Гороскоп на сегодня, 26 марта 2023 года, для всех знаков зодиака

00:07, 26 мар 2023

Начало дня будет отличным. Это подходящее время для делового общения, обсуждения важных вопросов. Удастся договориться о сотрудничестве и совместных действиях, начать работу над перспективным проектом. Не исключены приятные поездки, смена обстановки будет исключительно приятна.







Вторая половина дня заставит понервничать. В это время возможны неожиданные проблемы, затруднения в делах. Чтобы довести начатое до конца, придется проявить редкую настойчивость. Не исключены разногласия в семье, будьте терпеливы с близкими.



Овен

Вы склонны проявлять благородство и великодушие, заботиться о тех, кто нуждается в помощи, уделять внимание людям, оказавшимся в сложной ситуации. Ваши достойные поступки не остаются без награды. Вероятно удачное стечение обстоятельств, которое позволит вам реализовать какие-то давние замыслы.



Телец

Не бойтесь трудностей – сегодня их будет много, но все они будут благополучно преодолены. Если вы не сдадитесь, союзники вскоре появятся, да и не только союзники: уж очень привлекательна ваша сила духа. В контактах, однако, необходима разборчивость; есть опасность связать себя трудновыполнимым обязательством.



Близнецы

Благоприятный день для делового общения, проведения важных переговоров. Возможны встречи с влиятельными людьми, на которых вам удастся произвести хорошее впечатление. Возрастает интерес к общественной и политической жизни, в связи с чем вероятны новые знакомства. Но далеко не все люди, которых вы встречаете в этот день, станут вашими друзьями; будьте разборчивы.



Рак

Преобладает влияние негативных тенденций, поэтому не стоит рассчитывать на то, что день будет легким и приятным. Но трудности вас не пугают: вы находите способ преодолеть преграды, даже если ради этого приходится отказаться от каких-то ранее составленных планов. Очень важна поддержка близких людей, именно благодаря ей вы сохраняете спокойствие в трудных ситуациях.



Лев

Преобладает влияние позитивных тенденций, день складывается очень удачно. Возможно получение интересных деловых предложений, заключенные сделки приносят прибыль. Можно делать крупные покупки, приобретать недвижимость и транспортные средства, а также все, что необходимо для далеких путешествий.





Дева

Благоприятный день для контактов с людьми, разделяющими ваши интересы и взгляды на жизнь. Легко найти общий язык с женщинами, возможно неожиданное для вас получение помощи и поддержки от какой-то старой знакомой. Хорошо проходят дружеские встречи, радуют и романтические свидания.



Весы

Нужно сосредоточиться. День сложный, неоднозначный, но и небезнадежный. Очень высок интеллектуальный потенциал, поэтому вы лучше, чем представители других знаков, справляетесь с возникающими проблемами. Можно обсуждать вопросы, касающиеся вашего повышения по службе или увеличения заработной платы.



Скорпион

Если работать достаточно усердно, день будет весьма плодотворным. Но если как только вы позволите себе совсем немного полениться, звезды найдут себе других фаворитов! Подходящий день для планирования, в том числе долгосрочного – способность предвидеть последствия собственных поступков и прогнозировать поведение окружающих поможет избежать иллюзий.



Стрелец

Сделайте все неприятные обязанности с утра, и тогда оставшийся день пройдет в приятном настроении. Самообразование, повышение квалификации, научная или творческая работа будут приносить удовольствие и пригодятся в дальнейшем. Не стоит только предпринимать авантюрные поступки, рисковать или замыкаться в себе.



Козерог

Сегодня вам снова будет нелегко. Вы рискуете оказаться под огнем критики, отчасти конструктивной, но крайне неприятной. Трудно принять правильное решение, поскольку вы склонны заботиться только о собственных интересах, а сейчас это недопустимо.



Водолей

День определенно не будет скучным – изобретательные представители знака найдут массу способов повеселиться и развлечь окружающих. Очень полезны активный отдых и занятия спортом.









Рыбы

Очень удачный день. Сбудется что-то давно задуманное, исполнится важное для вас желание. Возможны новые знакомства, встречи с людьми, которые вызывают у вас самые теплые чувства. Интуиция остра и дает точные подсказки, касающиеся как деловых, так и личных отношений.

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