Любовный гороскоп на сегодня, 25 марта 2023 года, для всех знаков зодиака

00:57, 25 мар 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 25 марта 2023 года по знакам зодиака



Овен

Постарайтесь в этот день соблюдать дистанцию с человеком, который Вам небезразличен. В противном случае Вы рискуете стать для него навязчивым, а потому неприятным собеседником, не говоря уже о чем-то большем. Пусть лучше Вашего внимания добиваются, нежели старательно избегают.







Телец

Сегодня Ваш любимый человек сделает Вас самым счастливым на земле, не предприняв для этого ничего особенного. Так уж распорядились звезды: всего лишь улыбка, всего лишь движение, всего лишь голос — и Вы точно знаете, где в этом мире находится седьмое небо и как до него добраться!



Близнецы

Сегодня Вам придется довольно долго убеждать Вашего любимого человека в правильности того или иного действия, которое Вы бы хотели, чтобы он предпринял. Неизвестно, получится у Вас это или нет, но, скорее всего, делать задуманное Вам придется самостоятельно. Настройтесь на это заранее.



Рак

Сегодня поведение любимого будет во многом нелогичным, непонятным и непредсказуемым, что, с одной стороны, очень усложнит ваши отношения, а с другой – сделает их куда более разнообразными, интересными и яркими. Главное, не бояться наделать ошибок.



Лев

Сегодня Вам предстоит довольно ответственный разговор с Вашим любимым человеком, который в идеале должен окончиться принятием довольно-таки важных решений и рядом серьезных выводов. Вполне возможно, что он обозначит новую веху в ваших отношениях. Впрочем, совсем не обязательно.





Дева

Сегодня Вы поймете, что не можете требовать от Вашего любимого человека того, что обычно требовали от всех остальных представителей противоположного пола, наделенных этим статусом. Так ли это хорошо? И не надеваете ли Вы розовые очки, которые однажды вполне могут разбиться?



Весы

Посвятите Вашему любимому человеку стихотворение, песню, рассказ или хотя бы мытье посуды после ухода гостей. Последнее, кстати, будет не так романтично, зато куда более действенно в плане доказательства Вашей преданной любви. Вот увидите, Ваши старания оценят по достоинству!



Скорпион

Сегодняшний денек неплох, чтобы сначала ничего не делать, а потом еще немного отдохнуть. Прежде всего — от того, что принято называть бытовыми проблемами. Пусть работы по дому нынче берет на себя кто угодно, только не Вы. Иначе Вы станете самым невыносимым брюзгой на свете — домочадцы сами сильно пожалеют, что заставили Вас чем-то заниматься.



Стрелец

Сегодня, похоже, Вас ждет серьезная ссора с любимым человеком. Впрочем, она в отличие от других ссор пойдет на пользу вашим отношениям. Ремарк писал: «Если нет ссор, значит все скоро кончится». Вам это не грозит явно. Что ж, отведите душу, только потом помириться не забудьте.



Козерог

Ваш любимый человек тоже живое существо и переживает происходящее так же остро, как и Вы. Только Вы об этом иногда забываете, упиваясь своим внутренним миром. Сегодня звезды рекомендуют Вам обратить максимум внимания на тревоги и волнения Вашей половинки.



Водолей

На самом деле все не так сложно, как Вам кажется. Ваших умений вполне хватит на то, чтобы решить все проблемы, скопившиеся в Вашей личной жизни, а Ваш любимый человек будет активно помогать Вам своим участием и желанием быть рядом. Поэтому приготовьтесь к роли капитана – и на абордаж!









Рыбы

Сегодня Вашему любимому человеку не захочется Вас терять. Даже если то, что будет происходить между вами, потерей можно будет назвать лишь с весьма большим преувеличением, все равно его будет нервировать складывающаяся ситуация. Постарайтесь не упускать это из виду.

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