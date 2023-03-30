Гороскоп на сегодня, 31 марта 2023 года, для всех знаков зодиака

22:48, 30 мар 2023

Чем бы вы ни занимались, запаситесь терпением: сегодня все требует больше времени, чем обычно. Многие склонны фантазировать и мечтать, вместо того чтобы сосредоточиться на делах, требующих внимания. Это приводит к досадным ошибкам, которые часто имеют неприятные финансовые последствия.







Старайтесь не думать слишком много о событиях прошлого. Не важно, каким воспоминаниям вы предаетесь, приятным или не очень; в любом случае из-за них вы рискуете упустить что-то важное, недооценить текущие события. Особенно это важно для женщин, которые сейчас склонны не замечать очевидного.



Овен

Будьте внимательны в первой половине дня: это время, когда вы говорите много лишнего. К тому же в ваши дела активно вмешиваются люди, которым у вас нет оснований доверять. Стараясь защитить свои интересы, вы занимаете позицию жесткую и бескомпромиссную, тем самым провоцируя своих недоброжелателей. Расходы окажутся значительно выше, чем можно было ожидать, многие представители знака рискуют остаться на мели.



Телец

День, когда вы можете добиться успехов просто потому, что беретесь за дела с неподдельным энтузиазмом. Ваше вдохновение заразительно, просить кого-то о помощи дважды не приходится. Хороший день для проявления инициативы в делах; смело вносите на рассмотрение свои идеи – они наверняка получат поддержку. Возможны денежные поступления.



Близнецы

День начинается не на самой жизнерадостной ноте, но вам довольно быстро удается сделать его удачным. Тут главное – не сдаваться. То, что не получилось с первого раза, обязательно получится со второго. Можно экспериментировать и рисковать. Все особенно везет в тех делах, за которые вы беретесь впервые.



Рак

Сегодня вам будет трудновато. В первой половине дня еще будет давать о себе знать влияние позитивных тенденций, столь сильных накануне, но постепенно оно пойдет на спад. Возможны вспышки гнева, есть опасность, что они не на шутку осложнят ваши отношения с близкими людьми.



Лев

Вам удается сохранять спокойствие и держать себя в руках. В такой запутанный и насыщенный день это именно то, что нужно. Вы не только сами не совершаете ошибок, но и окружающим помогаете избежать ложных шагов. К вашим советам прислушаются даже очень опытные и влиятельные люди.





Дева

День легких успехов и приятных побед. Вы справляетесь со многими проблемами, в том числе теми, которые раньше считали неразрешимыми. Появляется возможность научиться чему-то новому; вы непременно найдете применение своим знаниям. День благоприятен и для педагогической, наставнической деятельности.



Весы

Этот день будет непростым, но вам удастся решить многие проблемы, которые давно вас беспокоят. Удается заключить выгодные контракты, возможно получение награды за ранее проделанную работу. Для многих Весов этот день будет связан с продвижением по службе или получением интересных деловых предложений.



Скорпион

Беспокойный, напряженный, интересный день. Вы непосредственны и обаятельны, без труда поднимаете настроение окружающим; везде, где вы появляетесь, немедленно воцаряется атмосфера радости и доброжелательности. Легко завязываются новые знакомства. К отношениям, начинающимся в этот день, вы относитесь не слишком серьезно, но это не значит, что они будут поверхностными и ни к чему не обязывающими.



Стрелец

День в целом складывается довольно неудачно, но приятных моментов он все же не лишен. Вы не упускаете возможностей, которые открываются перед вами, беретесь за любые дела, если есть хоть малейший шанс довести их до конца – и правильно делаете, потому что именно такая тактика ведет к успеху.



Козерог

Этот день обещает успех в профессиональных делах. Возможным становится благополучное завершение работы над сложными проектами, которые уже успели вам изрядно надоесть. Хорошо браться за новые дела – они вас вдохновляют. Вероятна встреча с интересным человеком, который немедленно проникнется к вам симпатией.



Водолей

Несмотря на царящую вокруг суету и неразбериху, вы сохраняете спокойствие и сосредоточенность. Это позволяет добиться значительных успехов в делах, в особенности – требующих внимания и аккуратности. Могут возникнуть разногласия с единомышленниками, но вы непременно найдете убедительные доказательства своей правоты.









Рыбы

Проблем возникает довольно много, но решить их проще, чем кажется на первый взгляд. Знакомые женщины охотно помогают вам и не ждут ответных услуг; однако скупиться на слова благодарности не стоит. Очень остра интуиция, это оказывается очень кстати, когда вы строите долгосрочные планы. Удачными оказываются эксперименты с имиджем.

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