Любовный гороскоп на сегодня, 20 марта 2023 года, для всех знаков зодиака

23:06, 19 мар 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 20 марта 2023 года по знакам зодиака



Овен

Сегодня звезды рекомендуют вам получать удовольствие от каждой минуты, проведенной вместе. Их будет довольно много, но даже то, чего много, имеет неприятное свойство заканчиваться. Берегите ваше счастье, не позволяйте ему пройти мимо вас незаметно.







Телец

Сегодня Ваш любимый человек будет необычайно легок на подъем и с удовольствием поддержит любой Ваш самый безумный план, особенно если ему этот самый план понравится. Впрочем, подобной легкостью лучше не злоупотреблять: мало ли чем она аукнется завтра.



Близнецы

Сегодня Вам будет очень хотеться танцевать, причем, желательно, не только с Вашим любимым человеком, но и с другими представителями противоположного пола. В этом не будет ни грамма недовольства Вашей нынешней личной жизнью, просто захочется приключений и разнообразия.



Рак

В этот день Вам не стоит доверять первому впечатлению, которое у Вас сложится о человеке, пытающемся добиться Вашего расположения. Подождите, пока приязнь или неприязнь окончательно во что-либо оформится, и тогда уже принимайте решение касательно Вашего дальнейшего поведения.



Лев

Сегодня Вашему любимому человеку не придется все Вам повторять или объяснять по несколько раз: одного или максимум двух будет более чем достаточно. Периодами его будет даже несколько возмущать такая Ваша понятливость, однако ничего с ней поделать будет нельзя.





Дева

Все мы грешны, но, с другой стороны, не погрешишь — не покаешься, а не покаешься — не спасешься. У Вас есть, что поведать любимому человеку в расчете на его прощение? Пожалуй, стоит сделать это именно сегодня — звезды обещают подходящий момент. Ваши слова не вызовут особо бурной реакции, а извинения будут восприняты благосклонно.



Весы

Сегодня не стоит увлекаться самопожертвованием во благо Вашего любимого человека. Особенно, если никакой благодарности за эти действия Вы не видите, и ничего подобного по отношению к Вам не делается. Проживите хотя бы один день ради себя и своих интересов.



Скорпион

Юмор Вашего любимого человека будет сегодня весьма своеобразным. Не бойтесь, такое положение дел ненадолго, это просто день такой неудачный выдался. Впрочем, если для Вас он вполне удачен, можете радостно смеяться и улыбаться – тогда в вашей совместной жизни такие дни будут повторяться очень часто.



Стрелец

Сегодня назойливые звонки от Ваших многочисленных поклонников и поклонниц весьма испортят Вам настроение. Особенно если Ваш любимый человек ревнив, потому что тогда ждите еще и скандала или обиды. Поэтому если не боитесь пропустить важный звонок, лучше телефон и вовсе отключить.



Козерог

Сегодня Вы будете несколько грубы с Вашим любимым человеком, даже если сами за собой не будете этого замечать. Впрочем, может быть, это у него чувствительность окажется повышенной? Так или иначе, звезды рекомендуют Вам следить за тем, что и как Вы говорите.



Водолей

Водолеям звезды настоятельно рекомендуют следить за деньгами, документами и прочими ценными для них предметами. Похоже, что Вам нынче будет трудно попасть домой. Возможно, это будет лишь следствием напряженки с транспортом, а может быть, Вы потеряете ключи. Проследите и за всем остальным, ведь не исключено, что Ваша невнимательность (или чья-то расторопность) лишит Вас не только ключей.









Рыбы

Сегодня Вы поймете, что вечер — самое подходящее время для того, чтобы немножко побыть в одиночестве и подумать о вечном. Вашему же любимому человеку такое понимание будет, увы, недоступно, поэтому он будет всячески вторгаться в Ваше уединение. Хочется верить в то, что не очень навязчиво.

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