Любовный гороскоп на сегодня, 1 апреля 2023 года, для всех знаков зодиака

22:47, 31 мар 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 1 апреля 2023 года по знакам зодиака



Овен

Сегодня Вам будет казаться, что самые романтические минутки Ваших отношений с любимым человеком уже позади, и ничто не сможет их вернуть. Впрочем, как Вы яхту назовете, так она и поплывет, поэтому не строит настраивать себя заранее на столь депрессивный лад.







Телец

Будьте сегодня готовы к различного рода сюрпризам, приятным и не очень. В первую очередь они коснутся Вашей личной жизни и всего, что с нею так или иначе связано. Конечно, все предусмотреть Вы не сможете, однако встать в боевую стойку, дабы достойно отразить удары, вполне в Ваших силах.



Близнецы

В этот день Вы почувствуете, что уж у кого точно нет проблем в личной жизни, так это у Вас. Ваш друг или подруга Вам расскажут про свои отношения со своим любимым человеком столько всего нелицеприятного, что Вашим единственным желанием будет вечером позвонить своей второй половинке и сказать ей: «Я тебя люблю!» Пожалуй, сделать это действительно стоит.



Рак

Не все ли Вам равно, как к Вам относится Ваш любимый человек? Главное, что вам действительно хорошо вместе сегодня и сейчас, а завтра, в конце концов, будет завтра. Пусть девизом этого дня для Вас станет короткая, но емкая фраза «упремся – разберемся».



Лев

Сегодня Вам будет несколько грустно и обидно от того, что все, что бы Вы ни делали, пойдет не так, как было изначально задумано, в той или иной степени. Может быть, не стоит заниматься столь жестким планированием и положиться на волю случая? И на здравый смысл Вашего любимого человека – это тоже должно помочь.





Дева

Сегодня Вашему любимому человеку не захочется в чем бы то ни было помогать Вам бескорыстно. Он будет всячески подчеркивать, каких трудов ему все это стоит и какие жертвы он приносит Вам своей помощью. Стоит задуматься, не поискать ли помощи по другому адресу.



Весы

Сегодня Вы почувствуете себя довольно-таки одиноко даже в объятиях любимого человека. Вам все время будет казаться, что вас недостаточно любят и ценят, а тех крох, что вам дают, вам и не надо вовсе. Постарайтесь спрятать свой пыл в кулак: скорее всего вы преувеличиваете, и все совсем не так.



Скорпион

Сегодня Вашему любимому человеку очень понадобится Ваша поддержка в каком-то нелегком для него деле, которое выпадет на его долю в этот день. Пожалуй, Вы сможете обеспечить лишь моральную поддержку, зато ее объемы не будут иметь границ и окажут огромное воздействие.



Стрелец

Сегодня Вам будет довольно трудно не разочароваться в Вашем любимом человеке, ибо очень многое он, по Вашему разумению, будет делать не так, как Вам бы того хотелось. Постарайтесь быть терпимее: ссорами, криками и руганью Вы все равно ничего не добьетесь.



Козерог

Сегодня Ваш любимый человек будет несколько апатичен и равнодушен к происходящему. Вы вряд ли будете в этом виноваты, однако уточнить некоторые детали все же стоит: вдруг и Ваша причастность к таковому настроению в наличии имеется. Постарайтесь выяснить все досконально.



Водолей

Сегодня лучший совет касательно любовных дел Вам даст некий представитель старшего поколения, который пользуется Вашими доверием и уважением. Что ж, значит, не зря пользуется: если Вы прислушаетесь к тому, что он скажет, Ваши отношения с любимым человеком довольно быстро улучшатся!









Рыбы

Возможно, выйдя из дому, Вы наконец-то встретите того, о ком мечтали длинными бессонными ночами. Это было так давно, что Вы уже не помните, о ком идет речь? Ладно, неважно — Вы просто кого-то встретите. И этот кто-то может здорово изменить Ваши планы на сегодня. А может — и на жизнь в целом.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram