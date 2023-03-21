Любовный гороскоп на сегодня, 22 марта 2023 года, для всех знаков зодиака

22:24, 21 мар 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 22 марта 2023 года по знакам зодиака



Овен

Сегодня Вам стоит помнить о том, что Вы у себя единственный, поэтому если Вы себя любить не будете – никто Вас любить не будет. Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы не позволить Вашему любимому человеку в той или иной форме ущемлять Ваши права и свободы.







Телец

В этот день постарайтесь вести себя как можно незаметнее, не привлекайте к себе лишнего внимания. Так у Вас будет больше шансов вызвать к себе интерес. Эпатажное поведение, напротив, оттолкнет потенциальных партнеров.



Близнецы

Меньше сегодня рассказывайте о своих семейных проблемах посторонним людям, чтобы не пришлось потом раскаиваться в своей болтливости. Учтите — какая бы неприятность ни случилась, всегда найдутся люди, которые знали, что так оно и будет. Обсудите лучше все в семейном кругу, и решение придет гораздо быстрее.



Рак

Постарайтесь сегодня говорить с Вашим любимым человеком только на те темы, которые ему действительно интересны. В противном случае Вы с тем же успехом можете пообщаться со стенкой или с его фотографией. Если Вам удастся добиться его внимания и благосклонности, считайте, что в этот день Вы стали победителем.



Лев

Сегодня ничто не будет случайно, поэтому звезды рекомендуют задумываться о каждом слове или деле Вашего любимого человека и даже заняться поиском в них тайного смысла. Может быть, найдете что-то действительно важное, ценное и стоящее внимания. Впрочем, может быть, и нет.





Дева

Никто не собирается Вас бросать, и нечего думать глупости. Ваша подозрительность, может, и имеет под собой определенные основания, но лишь в той части, где Вы анализируете собственное несовершенство.



Весы

В этот день Вы будете чувствовать себя довольно-таки усталым, так что свиданий назначать не советуем. Ожиданий любимого Вам оправдать не удастся. Правда, классическая отговорка головной болью мало кого может убедить.



Скорпион

Сегодня Ваш любимый человек будет излучать повышенное количество положительных эмоций, тепла, света и радости. Так что Вам не понадобится ни солнца, ни лампочки, ни обогреватели — все это будет в живом виде ходить рядом с Вами, смеяться, улыбаться…



Стрелец

Вам грустно. Вы ностальгируете. Вы хотите вернуться туда, где было светло, хорошо и радостно, а в будущем Вы подобных красок не видите. Не беспокойтесь: они обязательно будут. Улыбнитесь своему сегодня, пусть даже сквозь слезы, и верьте в счастливое завтра, которое обязательно придет.



Козерог

Вполне подходящий день, чтобы сделать что-нибудь на века. Табуретку из бруса сколотить или, скажем, садовую скульптуру из гранитных валунов сложить. Можете посвятить свой великий труд любимому — ему будет приятно.



Водолей

Сегодня Вам захочется рискнуть, и даже пойти ва-банк. Только вот Ваш любимый человек, скорее всего, будет против. Поэтому о данной инициативе, если она его напрямую никак не касается, лучше ему не рассказывать. Пусть узнает о ней, когда все получится.









Рыбы

Сегодня Рыб, вероятно, ожидает непредвиденное препятствие в семейных начинаниях. Очень вероятно, что неожиданно может приехать мама Вашей второй половины, и план остаться вечером с партнёром вдвоём будет сорван окончательно и бесповоротно. Советуем не унывать, а попытаться извлечь максимум пользы из сложившейся ситуации.

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