит душа. Но мысль о том, что вы приносите пользу, вдохновляет вас, помогает справляться с делами, которые оказались не под силу окружающим. Вы получаете удовольствие от борьбы за справедливость, защиты слабых, помощи нуждающимся.





Дева

День начинается позитивно, и в первой его половине вы можете добиться значительных успехов. Дальше, к сожалению, становится хуже – возникают разногласия с влиятельными людьми, вам не удается вовремя прикусить язык, и ваше мнение о важных особах становится им известно. Срочно найдите в себе дипломатические таланты, без них сегодня не обойтись!



Весы

В этот день вас ждет много интересного. Решения вы принимаете необычные, не лежащие на поверхности – это становится причиной разногласий с близкими, потому что на объяснения вы скупитесь. Трудно разделить деловые и личные отношения, но это не так уж плохо: служебные романы, начинающиеся в этот день, принесут много радости.



Скорпион

Ни в коем случае не смешивайте деловые и личные отношения — сегодня такая смесь будет поистине взрывоопасной. В остальном же день благоприятен. Есть шанс решить какие-то сложные профессиональные вопросы, заодно продемонстрировав всем заинтересованным лицам, что вы способны быть хорошим руководителем. Возможно заключение удачной сделки или выгодного долгосрочного договора.



Стрелец

Ваши коллеги или родственники слишком настойчивы, вам трудно сопротивляться их влиянию. Результат закономерен: вы занимаетесь чужими делами, забыв о собственных, снова и снова идете на уступки, в которых на самом деле нет необходимости. Проявив чуть больше твердости, вы смогли бы защитить свои интересы.



Козерог

Удачный день. С любыми делами вы справляетесь быстрее, чем обычно, и усилий они требуют меньше. Полезно менять обстановку, отправляться в поездки, даже очень короткие, встречаться с людьми, которых вы давно не видели. Чем сегодня не стоит заниматься, так это утомительным физическим трудом и силовыми видами спорта.



Водолей

Подходящий день для решения любых проблем: вы сосредоточенны и серьезны, суждения ваши взвешены, поступки – обдуманны. Есть шанс справиться с делами, которые оказались не по силам окружающим. Вы не торопитесь доверять новым знакомым, и правильно делаете: велика вероятность, что они вас невольно подведут.









Рыбы

Не остаются незамеченными ваши достоинства, на новых знакомых вы производите неизгладимое впечатление. Возможно начало плодотворного делового сотрудничество или получение предложений о новой работе. Есть шанс значительно улучшить свое финансовое положение, но для этого придется пойти на хитрость.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram