Гороскоп на сегодня, 2 апреля 2023 года, для всех знаков зодиака

22:25, 01 апр 2023

В начале дня старайтесь сохранять спокойствие, не нервничать и не беспокоиться. В это время даже обычно уравновешенные люди склонны волноваться из-за пустяков, многое принимать близко к сердцу. Тяжело будет чувствительным натурам, их ждет немало переживаний. Однако постепенно ситуация стабилизируется. Удается сосредоточиться на каких-то важных делах, решить серьезные вопросы.







Вторая половина дня подходит для домашних дел. Будет шанс позаботиться о близких, сделать для них что-то приятное. Можно принимать гостей, устраивать домашние праздники.



Овен

Будьте осторожны: этот день травмоопасен. Физические нагрузки, тяжелую работу, занятия экстремальными видами спорта лучше отложить. Есть риск финансовых потерь: вы склонны расставаться с деньгами торопливо, не задумываясь о том, так ли уж это необходимо.



Телец

День не лишен трудностей, но у вас достаточно находчивости и душевных сил, чтобы с ними справиться. Первая половина дня проходит в обсуждении важных вопросов; лучше всего вести беседы в комфортной обстановке, в идеале – пригласить нужных людей к себе домой. Деловые поездки проходят не слишком удачно, к тому же отнимают много времени. Возможны незначительные финансовые потери.



Близнецы

Нужно торопиться: в этот день успехи будут во многом зависеть от вашей способности моментально принять важное решение. Если вы растеряетесь, погрузитесь в раздумья, то интересные возможности пройдут мимо и достанутся кому-то другому. Нежелательно рисковать деньгами, не стоит играть в азартные игры.



Рак

Несмотря на мелкие трудности и недоразумения, день складывается удачно. Вам удается найти помощников и союзников, добиться профессиональных успехов благодаря покровительству влиятельных особ. Очень хорошо этот день подходит для проявления инициативы. Смело вносите свои идеи на рассмотрение, предлагайте нестандартные решения. Чем больше внимания вы к себе привлекаете в этот день, тем крепче становятся ваши позиции.



Лев

Неблагоприятный день для общения: как бы вы ни старались найти общий язык с близкими, достичь взаимопонимания не удается. Вы стараетесь высказывать свое мнение в максимально мягкой и деликатной форме, но некоторые ваши замечания все же кажутся обидными. Стоит прислушаться к советам старых друзей, это позволит избежать ошибок.





Дева

Неплохой день, хотя и не слишком многообещающий. Не стоит рассчитывать на выдающиеся профессиональные достижения, успех деловых переговоров. А вот с домашними делами вы отлично справляетесь; все, что связано с комфортом, уютом, дизайном интерьера, удается вам наилучшим образом. Украшайте, наряжайте, наводите порядок – окружающие наверняка помогут вам в этом.



Весы

Присмотритесь к людям, которые вас окружают: к сожалению, сегодня за чьей-то напускной доброжелательностью могут скрываться зависть и злость. Интуиция может вас подвести, а вот логика и здравый смысл помогут сориентироваться в непростой ситуации. Тратьте деньги разумно, нежелательно делать незапланированные покупки.



Скорпион

В делах, особенно тех, которые для вас важны, вероятен значительный прогресс. Проявите настойчивость, не отступайте, если на пути возникнут преграды – и вы непременно получите то, к чему давно стремитесь. Деловые отношения могут принять дружеский или даже романтический характер, стоит только захотеть. Этот день как нельзя лучше подходит для того, чтобы завоевать чье-то расположение или даже восхищение.



Стрелец

Стрельцы смогут добиться значительных успехов на профессиональном поприще, если не пожалеют усилий для решения вопросов, которые кажутся им несущественными. Сегодня каждая мелочь достойна вашего внимания; Стрельцам-руководителям стоит пристально следить за работой подчиненных – их ошибка может сказаться на результатах общего дела.



Козерог

Значительную часть дня вы проведете в размышлениях о будущем; ваши планы достойны того, чтобы их как следует обдумать. Не упустите возможность посоветоваться с человеком, чей жизненный опыт значительно превосходит ваш. Кстати, день хорошо подходит для общения с умными людьми; с одним из них у вас даже может начаться роман.



Водолей

День в целом неплох, но вы как будто специально делаете все, чтобы его испортить: ввязываетесь в проекты, обреченные на неудачу, поднимаете вопросы, которые сейчас не за чем обсуждать, высказываете свое мнение, хотя им никто особенно не интересуются. Могут возникать опасные ситуации, особенно осторожными должны быть Водолеи, которые путешествуют или находятся вдали от дома.









Рыбы

Не ждите легких успехов, не надейтесь на то, что удача будет вам улыбаться. Победа возможна, но лишь в том случае, если вы приложите усилия. Вероятны серьезные разногласия с окружающими, возможны конфликты в семье. Вы крайне неохотно идете на уступки, даже если признаете их необходимость.

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