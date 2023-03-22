Любовный гороскоп на сегодня, 23 марта 2023 года, для всех знаков зодиака

22:44, 22 мар 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 23 марта 2023 года по знакам зодиака



Овен

Сегодня день противоречивый — он может стать как очень удачным, так и очень неудачным. Особенно это коснется Вашей личной жизни. Звезды с уверенностью утверждают одно: незамеченным он для Вас не пройдет, вспоминать его Вы будете еще долго.







Телец

Сегодня Ваш любимый человек будет настаивать на том, чтобы Вы уделили ему максимум внимания, даже если будет прекрасно понимать, что это невозможно. Поэтому объяснять ему сегодня что-либо – дело более чем бесполезное. Постарайтесь хоть как-то отвечать его требованиям.



Близнецы

Не отвлекайте сегодня Вашего любимого человека от важных дел! Они ему действительно важнее Вас на данный конкретный момент, поэтому на Вас могут сорваться, накричать или даже опуститься до грубости. В общем, своего не добьетесь – только расстроитесь зря. Да и ему потом прощения просить придется…



Рак

Сегодня Вы узнаете, что Ваш любимый человек – сокровище. Но не в смысле сундук с драгметаллами, зарытый в землю с непонятными целями, а вполне себе настоящее, обладание которым является счастьем, причем таким, что желающие Вам позавидовать встанут в длинную очередь.



Лев

В этот день все будет зависеть лишь от Ваших решительности и напора. Если будете чересчур настойчивы, Вас, согласно третьему закону Ньютона, выпрут за дверь с силой, равной Вашей собственной напористости.





Дева

В этот день Вашему любимому человеку непросто будет понять Ваши чувства и намерения. Однако он будет очень стараться и добьется полного понимания и осознания всех Ваших намерений и мотивов. Не забудьте его за это похвалить и оценить все его действия.



Весы

Вспомните ваши первые свидания. Все было так романтично, так воздушно, так хрупко и невесомо… Попробуйте сегодня воскресить те чувства. Сходите вместе в то кафе, где вы сидели в первый раз, пройдитесь по той самой улице, закажите мороженого… Это поможет вам стать еще ближе друг другу!



Скорпион

Сегодня Вашему любимому человеку придется проявить некую настойчивость для того, чтобы убедить Вас в верности своего решения вашей общей проблемы. Впрочем, совершенно не факт, что Вас эта самая настойчивость убедит, ибо у Вас будет свое видение данного решения.



Стрелец

Сегодня Вашему любимому человеку будет довольно трудно смириться с тем, что закончился какой-то очередной этап Ваших с ним отношений. Постарайтесь его убедить в том, что скоро начнется следующий, и он будет куда лучше, ярче, теплее и интереснее предыдущего.



Козерог

Семейным Козерогам нынче может представиться возможность прогуляться налево. Кто-то попытается строить Вам глазки. Звезды не советуют Вам отвечать на призывы взаимностью. Все то, что Вы попытаетесь утаить сейчас, станет явным весьма скоро, чем же это грозит Вашим семейным отношениям, рассказывать, пожалуй, не нужно. Просто проигнорируйте интерес к своей персоне, и Вам не придется позднее разрываться меж двух огней.



Водолей

Сегодня в ваших отношениях вскроется некий старый гнойник. Это будет неприятно и даже больно, однако просто необходимо для здорового продолжения жизни вашего тандема. Надо стиснуть зубы, сжать кулаки и потерпеть. И тогда уже завтра все будет гораздо лучше, чем сегодня.









Рыбы

Пришла пора определиться. Как же все-таки называются ваши отношения? Дружба? Любовь? А может, вы просто приятели? Решите это для себя и начинайте действовать в соответствии с тем статусом, который вы себе придумали. Только не забывайте о степени ответственности за это решение.

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