Любовный гороскоп на сегодня, 31 марта 2023 года, для всех знаков зодиака

22:52, 30 мар 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 31 марта 2023 года по знакам зодиака



Овен

В этот день Вам придется следовать принципу «уходя — уходи». И если Вы все же расстались с Вашим любимым или некогда любимым человеком, не стоит возвращаться и даже думать о возвращении, особенно в этот день. Если уж так хочется вернуться, перенесите сие мероприятие на послезавтра.







Телец

Сегодня очень важно отслеживать невербальную реакцию Вашего любимого человека на Ваши слова. Говорить он может все, что угодно, но его речь не будет в полной мере отражать его внутренний мир. Поэтому придется быть очень внимательным и делать серьезные выводы практически на пустом месте.



Близнецы

Сегодня Ваш бывший любимый человек со скоростью урагана ворвется в Вашу жизнь и захочет все переделать в ней по-своему. Однако в Ваших силах законопатить окна и двери и дождаться, когда ураган пройдет стороной. Разве что он подхватит Ваш домик и унесет его вместе с Вами в незнакомую страну…



Рак

Будьте осторожны сегодня с домашними животными, особенно с собаками — их нрав нынче крайне непредсказуем. Не гладьте против шерсти и выводите вовремя на прогулку, иначе, не ровен час, их зубы вопьются Вам в мягкое место, и Ваш любимый зверек уже не будет столь желанным членом Вашей семьи.



Лев

Будьте аккуратны и предупредительны при общении с любимым человеком. Ему сегодня довольно трудно будет понимать Ваши шутки и подколы, да и вообще все Ваши слова он будет воспринимать буквально. Постарайтесь говорить ему лишь то, что хотите сказать – не больше и не меньше.





Дева

Сегодня Вашему любимому человеку будет стыдно за какие-то свои поступки или даже мысли, причем стыдно перед Вами. Если Вы считаете, что у него нет никаких оснований для подобных чувств, постарайтесь его в этом убедить как можно быстрее, для Вашего же блага и для блага ваших отношений.



Весы

В этот день постарайтесь быть внимательными к проблемам друзей Вашего любимого человека. Вполне может случиться так, что именно Вы сможете их решить. Друзья – это очень дорогие для него люди, и если Вы станете ближе им, то и он будет Вас ценить значительно больше и сильнее.



Скорпион

Сегодня Ваш любимый человек будет склонен к тому, чтобы верить в мистику и чудеса, что значительно отразится на ваших отношениях. И если вдруг светофор на перекрестке подмигнет ему не тем цветом, который он загадал, он будет вести себя отнюдь не в соответствии со здравым смыслом.



Стрелец

Удачный день, чтобы заняться самообразованием и самосовершенствованием. Но не пытайтесь разделить это с любимым человеком: скорее всего, на сегодня у него совершенно другие планы. Даже и не пробуйте, ведь получив отказ, Вы наверняка начнете задумываться о том, чтобы поискать более заинтересованного компаньона, а это может вылиться в некоторые проблемы. Они, правда, придут нескоро.



Козерог

Сегодня в ваших отношениях начнется новый этап. Об уровне его глобальности судить трудно, да и продолжительности тоже. Однако этот день однозначно станет еще одной ступенькой к вашему совместному счастью, в чем бы оно ни заключалось. Постарайтесь все сделать правильно и разумно.



Водолей

Сегодня Вам очень захочется сострадания и душевного тепла со стороны представителя противоположного пола. Даже если Ваше желание сбудется, не спешите в Вашего избавителя влюбляться. Это замечательное чувство может стать в будущем причиной очень многих проблем как у Вас, так и у него.









Рыбы

Если какой-то представитель противоположного пола интересуется Вами, Вашими делами и состоянием Вашей души, это вовсе не значит, что он хочет прожить с Вами всю оставшуюся жизнь. Просто Вы ему интересны как человек, и влюбленностью, вполне возможно, тут даже и не пахнет.

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