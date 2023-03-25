Гороскоп на сегодня, 25 марта 2023 года, для всех знаков зодиака

00:54, 25 мар 2023

Дает о себе знать влияние неблагоприятных тенденций, день складывается далеко не лучшим образом. Часто возникают разногласия с близкими, причем дело может дойти до серьезного конфликта, поскольку идти на уступки никто не хочет. В этот день не стоит делать крупные покупки, связывать себя какими-то финансовыми обязательствами, брать кредиты.







В поездках необходимы осторожность и бдительность, поскольку возможны неприятности и недоразумения, не исключены и задержки в пути. Жизненный потенциал снижен, не исключены недомогания, обострения хронических заболеваний.



Овен

Трудности не исключены, но есть возможность справиться с ними очень быстро. Ваш секрет – в способности привлекать к себе людей, которые будут помогать вам, выполнять любые ваши просьбы и поручения. Овны блестяще справляются с решением организационных вопросов, вовремя проявляют лидерские качества.



Телец

Вас ничуть не смущает необходимость соблюдать строгий распорядок дня, следовать ранее составленному плану даже в мелочах. Многие Тельцы сегодня настроены более консервативно, чем обычно, и лучше ладят с теми, кто соблюдает традиции, чем с теми, кто их нарушает. Можно встречаться с влиятельными людьми, потенциальными инвесторами и деловыми партнерами. Хорошо проходят и встречи с работодателями, собеседования.



Близнецы

День сам по себе неплох, да только работать почему-то не получается. Какие-то дела, конечно, делаются, но к тому, что действительно требует внимания, вы не решаетесь подступиться, потому что не верите в собственные силы. Стоит обратиться за помощью к деловым партнерам или коллегам – вас поддержат, и многие проблемы будут решены. Возможны денежные поступления, получение награды за ранее проделанную работу.



Рак

Сегодня вы проявляете настойчивость и целеустремленность, и это очень кстати – добиться поставленных целей не так-то легко. Кто-то попытается вывести вас из равновесия, заставить прилюдно дать волю раздражению; старайтесь сохранять хотя бы видимость спокойствия, иначе по вашей репутации будет нанесен серьезный удар.



Лев

Спокойный плодотворный день. Сосредоточьтесь на доведении до конца ранее начатых дел: именно сейчас можно поставить блистательные финальные точки в проектах, над которыми вы долго трудились. Только после этого приступайте к решению новых задач – это окажется очень увлекательным и на какое-то время поглотит вас целиком.





Дева

Этот неплохой день проходит спокойно, можно передохнуть, сбавить темп. Радуют встречи: вы имеете дело с приятными людьми, можете поддержать тех, кто вам интересен или получить поддержку влиятельных особ. Возможно получение ценных подарков. Вещи, которые вы покупаете в этот день, будут служить вам верой и правдой.



Весы

Вероятен значительный прогресс в профессиональных делах, очень многое оказывается проще, чем вы думали. Есть шанс подняться по карьерной лестнице; не исключено, что в этом помогут влиятельные союзники или просто старые знакомые, у которых сложилось о вас самое благоприятное мнение. Можно заниматься общественной и политической деятельностью, участвовать в благотворительных акциях. День подходит для общения с юристами, обращения в суд.



Скорпион

Первая половина дня – удачное, легкое и приятное время, которое перед многими Скорпионами откроет новые возможности. Интуиция очень сильна, поэтому решения вы принимаете правильно, и никому не удается сбить вас с толку. В это время можно делать покупки, в том числе крупные.



Стрелец

Не огорчайтесь, если что-то идет не так, как вы ожидали; все неожиданности и сюрпризы этого дня окажутся для вас полезными. Вовремя получив важную деловую информацию, вы заключите выгодные сделки или предпримете другие шаги, которые позволят вам значительно опередить конкурентов. Возможны денежные поступления.



Козерог

Благоприятный день для учебы, расширения кругозора. Можно анализировать ошибки других людей, перенимать чужой опыт – это будет вам полезно. За новые начинания не стоит браться в одиночку, но если у вас будут надежные союзники, успех не заставит себя ждать. Можно воспользоваться подходящим моментом, чтобы восстановить какие-то прерванные отношения, не важно, деловые или личные.



Водолей

Подходящий день для любых важных дел, даже самых сложных. Приветствуется проявление инициативы, ваши начинания быстро получают поддержку. Идеи, которые удастся реализовать сегодня, обязательно принесут прибыль. Не теряйте время зря: сегодня можно многое успеть, добиться поставленных целей.









Рыбы

День отличается на удивление высоким творческим потенциалом. Если вам случайно нужно придумать что-нибудь гениальное, сосредоточьтесь – и вдохновение не заставит вас ждать. Все, к чему Рыбы прикладывают руки, становится шедевром в своем роде.

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