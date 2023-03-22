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Гороскоп на сегодня, 23 марта 2023 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 23 марта 2023 года, для всех знаков зодиака

22:42, 22 мар 2023

Могут складываться непростые и неоднозначные ситуации, разобраться в которых сразу не удастся, поэтому очень полезной окажется способность остановиться, обдумать создавшееся положение, оценить возможные последствия своих поступков – а уж потом начинать действовать. Люди, привыкшие все делать исключительно на бегу, допускают немало ошибок, лишь часть которых можно быстро исправить.



Требуется осторожность в решении финансовых вопросов, особенно если речь идет о значительных суммах; крупных покупок в этот день лучше не совершать. Не стоит также принимать решения о смене работы.

Овен
Успех принесет умение не теряться в сложных ситуациях и находить общий язык с людьми, которые неохотно идут на контакт. События этого дня могут многое изменить в вашей жизни, если вы правильно на них отреагируете. На деловых переговорах будьте осторожны, не переоценивайте значение достигнутых соглашений: они наверняка будут пересмотрены.

Телец
Удачный и легкий день, позволяющий добиться замечательных результатов в любом деле, за которое вы беретесь. Можно восстановить деловые отношения с давними партнерами, найти общий язык с теми, с кем вы в последнее время ссорились. Поступают интересные предложения, можно сменить работу на более высокооплачиваемую, престижную и интересную.

Близнецы
Вы оказались в незавидном положении, есть вероятность больших потерь. Очень трудно разобраться, кому можно доверять, а кому – нет. Врагов у вас неожиданно становится значительно больше, чем друзей. У многих Близнецов этот день будет связан с неудачными покупками, напрасными тратами.

Рак
Не спешите – сейчас нужно не начинать действовать, не разобравшись в ситуации, а спокойно оценить все обстоятельства и выработать стратегию, которой вы будете придерживаться в последующие несколько дней. Старайтесь держать под контролем свои амбиции, не вступайте в борьбу с конкурентами; лучше поберечь силы и на время уйти в тень.

Лев
Вы ощущаете эмоциональный подъем, прилив энергии. Что ж, наступил тот самый момент, когда можно и нужно взяться за действительно сложные дела, когда вы долго откладывали. К тому же день подходит для обсуждения важных вопросов. Не исключено, что удастся достичь компромисса с людьми, с которыми вы раньше не ладили.


Дева
Все складывается не совсем так, как вы ожидали – но это даже интереснее. Скучать вам не приходится, а необходимость постоянно принимать непростые решения вас ничуть не огорчает. Возможны новые знакомства, не исключена встреча с человеком, который сыграет важную роль в вашей жизни. Можно покупать сложную технику – она будет служить долго.

Весы
Встречи, назначенные на этот день, проходят хорошо, вы получаете и приятные эмоции, и нужные вам практические результаты. Можно решать сложные задачи: сегодня вам по силам учесть целый ряд разнообразных факторов, продумать тактику и стратегию. Хороший день для обсуждения деловых вопросов в неформальной обстановке, налаживания отношений с людьми, которые могут быть полезны.

Скорпион
Этот спокойный день едва ли будет связан с какими-то значительными событиями. Могут встревожить поступающие известия, но вскоре выяснится, что никаких причин для волнений не было. Стоит навести порядок в финансовых делах: анализ собственных доходов и расходов поможет избежать ненужных трат.

Стрелец
Не торопитесь и сохраняйте спокойствие, какую бы реакцию это не вызывало у окружающих. Если вы начнете поддаваться эмоциям, почти наверняка найдется человек, который попытается сыграть на них, манипулировать вами. Далеко не все проблемы, возникающие в этот день (особенно в первой его половине) требуют немедленного решения, можно отложить и некоторые дела – все это поможет сохранить силы, физические и душевные.

Козерог
День хорошо подходит для любой творческой деятельности. Вас не устраивают простые решения и проверенные методы, даже за рутинные дела вы беретесь с неожиданной для окружающих стороны. Возможно расширение сферы деятельности, появление новых профессиональных обязанностей.

Водолей
Чаще обычного возникают разногласия на работе и дома, и вы очень переживаете по этому поводу, без конца анализируете свое поведение, надеясь отыскать в нем ошибки и немедленно их исправить. Между тем, большая часть проблем этого дня возникает отнюдь не по вашей вине, так что увлекаться самокритикой не стоит, лучше задуматься о том, как использовать сложившуюся ситуацию.



Рыбы
Много хороших идей возникает у Рыб, занятых творческой работой. Такие представители знака сегодня способны не только придумать нечто гениальное, но и реализовать свой замысел. В одиночку трудиться не придется: союзников и единомышленников у вас вполне достаточно. Вероятны интересные предложения, некоторые представители знака смогут сменить работу на более интересную.

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Автор: my-calend.ru
Теги: Гороскоп на сегодня
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