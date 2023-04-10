Любовный гороскоп на сегодня, 11 апреля 2023 года, для всех знаков зодиака

22:47, 10 апр 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 11 апреля 2023 года по знакам зодиака



Овен

Сегодня Вам придется каждое свое слово подтверждать делом, если Вам хочется, чтобы любимый человек Вам поверил. Впрочем, некоторый кредит доверия Вы за время ваших встреч уже заработали, поэтому, возможно, удастся обойтись и облегченной версией, чего Вам звезды от души и желают.







Телец

Сегодня Вам будет довольно трудно уговорить Вашего любимого человека на то, чтобы совершить с Вами вместе какое-нибудь безумство. Он будет слишком правильным и законопослушным. Впрочем, в Ваших силах заставить его отбросить доводы разума и действовать в полном соответствии с Вашими планами.



Близнецы

Если вдруг с Вашей половинкой что-то случится, Вы это сразу же почувствуете. Вашей ментальной связи можно будет только позавидовать! Впрочем, будем надеяться на то, что эта самая связь Вам не понадобится, и звезды перестраховались лишь на всякий случай.



Рак

Сегодня Вашему любимому человеку захочется напомнить Вам какую-то историю из вашего совместного прошлого, чтобы заново пережить ее вместе. Если Вы не склонны к ностальгии, а такое вполне может случиться, постарайтесь вежливо покивать и тактично переведите разговор на другую тему.



Лев

Сегодня Вашему любимому человеку будет нравиться Вас поддразнивать и подначивать. Постарайтесь ему подыграть и хоть немного соответствовать его ожиданиям и представлениям о вариантах Вашего поведения. И, главное, не сердитесь на него: он все это не со зла затеял.





Дева

Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто простить Вам то или иное Ваше действие, которое Вам вовсе не покажется предосудительным, неправильным или обидным. Однако прощения попросить будет куда проще, чем пытаться оправдаться или замять инцидент.



Весы

Не торопите ваши отношения. Пусть идут себе своим чередом. Медленно и осторожно они, может быть, когда-нибудь куда-нибудь придут, а если Вы их начнете понукать и подгонять, из вредности встанут на месте, а то и побегут вспять, что есть мочи. Постарайтесь быть выдержанными, особенно сегодня.



Скорпион

В этот день Вам будет везти в любви настолько, что Вам будут завидовать все Ваши знакомые и друзья различными оттенками зависти от черной до белой. Главное, чтобы все это везение не вызвало ревность в Вашем любимом человеке, ибо нравиться Вы будете отнюдь не только ему.



Стрелец

Сегодня звезды советуют Вам поиграть в улитку или черепаху, спрятаться в свой панцирь и не вылезать из него ни под каким предлогом. Вы сегодня слишком нежны и ранимы для того, чтобы подставлять свое тело и, главное, душу под удары. А их может нанести кто угодно, и Ваш любимый человек в первую очередь.



Козерог

Замечательный день для совместного подведения итогов. Найдите сегодня час или два на то, чтобы сесть рядом уютно и обсудить, что сделано, что не сделано и что еще предстоит сделать или не сделать. Постарайтесь быть максимально честными и откровенными — это поможет сделать более правильные выводы.



Водолей

Сегодня Вашему любимому человеку покажется, что Вы не совсем искренни с ним: хотите как-то его обмануть или внушить ему точку зрения, которой Вы на самом деле не придерживаетесь. Постарайтесь разубедить его в этом и, если он прав, обманывать его несколько изящнее. Во имя благой цели – значит можно.









Рыбы

Сегодня Ваш любимый человек попросит Вас о чем-то для Вас не очень сложном, но для него крайне важном. Постарайтесь выполнить его просьбу во что бы то ни стало, благо особенных моральных и душевных сил она у Вас не потребует. Главное, чтобы все это было от души и искренне.

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