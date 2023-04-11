Любовный гороскоп на сегодня, 12 апреля 2023 года, для всех знаков зодиака

23:15, 11 апр 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 12 апреля 2023 года по знакам зодиака



Овен

В этот день Вы будете в ответе за своего любимого человека более, чем когда бы то ни было. Примерно как мать за ребенка. Конечно, Ваша половинка будет не столь беззащитна, однако у Вашего сердца на этот счет будет совсем другое мнение.







Телец

Не стесняйтесь сделать комплимент понравившемуся Вам представителю противоположного пола или улыбнуться в ответ на чью-то улыбку. Все эти незатейливые действия могут принести богатые плоды.



Близнецы

Что бы между вами сегодня ни произошло, оно лишь еще больше сблизит вас. А значит, вам любые неприятности и препятствия в жизни нипочем, пока вы вместе. Так, один прутик сломать просто, а целую их связку – практически невозможно. Ваш тандем – та самая связка прутиков. Во всяком случае, в этот день.



Рак

Сегодня Вы вполне можете встретить человека, которого давно искали. Может быть, он улыбнется Вам в метро или на улице. Может, ошибется номером – в Вашу пользу. В любом случае, не упустите такую потрясающую возможность найти свое счастье. Такие дни нечасто выпадают.



Лев

Сегодня Вашему любимому человеку будет довольно трудно представить себе, как он сможет обойтись без Вас в экстренной ситуации. Впрочем, это, наверное, и не нужно, потому что звезды в ближайшее время никаких экстренных ситуаций не обещают. Постарайтесь внушить Вашей половинке доверие к себе.





Дева

В этот день Ваша мечта относительно некоего представителя противоположного пола начнет медленно, но верно сбываться. Причем Вы даже сами не поверите в то, что наконец-то удача повернулась к Вам лицом и делает все для того, чтобы Вы были счастливы. Поверьте же скорее!



Весы

Сегодня Вам стоит вспомнить о человеке, к которому Вы были неравнодушны несколько лет назад. Возможно, он и не станет вдруг Вашей судьбой, тем, кого Вы всю жизнь ждали и тому подобными сказочными персонажами, однако настроение и самооценку Вам повысит знатно.



Скорпион

Сегодня Вы поймете, насколько серьезны намерения Вашего любимого человека относительно Вас. Вполне возможно, что именно в этот день он признается Вам в любви, сделает предложение или намекнет на то, что хотел бы от Вас ребенка. Постарайтесь воспринять это все радостно и адекватно.



Стрелец

Сегодня стоит сделать Вашему любимому человеку приятный подарок или сюрприз. Пусть это будет маленькая открытка, крохотная плюшевая игрушка или тоненький цветочек. Главное – не деньги, вложенные в сувенир, а душа, забота и желание порадовать. А их-то у Вас будет хоть отбавляй.



Козерог

Все люди разные, и у каждого свое понятие нормы. Сегодня Вам как никогда пригодится это знание, потому что в противном случае раздражения по поводу того, что Ваш любимый человек делает что-либо не так, да и вообще какой-то не такой, как нужно и как правильно, не избежать.



Водолей

Вокруг Вас столько интересных людей! А Вы грустите о том, что именно этот человек совсем не обращает на Вас внимания. Это же нерационально! В мире есть люди и красивее, и умнее, и душевнее. Поэтому засуньте свой носовой платок в стиральную машину – и вперед. На поиск своей мечты!









Рыбы

Сегодня любовь станет доминирующим чувством. Из-за нее Вы забудете про работу, учебу, спорт, хобби и вообще про все, что Вас интересует. Ваша половинка будет счастлива! Сегодня пусть так оно и будет, а с завтрашнего дня постарайтесь все-таки вернуться в обычный ритм жизни.

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