Гороскоп на сегодня, 28 марта 2023 года, для всех знаков зодиака

22:40, 27 мар 2023

Первая половина дня благоприятна для общения. На это время можно назначать деловые и личные встречи, важные переговоры. Удастся обсудить все важные вопросы, избежав разногласий. Позже влияние позитивных тенденций пойдет на спад, и с каждым часом будет требоваться все больше осторожности и предусмотрительности.







Вечер может быть напряженным, тревожным. Возможны трудности в личных отношениях. Некоторым покажется, что найти общий язык с близкими просто невозможно. Терпение и здравый смысл помогут избежать конфликтов, но неприятный осадок останется у всех.



Овен

Придется проделать огромную работу, чтобы получить то, к чему вы стремитесь. В борьбе с соперником победа останется за вами, но нельзя не признать, что выйдете из схватки вы изрядно потрепанными. Возможны разногласия с руководством, настолько серьезные, что многие Овны всерьез задумаются о смене места работы. Пока лучше не предпринимать никаких конкретных шагов в этом направлении: подождите интересных предложений.



Телец

День не принесет вам проблем, если вы сами их себе не создадите. Многие Тельцы провоцируют конфликты, как будто специально раздражают близких людей необдуманными замечаниями и неуместными поступками.



Близнецы

Вы энергичны и деятельны, стараетесь успеть как можно больше, и вам это удается. Близнецы охотно участвуют в решении общественно значимых проблем, помогают людям (даже не знакомым), оказавшимся в сложной ситуации. Примечательно, что в этот день ни недоброжелатели, ни мошенники не попытаются воспользоваться вашей добротой в своих интересах.



Рак

Серьезное отношение к делам и умение сдерживать эмоции будут очень полезны для общения с начальством и коллегами. Не стоит предъявлять повышенные требования не только к окружающим, но прежде всего к самому себе. Мрачное настроение может появиться, если вы не сможете повлиять на ход событий.



Лев

Финансовая картина меняется к лучшему, и это не может не радовать. Однако с деньгами вы обращаетесь не так, как следовало бы: значительная переоценка своих возможностей ведет к напрасным тратам. Не исключены острые, но вполне конструктивные дискуссии на работе. У Львов-бизнесменов появятся новые партнеры.





Дева

День связан с ростом творческого потенциала. Девы удивляют окружающих своими талантами и дарованиями, добиваются выдающихся успехов в совершенно новых сферах, благополучно доводят до конца сложные дела. Вероятен прогресс в научной и исследовательской деятельности. Не возникает проблем с усвоением новой информации или приобретением полезных навыков.



Весы

Хорошо проходят любые встречи, общение будет приятным. К вашим высказываниям прислушиваются люди, ранее интересовавшиеся только собственным мнением. Важно не торопиться: решить все проблемы сразу не удастся, нужно действовать последовательно. Навести порядок в финансовых делах помешает человек, которому вы абсолютно доверяли. Есть опасность потерять давних союзников.



Скорпион

Многие ваши поступки и решения не только удивят, но и шокируют окружающих. Но на отношениях это не скажется: оригинальное и экстравагантное поведение вам наверняка простят. Можно делать покупки или заключать сделки – ваша интуиция совершенно безошибочна во всем, что касается денег.



Стрелец

Нет такой преграды, которую вы не могли бы преодолеть – напоминайте себе об этом почаще, и день сложится именно так, как вам нужно. Сила воли становится незаменимым помощником, а настойчивость открывает перед вами любые двери. Этот день благоприятен для деловых и личных контактов. Если вам нужно произвести на кого-то сильное впечатление, постарайтесь встретиться с этим человеком именно сегодня.



Козерог

День отлично подходит для решения старых проблем, подведения итогов, доведения до конца ранее начатых дел. Вы блестяще отделяете главное от второстепенного, не тратите попусту свое время и силы, да и подчиненным ставите верные и четкие задачи. Очень плодотворным будет день для тех, кто связан с международной торговлей или иной внешнеэкономической деятельностью.



Водолей

В начале дня возможны трудности. Вы слишком остро реагируете на все, что происходит вокруг, огромное значение придаете событиям, которые вовсе не заслуживают внимания. Возможны разногласия с близкими родственниками, споры из-за денег или общего имущества. Договориться крайне трудно – вы попросту не слышите аргументов друг друга.









Рыбы

Этот день откроет перед вами очень интересные профессиональные возможности. Вероятно начало сотрудничества, которое пойдет на пользу и вам, и вашему партнеру. Деловые отношения развиваются очень динамично, новые союзники завоевывают ваше доверие. Вы склонны витать в облаках, но дело предпочитаете иметь с теми, кто твердо стоит на земле.

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