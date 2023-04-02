Гороскоп на сегодня, 3 апреля 2023 года, для всех знаков зодиака

22:52, 02 апр 2023

День достаточно сложный. Особенно утомительной будет первая его половина. В это время придется заниматься делами, требующими предельной концентрации и внимания к деталям, а сосредоточиться будет очень трудно. К тому же многих раздражает необходимость вести долгие обсуждения, договариваться с кем-то о совместных действиях. Позже удастся переключиться на что-то более интересное, и настроение сразу улучшится.







Возможны перемены в личных отношениях. Тут помогает интуиция: доверяя ее подсказкам, вы найдете способ решения старых проблем, поймете, что нужно изменить, чтобы разногласия и споры остались в прошлом.



Овен

Не отчаивайтесь: этот день непрост, но достичь поставленных целей вы все же сможете. Важно рассчитывать на собственные силы, не ждать помощи от людей, которые обещали поддержку – только действуя самостоятельно, вы сможете получить именно то, что хотите. Возможны денежные поступления; с покупками лучше не торопиться, сделать правильный выбор будет трудно.



Телец

Будет нелегко, но итоги дня вас не разочаруют. Вы избегаете необдуманных поступков, воздерживаетесь от сомнительных контактов и вообще ведете себя исключительно благоразумно, так что шансы избежать серьезных неприятностей у вас есть. Можно отправляться в дорогу, менять место проживания или работы, но только в том случае, если все организационные вопросы были решены раньше.



Близнецы

В этот день вы добиваетесь неплохих результатов благодаря усердию, с которым беретесь за любое дело. Даже если не все получается сразу, вы не отступаете – и именно поэтому получаете то, к чему стремитесь. Вас не пугают ни козни недоброжелателей, ни скептическое отношение влиятельных людей к вашим идеям; благодаря своей храбрости вы находите надежных союзников.



Рак

Очень трудно выбрать правильную линию поведения, вы сами портите отношения с теми, кто мог бы помочь вам. В общении с окружающими вероятна масса мелких недоразумений, которые к концу дня могут смениться ссорами, но до серьезного конфликта дело не дойдет – не найдется подходящего повода.



Лев

Отличный день для активной деятельности, особенно на новом поприще. Вы так изобретательны и ловки, что недоброжелатели просто не могут помешать вам достичь желаемого. Нетрудно найти новых деловых партнеров, заключить соглашения, подписать важные документы. При этом вы доверяете только тем, кто этого заслуживает, а потому не совершаете ошибок.





Дева

День будет сложным. На вашем пути то и дело возникают преграды, преодоление которых потребует ловкости и изобретательности. Проверенные методы не действуют, приходится на ходу изобретать что-то новое. Люди, на которых вы привыкли полагаться, сегодня руководствуются исключительно собственными интересами, ваши общие планы больше не кажутся им важными.



Весы

День придется посвятить делам, хотя едва ли вы будете испытывать настоящий трудовой энтузиазм. Жизненный потенциал снижен, поэтому вы быстро почувствуете усталость, а проблемы в отношениях с коллегами и руководством, стрессовые ситуации на работе лишь подольют масла в огонь. Пусть вашими спутниками сегодня будут терпение и выдержка — они, по крайней мере, помогут избежать конфликтов и открытых противостояний.



Скорпион

Этот день обещает быть очень плодотворным, так что вы поступите правильно, если найдете себе какое-нибудь полезное занятие. Вы легко учитесь новому, эффективно используете чужой опыт, что способствует успеху в самых разных сферах. Можно заниматься обустройством жилища – это оказывается неожиданно увлекательным делом.



Стрелец

Успехов вы добиваетесь потому, что очень серьезно относитесь к каждому делу, за которое беретесь. Вы не сдаетесь, даже если вам приходится нелегко – за такое упорство звезды вас щедро вознаградят. День подходит для занятий спортом, физического труда. Жизненной энергии у вас достаточно, перегрузки вам не страшны.



Козерог

Легкий, приятный день. Удача сама идет вам в руки, нужно приложить совсем немного усилий, чтобы удержать ее. Представителей знака ждут увлекательные приключения и интересные открытия, вероятны и интересные знакомства – в первую очередь, на светских мероприятиях. Особенно внимательно отнеситесь к своему внешнему виду, поскольку встречать вас сегодня будут исключительно по одежке.



Водолей

Подходящий день для активной деятельности в любой сфере, проявления инициативы. У вас много хороших идей, и есть шанс, что именно сегодня удастся воплотить их в жизнь. Если вы работаете в команде, будьте готовы взять на себя руководство ею, а также ответственность за тех, кто выполняет ваши поручения.









Рыбы

Очень хороший день для тех, кто собирается за покупками: все ваши приобретения будут удачными, жалеть о потраченных деньгах не придется. Одиноким представителям знака стоит иметь в виду, что в этот день в магазинах можно найти не только интересные вещи, но и симпатичных людей. А поскольку вы обаятельны и открыты для общения, вероятность новых знакомств очень велика.

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