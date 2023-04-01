Любовный гороскоп на сегодня, 2 апреля 2023 года, для всех знаков зодиака

22:29, 01 апр 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 2 апреля 2023 года по знакам зодиака



Овен

День сулит не самую приятную встречу. Постарайтесь не принимать близко к сердцу то, что услышали. Вас просто хотят обидеть, зачем же помогать им в этом деле?







Телец

В этот день Вас будут мучить довольно сильные душевные боли, и лучшим врачом окажется Ваш любимый человек. Именно он точнее всех поставит диагноз, выпишет самые правильные и необходимые лекарства, проведет потрясающий курс лечения. Уже завтра будете совсем здоровы!



Близнецы

Вы устали. Устали настолько, что на личную жизнь никаких сил не хватает. Если Ваша половинка согласится провести незабываемый вечер, массируя Вам спинку или варя Вам кофе, то она воистину сокровище, которое нельзя упускать! На такой подвиг будут согласны немногие.



Рак

Сегодня звезды рекомендуют Вам с Вашим любимым человеком по возможности организовать «день лентяя» или хотя бы вечер имени этого достойного человека. Пусть маленький островок тишины и спокойствия в бушующем море сверхактивного мира подарит Вам тепло и уют.



Лев

Сегодня Вас ждут неожиданные знакомства с представителями противоположного пола, причём настолько неожиданные, что Вы сами будете потом удивляться, как у Вас так получилось: по логике вещей не должно было бы. Впрочем, наверное, такие чудеса в Вашей жизни случаются.





Дева

Сегодня Ваш любимый человек своим наличием в Вашей жизни заставит Вас решиться на что-то отчаянное и Вам совершенно не свойственное. Неизвестно, понравится ли Вам результат подобного воздействия. Однако, так или иначе, это будет интересно и поучительно.



Весы

Сегодня Вашему любимому человеку очень понадобится Ваша поддержка, причем не столько физическая, сколько моральная. Будьте рядом. Помогите словом, улыбкой, взглядом, ласковым прикосновением. Пусть все это станет залогом вашего долгого совместного будущего.



Скорпион

Сегодня у Вас может создаться впечатление, что Ваш любимый человек поддразнивает Вас, провоцирует на что-то, пытается добиться от Вас какой-то определенной реакции. Если Вы точно знаете, какой именно, выдайте ему ее: пусть человеку приятно будет. Если же нет, постарайтесь угадать.



Стрелец

Сегодня Вы дадите Вашему любимому человеку потрясающий совет, за который он еще очень долго будет Вам благодарен. Главное, чтобы совет этот не был в ущерб Вам, а следование ему – вашим отношениям. Будьте все же хоть немного эгоистичны, Вам же тоже хочется быть счастливым.



Козерог

Да, в Вас бурлят чувства, Вы не можете больше их сдерживать, Вы хотите, чтобы о них узнал весь мир. Но мир, пожалуй, к этому еще не готов. Он просто не воспримет Ваши призывы адекватно, и Ваш любимый человек как часть этого мира – тоже. Поэтому постарайтесь пока держать весь Ваш негатив или позитив при себе. Или доверьтесь бумаге.



Водолей

Не стесняйтесь говорить о своих увлечениях — эта тема вполне может сблизить вас с кем-то весьма интересным. А там глядишь — и постоянное общение наладится. Даже если пока Вы никаких планов на этот счет и не строите.









Рыбы

Сегодня Вас с супругом, как ни странно, будут сотрясать споры или даже скандалы по поводу политической жизни страны. Вы можете не сойтись в политических пристрастиях, и это станет настоящим камнем преткновения. Звезды советуют успокоиться — ваш спор все равно ничего не решит в судьбах Родины.

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