Гороскоп на сегодня, 9 апреля 2023 года, для всех знаков зодиака

23:21, 08 апр 2023

Многие склонны остро реагировать на любые события. Незначительные неудачи могут казаться серьезными, а мелкие преграды, возникшие на пути, – непреодолимыми. Старайтесь больше времени проводить с теми, кто смотрит на жизнь оптимистично. Люди, по любому поводу впадающие в панику, сейчас особенно плохо действуют на всех вокруг. Чтобы достичь успехов в работе, придется погрузиться в нее с головой.







Хорошо заниматься делами, требующими творческого подхода. Изобретательность и фантазия помогают находить выход из непростых ситуаций, быстро принимать верные решения. Вечер благоприятен для романтических встреч.



Овен

Возрастает интерес ко всему оригинальному и необычному. Можно посетить выставку современного искусства, а можно пройтись по магазинам – вы наверняка приобретете незаурядные вещи.



Телец

Первая половина дня проходит в трудах – вы ни за что не хотите отказаться от поставленной цели, а достичь ее удается не сразу. Что ж, настойчивость ваша оправдана и будет щедро вознаграждена. Полезно общение с представителями старшего поколения: они охотно делятся знаниями и опытом, которые вам пригодятся.



Близнецы

В этот день вы сможете произвести наилучшее впечатление на людей, чье мнение для вас важно. Вы найдете тех, кого хотите найти – помощников, союзников, друзей, поклонников. День подходит для решения организационных вопросов; вам удается учесть все, что требует внимания.



Рак

Вы совершаете ошибки просто потому, что не желаете смотреть правде в глаза, предпочитаете жить в мире собственных фантазий и иллюзий. Помните: чем дольше бы будете оттягивать столкновение с реальностью, тем более болезненным оно окажется. Вам трудно сосредоточиться на делах, которыми вы занимаетесь, поэтому вы то и дело допускаете оплошности.



Лев

День складывается не слишком удачно, однако вы справляетесь со всеми трудностями. Находить правильные решения даже самых сложных профессиональных задач помогает интуиция – она очень остра и во время подсказывает, как следует действовать. Нежелательно делиться своими планами: чем дольше они будут оставаться в тайне, тем выше вероятность их реализации.





Дева

Необдуманные поступки, которые вы сегодня совершаете куда чаще обычного, могут иметь неприятные последствия. К советам и рекомендациям опытных людей вы не прислушиваетесь, на чужих ошибках не учитесь, предпочитаете набивать собственные шишки. Как ни странно, и этот путь может привести вас к успеху, хоть и не сразу.



Весы

Вы ослепительны, так и знайте. Именно поэтому некоторые стараются держаться от вас подальше: боятся за свое зрение и здравый смысл. Воспользуйтесь подходящим моментом, чтобы покорить того, кто вам небезразличен: сегодня это можно сделать раз и навсегда.



Скорпион

Благоприятный день для проведения деловых переговоров, публичных выступлений. Вы говорите веско и убедительно, в вашей правоте не сомневаются даже недавние оппоненты. Высок интеллектуальный потенциал, даже с решением сложных задач вы справляетесь блестяще. Особенно удачным день будет для представителей творческих профессий.



Стрелец

День будет довольно напряженным, и только свойственная вам уверенность в своих силах убережет от стресса и сильных переживаний. Вы пропускаете мимо ушей и критические замечания руководства, и рекомендации коллег, и советы близких, придерживаетесь ранее избранной тактики и смотрите только вперед. Именно так и следует себя вести, чтобы добиться успеха!



Козерог

Этот день очень удачен. События его будут развиваться довольно неожиданным образом, но вы быстро разберетесь в ситуации, поймете, что к чему. Вы очень хорошо понимаете окружающих, знаете, от кого чего ждать. Практически исключены ошибки при заключении сделок, подписании документов.



Водолей

Этот день будет трудным. Водолеям приходится смириться с тем, что не все их планы могут быть реализованы. Многих представителей знака ждут разочарования личного характера. Не удается справиться с решением сложных задач, к тому же многие Водолеи сами создают себе трудности.









Рыбы

День хоть и не слишком плодотворный, но приятный. Возможны интересные встречи, знакомства с людьми, которые долго будут играть важную роль в вашей жизни. У многих представителей знака появляются новые увлечения и интересы, Рыбы не упускают возможности расширить кругозор и научиться чему-то новому.

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