Гороскоп на сегодня, 22 марта 2023 года, для всех знаков зодиака

22:21, 21 мар 2023

Этот удачный насыщенный день многим преподнесет приятные сюрпризы. Он хорошо подходит для общения. С близкими по духу людьми можно обсуждать многие важные вопросы, говорить о том, что волнует и тревожит. Не исключено, что будут решены какие-то серьезные проблемы, в последнее время омрачавшие отношения.







Не исключены новые знакомства и романтические увлечения. Отношения начинаются неожиданно и развиваются стремительно. На смену легкой взаимной симпатии быстро приходит сильное чувство. Возможна и любовь с первого взгляда.



Овен

Начало этого дня неблагоприятно: нервное напряжение высоко, это мешает сосредоточиться. Вы терпите неудачу даже в самых простых делах, раздражаетесь, даете волю гневу. Близкие пытаются поднять вам настроение, но это им не удается. У вашего чувства юмора выходной, поэтому даже невинные шутки вы принимаете в штыки.



Телец

Первая половина дня сложится относительно удачно, особенно если вы не станете откладывать дела и сразу займетесь тем, что считаете важным. Это неплохое время для физического труда, спорта, прогулок и поездок. В дальнейшем жизненный потенциал будет снижаться, может появиться ощущение усталости.



Близнецы

Настроение меняется часто, и даже вы не можете объяснить, почему то радуетесь любому пустяку, то огорчаетесь без веской причины. Трудно сосредоточиться даже на самых простых занятиях, все валится из рук. Старайтесь не осложнять себе жизнь, отложите ответственные дела до более благоприятного момента.



Рак

Не стоит браться за сложные дела в одиночку: вы без труда найдете помощников, которые в любых обстоятельствах будут на вашей стороне. Благоприятный день для обсуждения важных вопросов как профессионального, так и личного характера. Люди, обладающие богатым жизненным опытом, с удовольствием дают вам хорошие советы.



Лев

Будьте предельно осторожны и предусмотрительны, иначе вы непременно окажетесь в центре увлекательных, но очень опасных событий. В умении создавать себе проблемы Львам сегодня нет равных – представители знака как будто специально делают все возможное, чтобы события развивались в самом неблагоприятном для них русле. При этом Львы не теряют оптимизма, что бы ни происходило, а уж в случае побед, даже незначительных, радуются так, как будто завоевали весь мир.





Дева

Очень удачный день. Вероятны значительные денежные поступления и ценные подарки, порадуют новости, полученные от старых знакомых. Случайная встреча с человеком, который вам дорог, надолго поднимет настроение. Возможным становится восстановление дружеских или романтических отношений, которые были прерваны из-за недоразумения.



Весы

День интересный и удачный. Вам везет в делах, требующих творческого подхода, нестандартных решений, но и с рутинными задачами вы отлично справляетесь. Если возникают затруднения, союзники быстро приходят на помощь, просить их дважды не приходится. Возможны денежные поступления, в том числе крупные.



Скорпион

Руководствуйтесь логикой – именно она подсказывает правильные ответы на многие вопросы, возникающие в этот день. Ваши слова убедительны, вам нетрудно найти помощников и союзников. Встречи проходят неплохо, однако слишком долгие беседы для вас утомительны, так что по возможности заменяйте их перепиской.



Стрелец

День обещает новые знакомства, интересные встречи. Скучать вам не приходится, а вот возможности побыть наедине с собой, чтобы обдумать события последних дней, порой не хватает. Поднимают настроение долгие прогулки (в том числе романтические), а вот от поездок за рулем лучше воздержаться: они покажутся очень утомительными.



Козерог

Это откровенно неудачный день. Вас раздражает абсолютно все, и сколько бы близкие не уверяли вас, что по пустякам переживать не стоит, настроение ваше от этого не улучшается. Конфликты возможны и на работе, и дома. Чем больше усилий прикладывают окружающие, чтобы найти с вами общий язык, тем чаще вы даете волю негативным эмоциям.



Водолей

Важно правильно использовать первую половину дня, ведь это самая плодотворная его часть. Последующие же часы проходят на редкость бестолково, хоть и приятно. Вы с удовольствием общаетесь с новыми знакомыми, очаровываете представителей противоположного пола, но сами не испытываете к ним ничего, кроме поверхностного интереса.









Рыбы

С профессиональной точки зрения этот день очень удачен, вы получите не только вознаграждение за проделанную работу, но и удовольствие от ее выполнения. Люди, с которыми вам сегодня предстоит иметь дело, очень приятны в общении и могут стать настоящими друзьями. День подходит для посещения общественных и светских мероприятий.

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