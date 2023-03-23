Любовный гороскоп на сегодня, 24 марта 2023 года, для всех знаков зодиака

22:52, 23 мар 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 24 марта 2023 года по знакам зодиака



Овен

Сегодня Вам стоит забыть на секунду о чувствах к Вашему любимому человеку и посмотреть на него непредвзято, со стороны, чужими глазами. Возможно, это поможет Вам лучше его понять, увидеть в нем что-то, что до сих пор было от Вас скрыто розовыми очками. Полезно иногда бывает.







Телец

Сегодня Вашему любимому человеку придется изрядно потрудиться для того, чтобы уговорить Вас поступать тем или иным образом. Возможно, препятствовать Вашему быстрому нахождению точек соприкосновения будет Ваше упрямство, а может быть, святая уверенность в Вашей правоте.



Близнецы

А Вы уверены, что рядом с Вами именно тот человек, который Вам нужен? Сегодня самый подходящий день для того, чтобы пересмотреть всё, что между вами было, есть и будет – и принять решение, насколько Вам все это дорого и нужно. От сделанных сегодня выводов будет в значительной степени зависеть Ваша дальнейшая жизнь!



Рак

Сегодня Вам вспомнится какой-то незначительный эпизод из Вашего прошлого. Возможно, таким эпизодом окажется легкий флирт или ни к чему не обязывающий роман, длившийся чуть меньше недели. Только не зацикливайтесь на нем: вспомните, улыбнитесь и живите дальше.



Лев

В этот день Вам будет казаться, что Ваш любимый человек намеренно хочет причинить Вам душевную боль, ранить Вас посильнее, обидеть покрепче, уколоть побольнее. Единственное, что может подтвердить или опровергнуть правильность Ваших предположений – это прямой и откровенный разговор с глазу на глаз.





Дева

Сегодня Ваше аналитическое мышление поможет Вам выяснить подробности некоторых событий, о которых Ваш любимый человек по той или иной причине не решался Вам рассказать. Впрочем, ничего криминального в них не будет. Просто он почему-то решил, что лучше перебдеть, чем недобдеть.



Весы

Сегодня Вам стоит помнить о том, что Вы у себя единственный, поэтому если Вы себя любить не будете, никто Вас любить не будет. Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы не позволить Вашему любимому человеку в той или иной форме ущемлять Ваши права и свободы.



Скорпион

Не ожидайте от этого дня слишком многого, особенно в плане любви и всего, что касается Вашего любимого человека. Скорее всего, разочарований в данной области Вам сегодня не избежать, поэтому звезды советуют готовиться к худшему. Если это худшее не наступит, это будет для Вас очень приятным сюрпризом.



Стрелец

Сегодня Ваш любимый человек будет забывчив, непунктуален и рассеян, что выведет Вас из себя. Не стоит раздражаться из-за мелочей. Невымытая тарелка или пятиминутное опоздание не стоят длинной поучительной тирады на повышенных тонах. Будьте терпимее: и Вы тоже время от времени ошибаетесь.



Козерог

Ваш любимый человек не совсем такой, каким Вы его себе представляете. Даже если он открыт Вам полностью и рассказывает Вам о себе все, все равно Вы знаете лишь какую-то его грань, лишь то, что он сознательно и подсознательно хочет Вам показать. Учитывайте это сегодня при беседе с ним.



Водолей

Кажется, вдохновение в любви Вас покинуло всерьез и надолго. Даже самые потрясающие романтические отношения будут казаться Вам в этот день обыденными, рутинными и обременительными. Может быть, пришла пора сделать паузу в общении с Вашим любимым человеком? Хотя бы на этот день.









Рыбы

Вы можете высказать Вашей половинке свое мнение, но не надейтесь на то, что с ним обязательно будут считаться. Постарайтесь не обижаться: это не из вредности, просто факторов, влияющих на ситуацию, куда больше, чем Вы можете заметить.

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