Гороскоп на сегодня, 10 апреля 2023 года, для всех знаков зодиака

23:49, 09 апр 2023

День несложных, но полезных дел, привычных забот, ненавязчивого исполнения домашних обязанностей. Едва ли стоит рассчитывать на невероятные совпадения, сюрпризы и подарки судьбы – все вполне обычно, мало что выбивается из общей картины уютной повседневности. Эмоциональный фон стабилен; даже люди, обычно склонные к рефлексии и пессимизму, пребывают в неплохом настроении.







Нежелательны встречи с новыми знакомыми, свидания «вслепую», какие-то серьезные эксперименты в сфере личной жизни. Цените то, что имеете, и этот день не принесет вам разочарований.



Овен

Это в высшей степени удачный день. Благосклонность звезд можно использовать в самых разных целях – и для решения профессиональных вопросов, и для достижения желаемого финансового благополучия, и для преодоления личных трудностей. Не бойтесь пользоваться нестандартными методами, старайтесь к любой задаче подходить творчески – это способствует скорейшему получению нужного результата.



Телец

Вы веселы, жизнерадостны и легкомысленны. Оказывается очень трудно серьезно подойти к важным делам, сосредоточиться на решении текущих задач. То и дело поступают интересные предложения, возникают искушения и соблазны. Серьезных опасностей нет, и если вы вдруг позволите себе расслабиться, довериться судьбе, все сложится не так уж плохо.



Близнецы

Споров и разногласий будет больше, чем обычно. В первой половине дня это помешает решению многих актуальных вопросов. Домашние проблемы мешают сосредоточиться на работе, представители знака не успевают вовремя решать профессиональные задачи, чем вызывают недовольство руководства. Трудно найти общий язык с женщинами, которые часто вмешиваются в ваши дела и далеко не всегда с благими намерениями.



Рак

Действуйте быстро – у вас есть шанс резко изменить ситуацию к лучшему, быстро подняться по карьерной лестнице, совершенно обезоружить конкурентов. Не сомневайтесь в успехе своих начинаний. Даже если вам немного не хватает знаний, опыта, целеустремленности – это не беда; в трудной ситуации вас выручит хороший человек, он же подскажет, что и как лучше сделать.



Лев

В этот день хорошо браться за дела, требующие не только изобретательности и смекалки, но и высокого профессионализма – именно такие занятия позволят вам оставить конкурентов далеко позади, продемонстрировать всем заинтересованным лицам свое преимущество.





Дева

Отношения с близкими складываются не так легко и однозначно, как хотелось бы. Возможны недоговоренности и неясности, обиды, которые сегодня будут скрыты, но вскоре несомненно вырвутся наружу. Многие Девы ссорятся с теми, кого любят, потому что так увлеченно доказывают свою правоту, что забывают о чужих чувствах.



Весы

Подходящий день для того, чтобы обдумать какой-нибудь важный вопрос. Если такового на вашей собственной повестке дня не наблюдается, попробуйте позаимствовать у друзей – и своему интеллекту найдете достойное применение, и хорошим людям поможете ценным советом. Работа спорится; почти не напрягаясь, вы решаете сложнейшие задачи.



Скорпион

День пройдет неплохо, если вы будете осторожны и внимательны. Старайтесь не упускать из виду мелочи, анализируйте все, даже самые незначительные, факты. Полезно общение с женщинами; если в этот день подруга или родственница нанесет вам визит, постарайтесь сделать так, чтобы она захотела задержаться надолго.



Стрелец

Поставьте перед собой цель и идите к ней – никто и ничто вас не остановит. Какие-то трудности могут возникать, но вы, скорее всего, их даже не заметите. Возможна победа в споре с человеком, который совсем недавно был непоколебимо уверен в собственной правоте. У вас появляются не только союзники, но и поклонники.



Козерог

Не идите на поводу у своих фантазий – здравый смысл и правильная оценка собственных возможностей помогут избежать ошибок. Дел будет много, но у вас достаточно сил для того, чтобы решить все требующие внимания задачи. Можно заключать сделки, подписывать договоры, обсуждать вопросы, касающиеся долгосрочного сотрудничества.



Водолей

Старайтесь избегать переутомления: ваши силы сегодня, к сожалению, небезграничны. Переутомление становится причиной раздражительности, а также головных болей и бессонницы. Так что все дела, кроме самых важных, лучше поручить кому-нибудь другому. На середину дня можно назначать встречи, но лишь в том случае, если проходить они будут в каком-то приятном вам месте.









Рыбы

В этот день можно многому научиться. Полезную информацию вы усваиваете моментально, нужные навыки приобретаете на удивление быстро. Успех ждет Рыб, работающих в наукоемких отраслях, имеющих дело с самой современной техникой. Деловые отношения комфортны и гармоничны, люди, с которыми вы недавно конкурировали, могут стать вашими союзниками. Возможны мелкие недоразумения, но с ними вы разберетесь быстро, настроения они вам не испортят.

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