Любовный гороскоп на сегодня, 3 апреля 2023 года, для всех знаков зодиака

22:56, 02 апр 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 3 апреля 2023 года по знакам зодиака



Овен

Безжалостно выкидывайте все старое, рвите застоявшиеся отношения, от которых откровенно попахивает болотом и плесенью, и готовьтесь к новой, яркой жизни! Только в ажиотаже не избавьтесь случайно от чего-нибудь действительно ценного, важного и необходимого в Вашей жизни.







Телец

Сегодня Вам стоит вспомнить о Ваших родственниках или родственниках Вашего любимого человека. Позвоните им, а лучше — придите в гости, чтобы провести в их приятном обществе весь вечер. Вы с Вашей половинкой согреетесь их теплом, и между вами все тоже станет куда теплее.



Близнецы

Вы с Вашим любимым не виделись так давно, что Вы ловите себя на том, что заглядываетесь на представителей противоположного пола и оцениваете их на пригодность на роль Вашей второй половинки. Это может зайти слишком далеко! Посмотрите на его фотографию, вспомните ваши самые романтичные минуты и решите, сможете ли Вы без него прожить.



Рак

Сегодня Ваш любимый человек обратится к Вам за помощью. Причем ему, скорее всего, нужна будет помощь: моральная поддержка в трудную минуту, плечо, на которое можно опереться, и жилетка, в которую можно поплакаться.



Лев

На семейном совете сегодня могут произойти самые неожиданные вещи. Будут приняты какие-то серьезные решения, которые заставят Ваше сердце отчаянно запрыгать от радости. Вас, наверное, отправят в отпуск к морю, да еще и одного — на поиски романтических приключений. Ущипните себя — это сон.





Дева

Это не тот день, когда исполняются все желания, но парочку все-таки можете загадать. Возможно, исполнятся, особенно, если они будут касаться не материальной, а эмоциональной частоты жизни.



Весы

Сегодня для Весов, очевидно, настанет время заняться шоппингом. Уж не запасы ли еды в холодильнике подошли к концу? Однако звезды не советуют Вам перенапрягаться: есть опасность столкнуться с проблемой скорой порчи продуктов и настроения сопровождающих Вас лиц.



Скорпион

Скорпионам стоит проявить понимание к членам семьи и внимание к их занятиям. Они что-то затеяли, а Вы искренне считаете это глупостью и склонны призвать их к порядку? Не торопитесь, вот увидите, вскоре Вам тоже станет интересно, а полученный совместно результат явно оправдает усилия.



Стрелец

Сегодня Вашему любимому человеку очень пригодятся Ваша помощь и поддержка в любой сфере, в которой Вы хоть сколько-нибудь компетентны и которая хоть каким-то образом близка ему. Поэтому если Вы чувствуете в себе способность дать сколько-нибудь мудрый совет, дайте его обязательно.



Козерог

Сегодня Вашему любимому человеку очень захочется сделать для Вас что-то приятное, но угадать Ваши желания окажется для него нелегкой задачей. Подскажите ему, что бы Вы сейчас хотели получить от него больше всего, причем таким образом, чтобы он искренне верил в то, что это была его идея.



Водолей

В этот день Ваша половинка может раздражаться по пустякам, портя тем самым настроение всем окружающим и Вам в первую очередь. Конечно, идеальным вариантом было бы вести себя безукоризненно и призвать к тому же окружающих, но это, как Вы сами понимаете, из области фантастики. Придется просто сжать зубы и потерпеть.









Рыбы

Сегодня Вашему любимому человеку очень захочется романтики. Поэтому звезды рекомендуют Вам вспомнить адрес магазина, где можно срочно заказать миллион алых роз или хотя бы огромную плюшевую игрушку. Экономным предлагается написать «С добрым утром, любимая(мый)» под окном предмета своей страсти.

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