Гороскоп на сегодня, 24 марта 2023 года, для всех знаков зодиака

22:48, 23 мар 2023

День удачен со всех точек зрения. Первая его половина проходит плодотворно и обещает успехи в работе. Особенно звезды благосклонны к руководителям, а также ко всем, чья деятельность связана с заботой о других. Можно бороться за справедливость, заниматься общественно полезными делами, помогать тем, кто оказался в сложной ситуации.







Вторая половина дня – подходящее время для того, чтобы проявить инициативу. Особенно уместной она будет в личных отношениях. Стоит откровенно поговорить с любимым человеком, обсудить вопросы, которые в последнее время волновали вас обоих.



Овен

Вам придется сражаться с очень могущественным врагом, давно и тщательно изучившим ваши слабости. Выручит способность быстро учиться новому, пользоваться методами, которые придумали чужие люди. Чужой опыт поможет вам избежать собственных ошибок.



Телец

Влияние негативных тенденций несколько снижается, у вас уже нет серьезных причин для беспокойства и тревоги. Можно браться за новые дела – если проявить решительность, успех не заставит себя ждать. Эффективны совместные действия, вы легко находите помощников, если нуждаетесь в них.



Близнецы

В первой половине дня возникнут серьезные проблемы, и не исключено, что их причиной станет поступок кого-то из ваших близких. Нелегко справиться с возникающими негативными эмоциями, но вы должны хотя бы постараться это сделать. Фактически, только от вас зависит, возникнет сегодня серьезный конфликт или нет.



Рак

Общение с друзьями и близкими по духу людьми приносит массу удовольствия. Сегодня вам удается найти не только союзников, но и влиятельных покровителей, готовых решить многие ваши проблемы. Однако будьте готовы к тому, что за услуги, которые оказывают вам окружающие в этот день, придется дорого заплатить.



Лев

Благоприятный день для деловых контактов, переговоров, заключения договоров, а также решения организационных вопросов. Несмотря на обилие дел и задач, ожидающих решения, вы не теряетесь, ничего не упускаете из виду, не допускаете ошибок. Возможны денежные поступления.





Дева

Преобладает влияние позитивных тенденций, серьезных проблем не возникнет, если вы вдруг не решите рискнуть какой-то крупной суммой. Не участвуйте в финансовых авантюрах, не предпринимайте попыток быстро разбогатеть – уж очень велика вероятность потерь. В остальном же все складывается удачно, день дарит много приятных эмоций.



Весы

Вам предстоит взять на себя решение проблем, возникших отнюдь не по вашей вине. Но вас это едва ли огорчит: возможность проявить себя, блеснуть талантами и находчивостью придется вам очень по вкусу. Благоприятный день для того, чтобы продемонстрировать свои лидерские качества, решить какие-то организационные вопросы.



Скорпион

Едва ли стоит рассчитывать на какие-то серьезные победы и достижения, но сделать этот день интересным и приятным вам вполне по силам. Вы достаточно настойчивы, чтобы приблизиться к поставленной цели, даже если обстоятельства будут складываться не самым благоприятным образом.



Стрелец

Неоднозначные ситуации в деловой жизни будут причинять беспокойство и вызовут желание немедленно вывести всех на чистую воду. Такое положение трудно объяснить объективно, ведь для кризиса не было никаких предпосылок. Самое лучшее успокоиться, снизить свою активность и посмотреть на ситуацию со стороны.



Козерог

День начинается довольно заурядно, но становится удачным, как только к вам присоединяются единомышленники. Трудно придумать более подходящий момент начала какого-то совместного проекта. Возможны незапланированные визиты, вы будете рады гостям.



Водолей

Не всегда легко справиться с решением профессиональных задач, но на выручку вовремя приходят люди, которым вы сами когда-то оказали услуги. Дел будет много, но у вас останется время и на неформальное общение. Кстати, не стоит его недооценивать – именно во время таких встреч решатся многие актуальные для вас проблемы.









Рыбы

Сложный день. Дел и задач много, приходится буквально разрываться на части, чтобы успеть все. Возможны семейные ссоры из-за денег, едва ли удастся договориться с близкими о том, как правильно распорядиться имеющейся суммой. С покупками не торопитесь: сегодня они едва ли будут удачными.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram