Гороскоп на сегодня, 29 марта 2023 года, для всех знаков зодиака

23:09, 28 мар 2023

Влияние позитивных тенденций будет наиболее сильно ощущаться в сфере финансов. Этот день принесет выгодные сделки, даст возможность реализовать прибыльные проекты. Он подходит для решения имущественных вопросов, распределения полученной прибыли. Деловая активность несколько ниже обычной, многие склонны откладывать запланированное, проводить время в праздности. Однако тем, кто нацелен на немедленное получение результата, данная тенденция не помешает добиться своего.







Гибкость – качество, незаменимое для тех, кто хочет сохранить хорошие отношения с близкими, поладить с новыми знакомыми и вообще приятно провести этот день. Любители любой ценой настоять на своем рискуют остаться в полном одиночестве.



Овен

День суеты и спешки, необдуманных решений и опрометчивых поступков. Порой вы вспоминаете, что неплохо было бы руководствоваться доводами здравого смысла, но на ваших поступках это никак не сказывается. В середине дня могут возникнуть серьезные конфликты с руководством и коллегами, вы рискуете совершенно лишиться поддержки, на которую рассчитывали.



Телец

Это нейтральный день, не такой удачный как два предыдущих, но все же позволяющий кое-чего добиться. Вы изобретательны и энергичны, это дает вам колоссальное преимущество над конкурентами. Можно заключать договоры, в том числе – касающиеся долгосрочного сотрудничества или смены работы.



Близнецы

Благоприятный день для проведения деловых переговоров, общения с единомышленниками. На пользу идет посещение семинаров и конференций, появляется возможность завязать полезные знакомства. Вы интуитивно чувствуете, когда стоит привлечь к себе внимание, а когда лучше уйти в тень, и благодаря этому избегаете неловких ситуаций.



Рак

Этот день не относится к числу самых благоприятных, но все же он значительно лучше двух предыдущих. Проясняются недоразумения, касающиеся работы, вы получаете ответы на все вопросы, которые вас интересуют. Можно искать новых союзников и деловых партнеров, некоторые представители знака сменят работу на более престижную и высокооплачиваемую.



Лев

Этот день требует серьезности. Пересмотрите свои планы, постарайтесь отделить главное от второстепенного, отбросить ненужное. Критически оцените свои возможности; нелегко признать, что не все на свете вам по плечу, но чрезмерная самоуверенность может довести вас до беды.





Дева

Проблемы могут возникнуть в первой половине дня, особенно пострадают те, кто назначил на это время важные встречи и переговоры. Общий язык с собеседником найти крайне трудно; даже если вы разделяете интересы друг друга, споры неизбежны. Возможны финансовые потери, неудачные сделки.



Весы

Сам по себе день не так уж плох, но, к сожалению, не всем Весам удастся воспользоваться теми возможностями, которые он открывает. Подводят эмоции – именно из-за них будет трудно сосредоточиться на главном, принять верное решение в сложной ситуации. Хладнокровный союзник вам не помешает.



Скорпион

Скорпионы сегодня в меньшинстве – у них, в отличие от представителей других знаков, дела идут очень хорошо. Можно позволить себе любые эксперименты и новые начинания, не сомневаясь в том, что результаты будут выдающимися. Вероятны денежные поступления, ценные подарки, можно заключить выгодные сделки.



Стрелец

Любые события этого дня могут иметь долгосрочные последствия, в связи с чем требуют самого пристального внимания. Не стоит рассчитывать на то, что ваши ошибки останутся незамеченными, однако вполне вероятно, что ваше обаяние поможет вам избежать наказания. Нежелательно заниматься делами, требующими полной сосредоточенности – из-за них вы можете упустить из вида нечто важное.



Козерог

Приходится потрудиться, но усилия не пропадают даром. Многие задачи, которые приходится решать, оказываются сложнее, чем вы ожидали. Не сдавайтесь – все трудности можно преодолеть, если проявить настойчивость и твердость. Будьте деликатны и тактичны, если хотите сохранить хорошие отношения с коллегами и родственниками; не стоит говорить все, что приходит в голову.



Водолей

Благоприятный день для новых знакомств, общения с людьми, которые вам симпатичны. Легко найти общий язык с особой, которую вы видите впервые. Сложные вопросы вы решаете так изящно и оригинально, что окружающим впору позавидовать.









Рыбы

Вы быстро доводите до конца дела, начатые ранее, справляетесь даже со сложными задачами. Вам охотно помогают коллеги, друзья и просто знакомые, часто даже просить их об этом не приходится. Можно делать покупки, день подходит для приобретения бытовой и офисной техники, а также вещей, необходимых для работы.

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