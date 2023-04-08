Любовный гороскоп на сегодня, 9 апреля 2023 года, для всех знаков зодиака

23:24, 08 апр 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 9 апреля 2023 года по знакам зодиака



Овен

Очевидно, в этот день Овнам предстоит много и плодотворно общаться вне дома, но общение будет носить семейно-прикладной характер. Звезды не рекомендуют отвлекаться на посторонние темы — вряд ли обсуждение цены на нефть наполнит Ваш семейный бюджет нефтедолларами. Зачем терять драгоценное время зря?







Телец

В этот день Вас может одолеть ностальгия или появиться человек из Вашего бурного прошлого. Не позволяйте всему этому портить Ваше настоящее и Ваши отношения с Вашим любимым человеком в частности. Пусть прошлое останется в прошлом, а будущее строится из настоящего.



Близнецы

В этот день Вам захочется сказать Вашему любимому человеку что-то один на один, лично, без присутствия посторонних. Однако вряд ли у Вас это получится: и не потому что окружающим так захочется узнать интригующие подробности ваших отношений, а в силу обстоятельств.



Рак

Сегодня Вам не стоит форсировать события в Вашей личной жизни, даже если Вам этого очень и очень захочется. Постарайтесь никуда не торопиться, мирно плыть по течению и наслаждаться теми красками жизни, которые дарит Вам Ваш любимый человек.



Лев

Сегодня Ваш любимый человек своим наличием разрушит большую часть Ваших планов и может даже сбить расписание, к которому Вы привыкли за довольно долгий промежуток времени. Впрочем, скорее всего, Вы об этом не пожалеете. Разве что совсем чуть-чуть, для проформы.





Дева

Сегодня Вы почувствуете себя куда старше, мудрее и опытнее Вашего любимого человека, даже если на самом деле все совсем не так. Звезды рекомендуют Вам воспользоваться полученным преимуществом и извлечь из него максимум пользы для ваших отношений. Очень пригодится в будущем.



Весы

Вам кажется, что Вас обманывают? Зря. Ваша половинка предельно честна с Вами, и если о чем-то и не рассказывает, то только потому, что уверена в том, что Вам это будет неинтересно. Все ради Вас! Поэтому не спешите ссориться и делать серьезных выводов: в ваших отношениях все хорошо.



Скорпион

Сегодня Вам с Вашим любимым человеком будет не столько о чем поговорить друг с другом, сколько о чем друг с другом помолчать. Это дает возможность поговорить вашим глазам, вашим рукам, вашим душам. Посидите сегодня вдвоем в тишине хотя бы несколько минут кряду – почувствуете настоящее умиротворение.



Стрелец

Сегодня не будьте слишком строги к Вашему любимому человеку. Даже он имеет право на ошибку, причем даже не на одну, как бы Вам ни обидно было это признавать. Проявите мудрость и простите его, попросив больше впредь так не делать. Поверьте, он будет очень стараться.



Козерог

Сегодня Ваш любимый человек зачем-то поставит пред собой цель: запугать Вас. Причем страхи эти будут не столько реальными, сколько преувеличенными им до невозможности. Настоящая фабрика по изготовлению высококачественных слонов из мух любого вида. А Вы не бойтесь!



Водолей

Звездное небо в этот день безоблачно, и в отношении Водолеев и их половинок — штиль и взаимопонимание. Посвятите себя домашним хлопотам, выбирая те из них, которые привнесут в Вашу жизнь хоть какой-нибудь элемент новизны. Скажем, оставьте привычное мытье посуды и переключитесь на ремонт мебели. Вам сегодня подобные занятия принесут неожиданное удовольствие и удовлетворенность.









Рыбы

Сегодня Вашему любимому человеку будет очень важно, чтобы Вы его поняли. Возможно, Вы даже сможете что-то ему посоветовать в создавшейся ситуации, но это не главное. Главное – понять то, что с ним происходит, почувствовать то, что чувствует его душа, и ответить ей в унисон.

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