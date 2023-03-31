Гороскоп на сегодня, 1 апреля 2023 года, для всех знаков зодиака

22:43, 31 мар 2023

Даже спокойным людям будет трудно сохранять самообладание. День приносит сильные и противоречивые эмоции, толкающие на необдуманные поступки. Многие делают то, о чем позже пожалеют. Старайтесь не сжигать за собой мосты, даже если уверены в том, что не будете отступать. Чтобы избежать ссор на работе и дома нужно немало терпения. Если конфликт возник, старайтесь урегулировать его как можно быстрее.







Проще будет тем, кто давно определился с целями и знает, что нужно делать, чтобы достичь их. Нежелательно что-то кардинально менять в своей жизни, если это не было запланировано заранее, или принимать решения, которые трудно будет изменить.



Овен

Настойчивость и выносливость работают на вас. Там, где другие в растерянности отступают, вы продолжаете двигаться вперед, не тратя времени на размышления о том, сколько еще всего придется вынести и перетерпеть. Ваша уверенность в своих силах заразительна; вскоре вы поймете, что окружены людьми, которые, так же как и вы, не сомневаются в успехе.



Телец

Эмоциональный фон этого дня нестабилен, вы склонны переживать из-за пустяков. Однако в целом день складывается неплохо, и вы непременно признаете это, когда будете подводить его итоги. Вероятны интересные деловые предложения, не исключено, что руководство заинтересуется вашими идеями.



Близнецы

Высок жизненный потенциал, вы не чувствуете усталости, даже если приходится заниматься несколькими делами одновременно. Вы мыслите нестандартно и оригинально, это помогает в решении многих задач. День подходит для новых знакомств, обещает встречи с интересными людьми.



Рак

Неровный день. Возможны профессиональные проблемы, работа кажется скучной, руководство не одобряет ваших идей, подчиненные разочаровывают. Вы склонны принимать решения в спешке, не давая себе труда взвесить все «за» и «против». Многие Раки отказываются от реализации неплохих идей по причинам, которых сами толком не понимают.



Лев

Не все дается легко, но благодаря здравому смыслу и находчивости вы справляетесь с проблемами и добиваетесь поставленных целей. Окружающие могут позавидовать вашим успехам, но помешать будут не в силах; им остается лишь злословить, но к слухам и сплетням вы относитесь равнодушно, поскольку знаете: удара по вашей репутации они не нанесут.





Дева

Секрет вашего успеха — в умении ладить с людьми. В немалой степени это связано с тем, что вы в каждом, с кем имеете дело, видите что-то хорошее, и потому даже заклятых врагов можете превратить в союзников. Удается урегулировать семейные конфликты, положить конец разногласиям между родственниками. Во второй половине дня у некоторых Дев появятся хорошие новости, которые порадуют всю семью.



Весы

Это благоприятный день для интеллектуального труда, решения сложных задач. Вашей ловкости и изворотливости можно позавидовать. Вы легко находите общий язык с самими разными людьми, никому не позволяя сбить вас с толку. Вы правильно оцениваете окружающих, избавляетесь от иллюзий, неоправданных ожиданий. Некоторые представители знака принимают решение о разрыве старых связей, но связывать себя новыми обязательствами не торопятся.



Скорпион

Откажитесь от желания эмоционально окрашивать действия окружающих. Это может отвлечь от понимания истинных проблем. Не старайтесь решить все накопившиеся дела за один день, лучше сконцентрируйтесь на выполнении самой важной задачи. Сегодня вы можете получить одобрение или скрытую помощь. Поддержка может быть не очевидной, но вы обязательно почувствуете ее.



Стрелец

Все идет неплохо, но вы слишком часто напоминаете себе о том, что ход событий мог бы быть и более благоприятным, в результате настроение портится. С вами не так-то просто иметь дело, часто возникают разногласия с коллегами и руководством, и виноваты в этом обычно именно вы. Нежелательно заключать сделки.



Козерог

Этот день складывается очень удачно, у вас есть шанс достичь того, к чему вы давно стремитесь. Ваши лучшие деловые и личные качества не остаются незамеченными; есть шанс найти новых союзников и покровителей, получить заманчивые предложения о сотрудничестве. Уверенность в своих силах добавляет вам привлекательности, неудивительно, что сегодня вы то и дело ловите на себе восхищенные взгляды.



Водолей

Что в этом дне действительно хорошо, так это то спокойствие, с которым вы беретесь за дела. Другие могут сколько угодно переживать и суетиться, вы же держите эмоции под контролем, поэтому они не мешают вам работать. Налаживаются отношения с руководством и сильными мира сего, есть шанс подняться по карьерной лестнице или заслужить награду.









Рыбы

Вы можете строить планы – не сомневайтесь, звезды не помешают воплотить их в жизнь. Не исключены интересные встречи, неожиданное знакомство окажется очень приятным. Для многих Рыб этот день ознаменуется получением интересных предложений делового характера. Хорошо проходят командировки.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram