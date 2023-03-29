Любовный гороскоп на сегодня, 30 марта 2023 года, для всех знаков зодиака

23:08, 29 мар 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 30 марта 2023 года по знакам зодиака



Овен

Ваша половинка оказалась сильнее, чем Вы думали. Оказывается, не так уж она хрупка и беззащитна, как это казалось на первый взгляд. А значит, если вдруг с Вами случится беда, рядом будет плечо, на которое можно будет опереться. Вам очень повезло!







Телец

Безумству храбрых поем мы песню! Речь идет о Вашей половинке, которая, несмотря ни на что, все еще остается с Вами рядом, продолжает идти с Вами по одному пути в одном направлении. Это действительно подвигу подобно: Вы и сами чувствуете, что сегодня с Вами особенно непросто.



Близнецы

Сегодня Вашему любимому человеку захочется побольше нежности, внимания и тепла с Вашей стороны. Постарайтесь максимально удовлетворить эти его потребности, тем более что особой сложности это для Вас не составит, а ему будет более чем приятно и даже необходимо.



Рак

Сегодняшний день обещает быть несколько иным, нежели другие. Вам может придти неожиданное известие, что некто по материнской линии оставил Вам большое наследство. Лучше вам вдвоем с супругом решить, как всем этим распорядиться. Звезды перво-наперво советуют отправиться в кругосветное путешествие.



Лев

Сегодня отношения в семье развиваются на редкость спокойно и стабильно. Радуйтесь, не каждому доступно такое! Все разногласия, очевидно, остались позади, и сегодня Вам не надо будет выяснять, почему Вы постоянно находите грязные носки под кроватью. Их там не окажется — они будут там, где им и положено быть — в корзине с грязным бельем.





Дева

Сегодня Вашему любимому человеку захочется поставить над Вами какой-то научный или малонаучный эксперимент. Сопротивляться этому или нет – зависит от Вас. Больно Вам, скорее всего, не будет, а вот интерес к экспериментаторству вполне может проснуться.



Весы

Сегодня Вас с трудом можно будет назвать спокойным человеком. Наверное, даже вовсе нельзя будет. Больше всех от Ваших нервов пострадает Ваш любимый человек, поскольку все шишки посыплются именно на его ни в чем не повинную голову. Подумайте о том, что ему будет больно.



Скорпион

Кажется, Ваша половинка стала от Вас слишком зависимой, чем значительно ограничивает Вашу свободу. Если Вас это устраивает, продолжайте в том же духе. Если же нет, намекните ей на то, что у Вас тоже есть права на свою жизнь. Психиатры в таких случаях говорят: «Режьте пуповину».



Стрелец

Сегодня днем Вас, должно быть, кое-кто пригласит на свидание. Вы до самого последнего момента не сможете решить, идти или нет. Звезды советуют Вам все-таки сходить. Вдруг Вам понравится?



Козерог

В этот день не забудьте про некое важное событие, которое вот-вот случится в жизни Вашего любимого человека или только что случилось. Обязательно поздравьте его с этим, посочувствуйте или любым другим образом проявите свое неравнодушие к тому, что у него происходит.



Водолей

Сегодня Вам придется спешно заканчивать некую работу, которую Вы должны были закончить довольно давно, но почему-то не успевали. Ваш любимый человек, точнее его наличие в Вашей жизни, будет Вам несколько мешать, однако у Вас получится с этим справиться.









Рыбы

Сегодня Вашему любимому человеку не придется долго Вас уговаривать на какое бы то ни было рискованное действие, поскольку Вы сами будете готовы пойти на риск, причем на риск куда больший, чем он может себе представить. Постарайтесь, однако, не шокировать его своей готовностью.

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