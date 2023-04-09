Любовный гороскоп на сегодня, 10 апреля 2023 года, для всех знаков зодиака

23:51, 09 апр 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 10 апреля 2023 года по знакам зодиака



Овен

Если Вы вдруг начали сомневаться в Ваших чувствах (а сегодня это, увы, вполне возможно), снимите с полки Вашу любимую книгу о любви, которую Вы в свое время перечитывали по два-три раза в год, а то и чаще. Вы удивитесь, насколько там все написано про Вас! Вы все еще сомневаетесь?



Телец

Вы сегодня совершенно четко знаете, что можно и что нельзя. Причем откуда Вы взяли эти ограничители, не знаете даже Вы. Тем не менее, все Ваши близкие и родные обязаны этому следовать, дабы не нарваться на Ваш праведный гнев. Расскажете потом, каково быть суровым блюстителем нравов?



Близнецы

Посвятите этот день просмотру ваших совместных фотографий. Это позволит вам не только вспомнить атмосферу вашего счастливого прошлого, но и понять, чего вам не хватает в настоящем. Кстати, самую удачную можете сделать заставкой для рабочего стола: Вашему любимому человеку это будет приятно.



Рак

В этот день Вы поймете, что Вашему любимому человеку можно доверять, причем даже больше, чем Вы в принципе считаете возможным и допустимым. Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы это доверие сохранилось на как можно более длительный срок. От Вас зависит действительно многое.



Лев

Сегодня неожиданный звонок может застать Вас врасплох и каким-то образом повлиять на Вашу личную жизнь. Возможно, влияние это ограничится легким любопытством Вашего любимого человека, а может быть, пустит корни глубже, окончившись серьезным выяснением отношений. Время покажет.



Дева

Сегодня Вашему любимому человеку будет очень сложно решиться на какое-то отчаянное действие. Однако если он на него не решится, все ваши отношения могут пойти прахом, о чем прекрасно знаете и он, и Вы. А значит, самое оптимальное для Вас действие — зажмуриться и прыгнуть вместе с ним в ледяную воду событий.



Весы

Сегодня Вам будет абсолютно все равно, что думают близкие Вам люди о Вашем любимом человеке. Вы его любите – и это главное, а их мнения никто не спрашивает. Впрочем, а не лучше ли к нему прислушаться: вдруг все же что-нибудь правильное и умное скажут?..



Скорпион

Сегодня Вашему любимому человеку не захочется понимать Вас, Ваши движения души, Ваши желания и мечты, даже если это будет совсем не трудно. Может быть, стоит заинтересовать его каким-то образом в этом лично, чтобы ему действительно был важен и интересен результат этого процесса?



Стрелец

Сегодня Вас ждет серия судьбоносных встреч, которые могут кардинально изменить Вашу личную жизнь, а могут и не затронуть ее никоим образом. Самое важное для Вас – это не пропустить их и адекватно на них среагировать, а остальное судьба-фантазерка решит за Вас.



Козерог

Сегодня у Вас велика вероятность встретить любовь всей Вашей жизни в самом неожиданном для Вас месте: например, на лестничной клетке или по дороге на работу или учебу. Постарайтесь быть готовыми ко встрече с мечтой и узнать эту самую мечту среди сотен и тысяч других лиц.



Водолей

Хороший день для совместных бесед философского свойства. Когда, если не сегодня, поговорить с любимым человеком о бренности жизни, обсудить причины качания деревьев, задуматься о наличии жизни на Марсе. Только не обсуждайте ничего конкретного вроде покупки нового дивана — все равно ничего дельного не придумаете.



Рыбы

Сегодня Вашему любимому человеку придется продемонстрировать блестящее знание Ваших вредных привычек, дабы ни одна из них не привела этот день к печальному исходу. Впрочем, с такой защитой Вам ничего не страшно, поверьте. Ваша половинка надежно стоит на страже Вашей безопасности.



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