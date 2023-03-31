Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Гороскоп »

Любовный гороскоп на сегодня, 1 апреля 2023 года, для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 1 апреля 2023 года, для всех знаков зодиака

22:47, 31 мар 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 1 апреля 2023 года по знакам зодиака

Овен
Сегодня Вам будет казаться, что самые романтические минутки Ваших отношений с любимым человеком уже позади, и ничто не сможет их вернуть. Впрочем, как Вы яхту назовете, так она и поплывет, поэтому не строит настраивать себя заранее на столь депрессивный лад.



Телец
Будьте сегодня готовы к различного рода сюрпризам, приятным и не очень. В первую очередь они коснутся Вашей личной жизни и всего, что с нею так или иначе связано. Конечно, все предусмотреть Вы не сможете, однако встать в боевую стойку, дабы достойно отразить удары, вполне в Ваших силах.

Близнецы
В этот день Вы почувствуете, что уж у кого точно нет проблем в личной жизни, так это у Вас. Ваш друг или подруга Вам расскажут про свои отношения со своим любимым человеком столько всего нелицеприятного, что Вашим единственным желанием будет вечером позвонить своей второй половинке и сказать ей: «Я тебя люблю!» Пожалуй, сделать это действительно стоит.

Рак
Не все ли Вам равно, как к Вам относится Ваш любимый человек? Главное, что вам действительно хорошо вместе сегодня и сейчас, а завтра, в конце концов, будет завтра. Пусть девизом этого дня для Вас станет короткая, но емкая фраза «упремся – разберемся».

Лев
Сегодня Вам будет несколько грустно и обидно от того, что все, что бы Вы ни делали, пойдет не так, как было изначально задумано, в той или иной степени. Может быть, не стоит заниматься столь жестким планированием и положиться на волю случая? И на здравый смысл Вашего любимого человека – это тоже должно помочь.


Дева
Сегодня Вашему любимому человеку не захочется в чем бы то ни было помогать Вам бескорыстно. Он будет всячески подчеркивать, каких трудов ему все это стоит и какие жертвы он приносит Вам своей помощью. Стоит задуматься, не поискать ли помощи по другому адресу.

Весы
Сегодня Вы почувствуете себя довольно-таки одиноко даже в объятиях любимого человека. Вам все время будет казаться, что вас недостаточно любят и ценят, а тех крох, что вам дают, вам и не надо вовсе. Постарайтесь спрятать свой пыл в кулак: скорее всего вы преувеличиваете, и все совсем не так.

Скорпион
Сегодня Вашему любимому человеку очень понадобится Ваша поддержка в каком-то нелегком для него деле, которое выпадет на его долю в этот день. Пожалуй, Вы сможете обеспечить лишь моральную поддержку, зато ее объемы не будут иметь границ и окажут огромное воздействие.

Стрелец
Сегодня Вам будет довольно трудно не разочароваться в Вашем любимом человеке, ибо очень многое он, по Вашему разумению, будет делать не так, как Вам бы того хотелось. Постарайтесь быть терпимее: ссорами, криками и руганью Вы все равно ничего не добьетесь.

Козерог
Сегодня Ваш любимый человек будет несколько апатичен и равнодушен к происходящему. Вы вряд ли будете в этом виноваты, однако уточнить некоторые детали все же стоит: вдруг и Ваша причастность к таковому настроению в наличии имеется. Постарайтесь выяснить все досконально.

Водолей
Сегодня лучший совет касательно любовных дел Вам даст некий представитель старшего поколения, который пользуется Вашими доверием и уважением. Что ж, значит, не зря пользуется: если Вы прислушаетесь к тому, что он скажет, Ваши отношения с любимым человеком довольно быстро улучшатся!



Рыбы
Возможно, выйдя из дому, Вы наконец-то встретите того, о ком мечтали длинными бессонными ночами. Это было так давно, что Вы уже не помните, о ком идет речь? Ладно, неважно — Вы просто кого-то встретите. И этот кто-то может здорово изменить Ваши планы на сегодня. А может — и на жизнь в целом.

Читайте также:

Гороскоп на сегодня, 1 апреля 2023 года, для всех знаков зодиака
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: my-calend.ru
Теги: Любовный гороскоп на сегодня
Читайте также

Любовный гороскоп на сегодня 10 мая 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 10 мая 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 12 ноября 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 12 ноября 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на неделю с 24 по 30 декабря 2018 года
Гороскоп
Любовный гороскоп на неделю с 24 по 30 декабря 2018 года
Любовный гороскоп на сегодня 7 июля 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 7 июля 2019 года для всех знаков зодиака


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: