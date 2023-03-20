Любовный гороскоп на сегодня, 21 марта 2023 года, для всех знаков зодиака

22:14, 20 мар 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 21 марта 2023 года по знакам зодиака



Овен

В этот день постарайтесь во что бы то ни стало сохранить бодрый настрой и быть в наиболее радужном настроении. Возможно, именно это станет той соломинкой, которая не даст двенадцатибалльным штормам унести лодку Вашей любви вдаль от надежных берегов.







Телец

В этот день Вам стоит вести себя беззаботно и непосредственно, быть по возможности естественным и максимально живым. Только в этом случае Вашему любимому человеку будет просто и интересно находиться в Вашем обществе, понимать Вас и восхищаться Вами.



Близнецы

Если сегодня в руках у Вас появится что-нибудь тяжелее буханки хлеба, Вы не задумываясь запустите этим в голову обидчику. Поэтому с Вами сегодня лучше быть поосторожнее и резких движений не делать, иначе семейного Перл Харбора не избежать. Настрой у Вас сегодня решительный и крайне непримиримый!



Рак

Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто приспособиться к каким-то особенностям Вашего характера, которые проявятся именно в этот день. Впрочем, если у него это всё же получится, значит он действительно любит Вас и сможет быть с Вами еще довольно долго.



Лев

Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто сообщить Вам какое-то пренеприятное известие, однако если таковое в Вашей жизни будет, сделать это все же придется. Постарайтесь не выказывать ему свое негодование и неудовольствие, оставьте их при себе. Пар выпустите потом и в одиночестве.





Дева

Да, трудно. Но необходимо. Необходимо сделать этот шаг для того, чтобы потом стало легко, хорошо и правильно. В глубине души Ваш любимый человек согласен с этим, но сейчас по определению Вы — самое сильное звено в вашем тандеме, поэтому решение придется взять на себя, равно как и ответственность за него.



Весы

Сегодня подходящий день для того, чтобы капитально поссориться. Можно раз и навсегда, можно для профилактики, а можно и просто так – чтобы пар выпустить. Главное, чтобы Ваш любимый человек четко понимал цель подобных действий, иначе эффект может превзойти все Ваши ожидания. Или отсутствовать вовсе.



Скорпион

Относитесь к Вашему любимому человеку и ко всему, что он говорит, со здоровой долей скептицизма. Иначе рискуете слишком увлечься погоней за очередной радугой – и на полной скорости уткнуться в серую бетонную стену. А скептицизм поможет Вам благополучно ее обойти.



Стрелец

До спасительного рубежа, за которым у Вас и Вашего любимого человека все будет совсем хорошо, осталось совсем немного. Возможно, сегодня на Вашем пути к заветной цели встанет самое последнее испытание. Как водится, самое трудное. Преодолеете его – и будет Вам счастье!



Козерог

Сегодня звезды рекомендуют Вам с Вашим любимым человеком вместе почитать какую-нибудь интересную книгу, можно вслух и по ролям. Это еще больше сблизит вас и даст вам пищу для долгих ночных или вечерних разговоров, обсуждений и рассуждений. Пусть они окажутся плодотворными!



Водолей

В этот день Вам будет нелегко принять ответственное решение, касающееся Вашей личной жизни, а значит, и судьбы Вашего любимого человека. Но сделать это будет необходимо. Или хотя бы настроиться на неизбежность подобного действия в ближайшие несколько дней.









Рыбы

Сегодня перед Вами в полный рост встанет проблема выбора между хорошим и лучшим. Иными словами, если Вас любит несколько представителей противоположного пола или же Вы любите нескольких, Вам придется именно в этот день отказаться от одного в пользу другого. Выбор непростой, но необходимый.

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