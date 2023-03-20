Гороскоп на сегодня, 21 марта 2023 года, для всех знаков зодиака

22:08, 20 мар 2023

День проходит достаточно спокойно. Удачно он сложится для тех, кто хорошо знает, чего хочет добиться, не торопится и обдумывает каждый свой шаг. Люди, привыкшие спешить и полагаться на удачу, могут допустить какие-то досадные ошибки. К счастью, для того, чтобы их исправить, не потребуется много времени.







Можно размышлять о будущем, строить планы. Не исключено, что вы заметите возможности, которых не видели раньше. Возможны денежные поступления; они едва ли будут значительными, но окажутся очень кстати.



Овен

Удачно сложится день для тех, кто не боится оригинальных решений, необычных поступков. Нет причин ограничивать свою фантазию – дайте ей волю, и вас посетят действительно блестящие идеи. Возможно преодоление давних разногласий, восстановление отношений с людьми, с которыми вы когда-то поссорились из-за пустяка.



Телец

Благоприятный день для посещения светских мероприятий, проведения важных встреч, публичных выступлений. На деловых переговорах вы способны заразить своим энтузиазмом даже тех, кто не испытывает особенного интереса к общему проекту. День также подходит для физической работы, занятий спортом и танцами, активного отдыха.



Близнецы

Этот день будет, пожалуй, самым удачным и приятным на этой неделе. Влияние позитивных тенденций сильно и распространяется на все сферы жизни, то есть вы просто можете заниматься тем, к чему лежит душа, и быть уверенными, что звезды вас поддержат.



Рак

Кое-какие трудности возникают, но вы успешно справляетесь с ними. Здравый смысл помогает видеть события в реальном свете, не поддаваться на провокации, находить общий язык со «сложными» людьми, чья поддержка вам пригодится. Неплохо обстоят дела финансовые, можно позволить себе кое-какие покупки.



Лев

Чрезвычайно благоприятный день, отлично подходящий для общения, деловых и личных встреч, заключения сделок. Вы работаете увлеченно, с неподдельным энтузиазмом, а потому с решением многих сложных задач справляетесь значительно лучше, чем представители других знаков. Будет шанс и опередить конкурентов, и найти новых союзников из числа очень влиятельных людей.





Дева

Очень благоприятный день во всех отношениях. Успехи в работе будут значительными и дадутся легко, у многих Дев будет возможность упрочить свои профессиональные позиции, найти влиятельных союзников и покровителей. Можно начинать работу над новыми проектами, заключать крупные сделки. Поиски новой работы увенчаются успехом.



Весы

Шансы добиться успеха очень высоки. Трудиться в одиночку не придется, вы легко найдете людей, готовых оказать вам помощь и взять на себя самую трудную работу. Можно подписывать соглашения о долгосрочном сотрудничестве, встречаться с потенциальными работодателями. Вероятно получение наград за какую-то давно проделанную работу; человек, которому вы когда-то помогли, щедро отблагодарит вас.



Скорпион

Первая половина дня – напряженное, сложное время. Очень велика вероятность ошибок, неправильных решений, которые могут иметь серьезные неприятные для вас последствия. Необходима разборчивость в контактах; вы склонны доверять людям, которые этого совершенно не заслуживают. Ваша интуиция не так остра, как обычно.



Стрелец

День пройдет хорошо; ваши успехи оказываются даже более значительными, чем можно было рассчитывать. Вы покажете себя приятным собеседником, внимательным слушателем; день благоприятен как для новых знакомств, так и для общения со старыми друзьями. С семейными делами трудно будет справиться в одиночку; если вы обратитесь к близким за помощью, то наверняка получите ее.



Козерог

Обычная предусмотрительность изменяет вам — сегодня вы склонны совершать опрометчивые поступки и делать необдуманные шаги. Друзья, кстати, стараются удержать вас от поспешных действий, но это плохо у них получается, а порой и становится причиной ссор. Поводов для раздражения возникает немало, но не все они так значительны, как вам кажется; некоторые вещи просто не стоит принимать близко к сердцу.









Водолей

Вероятность неудач тем выше, чем больше вы полагаетесь на везение. Если вы предпочитаете рассчитывать на собственные силы и готовы трудиться в поте лица, то у вас есть все шансы достичь успеха. Будьте готовы помогать окружающим, вдохновлять их и вести за собой. Чем больше людей последует вашему примеру, тем лучших результатов все вы добьетесь.

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