Гороскоп на сегодня, 12 апреля 2023 года, для всех знаков зодиака

23:09, 11 апр 2023

Благоприятный день для общения с близкими людьми. Легко договориться обо всем, решить проблемы, которые в последнее время мешали достичь взаимопонимания. Многие с удовольствием занимаются домашними делами, которые сейчас не кажутся ни скучными, ни особенно утомительными. Не исключены знакомства, которые получат романтическое продолжение, возможна и любовь с первого взгляда.







Важно реально смотреть на вещи, не идти на поводу у своих фантазий и иллюзий. О чем бы вы ни размышляли, опирайтесь на факты, не выдавайте желаемое за действительное.



Овен

Постарайтесь довести до конца все дела, которые успели начать на этой неделе – в ближайшие дни вернуться к ним едва ли удастся. Возможны неожиданные деловые предложения, новые задачи, в решение которых придется погрузиться с головой. Легко завязываются полезные деловые знакомства, так что не стоит отказываться от посещения профессиональных мероприятий.



Телец

Это благоприятный день, обещающий успехи во многих начинаниях. Вы не тратите силы и время напрасно, ставите перед собой цели и идете к ней, ни на что не отвлекаясь. Не всегда нужных результатов удается добиться немедленно, но нет причин сомневаться в том, что вы на верном пути.



Близнецы

Будьте предельно осторожны, не поддавайтесь на провокации, тщательно обдумывайте каждый шаг. Ограничьте контакты: в этот день стоит иметь дело только с теми людьми, которые уже не раз доказали вам свою преданность. Нежелательно принимать решения, касающиеся финансов и ценного имущества.



Рак

Планам, на которые вы возлагали большие надежды, не суждено осуществиться. Добавьте к этому многочисленные дела и проблемы, требующие решения, и станет ясно, почему уже в середине дня настроение испортится и вы почувствуете усталость. Если удастся посвятить всю вторую половину дня отдыху и приятным занятиям, негативные тенденции отступят.



Лев

Будьте осторожны в первой половине дня, не беритесь в это время за сложные дела, не решайте важные финансовые вопросы; нежелательно носить при себе крупные суммы наличными. Избежать ошибок в это время смогут те, кто прислушается к советам более опытных коллег и старших родственников.





Дева

На смену повышенной эмоциональности минувшего дня приходят спокойствие и рационализм. Вы знаете, что оказались в сложной ситуации, но не сомневаетесь, что выход из нее есть и вы его найдете. Очень важно найти надежных помощников.



Весы

Приветствуются оригинальные решения, нестандартные поступки. Это тот день, когда непредсказуемость и оригинальность вас только украшают. Новые знакомства оказываются полезными во всех отношениях и могут положить начало кардинальным переменам в жизни.



Скорпион

Вы слишком подозрительны, хотя для этого нет никаких предпосылок. Не стоит обижать близких людей и деловых партнеров недоверием – они действительно не имеют в виду ничего плохого и не плетут никаких интриг. Если не искать в событиях этого дня тайную подоплеку, жить будет легче и веселее.



Стрелец

Этот день приносит так много приключений, что даже вы, крайне редко страдающие от недостатка жизненной энергии, к концу его почувствуете усталость. Возникает довольно много споров (часто по вашей вине), все они очень увлекательны, но крайне непродуктивны. Деловые встречи проходят приятно, но малоэффективно. Скорее вы вступите в брак со своим потенциальным профессиональным партнером, чем начнете с ним плодотворное сотрудничество.



Козерог

Этот день требует искренности, особенно в отношениях с близкими людьми. Попытки скрывать свои истинные чувства под маской равнодушия или железного спокойствия не увенчаются успехом. Чем раньше вы расскажите о своих переживаниях, желаниях и стремлениях, тем легче окружающим будет понять вас. Сейчас вам хочется спрятаться от личных проблем, но тем, кто выберет такую тактику, позже придется пожалеть об этом.



Водолей

Вас ждет эмоциональная встряска – довольно неприятная, но очень полезная, позволяющая сразу избавиться от целой кучи всего ненужного, мешающего радоваться жизни. Чувство облегчения придет позже, пока же вы сожалеете об утраченном. Главное – не слишком увлекаться этим чувством, равно как и жалостью к себе.









Рыбы

Вам удается найти человека, который готов взять на себя решение всех ваших проблем. Не скрывайте своей благодарности, и ваш добровольный помощник будет действовать вдвойне усердно. Возможно урегулирование давних разногласий с руководством, юридических тяжб, конфликтов с представителями органов власти.

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