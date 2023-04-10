Гороскоп на сегодня, 11 апреля 2023 года, для всех знаков зодиака

22:44, 10 апр 2023

Этот день не раз создаст благоприятные возможности для неформального общения и новых знакомств. Но люди, в большинстве своем, слишком неосмотрительны и легко связывают себя необдуманными обещаниями; разборчивость в контактах и осторожность в высказываниях сегодня не помешали бы.







Вторая половина дня связана со значительными колебаниями эмоционального фона; в это время достаточно совершенного пустяка, чтобы настроение испортилось. Может ухудшиться и самочувствие, если не проявить разборчивости в пище.



Овен

Трудности могут возникнуть, но преодолеть их удастся быстро. Вы охотно проявляете инициативу в делах, интуиция подсказывает, как следует поступать, чтобы добиться наилучших результатов. Динамично развиваются отношения с деловыми партнерами, возможно заключение сделок, о которых вы давно мечтали. Можно обсуждать планы на будущее, есть шанс получить поддержку влиятельных людей.



Телец

Если вы хотите добиться успеха в профессиональной сфере, проявите больше твердости и настойчивости – без этих качеств нужного результата не добиться. Вам предстоит участвовать в серьезной конкурентной борьбе, причем не исключено, что победить в ней удастся лишь с помощью хитрости.



Близнецы

Благоприятный день, события которого подчиняются нехитрому принципу: чем больше энергии и рвения, тем значительнее победы. Близнецам удается не только плодотворно трудиться, но и других вдохновлять на подвиги; лидерские качества представителей этого знака очень и очень востребованы.



Рак

Любые ваши действия, даже самые безобидные, заставляют окружающих нервничать. Все дело в том, что сегодня вы кажетесь человеком очень эгоистичным, жестким, готовым идти к своей цели по трупам – и, хотя столь неприятной особой вы отнюдь не являетесь, все стараются на всякий случай держаться подальше. Настойчивость позволяет преуспеть в ведении деловых переговоров, но будьте готовы к тому, что многие соглашения этого дня будут пересмотрены.



Лев

Начало дня – благоприятный период для работы, в том числе сложной, требующей высокой концентрации внимания. Но со временем ваша трудоспособность снижается, вы начинаете допускать ошибки, а потом и просто лениться. Конфликтов с коллегами удастся избежать, если вы будете деликатны и сдержаны в середине дня. Представители знака, которые в это время дадут волю эмоциям, могут нажить себе новых врагов.





Дева

Вам ничего не стоит одержать верх над недоброжелателями, снискать поддержку влиятельных людей или преуспеть в делах, которые оказались не по силам окружающим. Правильные решения вы принимаете молниеносно, никто не в силах помешать вам достичь поставленных профессиональных целей.



Весы

В этот день вы едва ли останетесь в одиночестве хотя бы ненадолго. Поначалу общение будет радовать, но к вечеру вы почувствуете, что оно вас немного утомило. Весы охотно берутся за решение чужих проблем, с удовольствием помогают тем, кто оказался в трудной ситуации. Правда, часто приходится жертвовать собственными интересами и приоритетами ради других.



Скорпион

Фундамент для реализации долгосрочных планов может быть уже заложен. Возможно, получение важной и необходимой информации придет в поездке или если вы окажетесь в необычном месте. Вы можете поставить себе достаточно трудные цели, но почувствуете и силы для их достижения. Следует изучить свое окружение, чтобы быть в нем уверенным, ведь вам понадобится поддержка тех, на кого можно будет положиться в трудную минуту.



Стрелец

В первой половине дня преобладает влияние негативных тенденций, справиться с возникающими трудностями непросто. Возникают проблемы на работе, руководство предъявляет претензии, необходимость выполнять повседневные обязанности вас изрядно раздражает. Но не торопитесь искать новую работу – вскоре все наладится, вернется ваш обычный энтузиазм.



Козерог

Необходима осторожность во всем: только она поможет вам избежать неприятностей в этот сложный день. Старайтесь не экспериментировать, действуйте проверенными методами; нет никакой нужды искать собственные пути к цели, когда кем-то уже проложена ровная широкая дорога в этом направлении. Решения, которые кажутся слишком очевидными, чтобы быть правильными, действительно хороши; не стоит усложнять ситуацию просто ради того, чтобы поступить оригинально.



Водолей

День не самый простой и удачный, однако все же позволяющий добиться поставленных целей. Старайтесь спокойно относиться к мелким неприятностям, не паникуйте, если не все идет так, как хотелось бы. Возможны ошибки в расчетах, финансовые потери; по этому поводу тоже не стоит особенно расстраиваться: вы все исправите.









Рыбы

События развиваются очень быстро, не оставляя вам времени на то, чтобы спокойно все обдумать и принять правильное решение. Приходится полагаться на подсказки интуиции; к счастью, они точны и своевременны. Возможно получение неожиданных деловых предложений, подкупающих своей новизной. Не бойтесь рисковать, менять сложившийся порядок вещей – жалеть о сделанном не придется.

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