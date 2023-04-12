Гороскоп на сегодня, 13 апреля 2023 года, для всех знаков зодиака

22:24, 12 апр 2023

Не всех поставленных целей можно добиться. Перед теми, кто строит на этот день масштабные планы, могут возникнуть серьезные трудности. Не исключены профессиональные разногласия с руководством и деловыми партнерами, сотрудничество окажется менее успешным, чем вы предполагали. Часто личные симпатии и антипатии мешают плодотворной работе.







Нужна осторожность в поездках, особенно тем, кто планирует много времени провести за рулем. Важно соблюдать правила техники безопасности при обращении с любой сложной техникой, острыми и электрическими инструментами. Вероятность мелких неприятных происшествий сегодня повышена.



Овен

Сегодня вам не так везет, как хотелось бы. Начатые ранее дела оказываются сложнее, чем можно было ожидать, решение многих важных вопросов откладывается на неопределенный период. Возможны разногласия с руководством, некоторые особенно невезучие Овны будут вынуждены всерьез задуматься о смене места работы.



Телец

Удастся найти решение сложной проблемы, возникшей в середине месяца. Простым оно не будет, но по крайней мере вам станет ясно, в каком направлении следует двигаться. Многие представители знака неожиданно получают поддержку, на которую раньше даже рассчитывать не могли. Вероятно получение ответов на давно беспокоившие вас финансовые вопросы.



Близнецы

Этот день сложен. Лишь некоторым Близнецам удается удержаться от опрометчивых поступков, не попасть в ловушки, расставленные недоброжелателями. Вокруг достаточно людей, которые попытаются использовать вас в своих интересах, непросто разобраться, кому можно доверять, а кто этого не заслуживает.



Рак

Возможны недоразумения, некоторые из которых будут иметь неприятные последствия. Сейчас вам трудно правильно оценить важность происходящих событий и выработать верную стратегию. Многие представители знака теряют терпение и совершают опрометчивые поступки в надежде немедленно добиться того, к чему стремятся. На деле же эффективнее было бы просто подождать более благоприятного момента.



Лев

Вас ждут встречи с интересными людьми, новые знакомства. С окружающими вы легко находите общий язык, даже те, кто не может оценить по достоинству ваши идеи, захотят помочь в их реализации. Можно покупать компьютеры, телефоны, бытовую технику, транспортные средства. Во второй половине дня вероятны денежные поступления.





Дева

На работе будьте предельно внимательны, вероятность ошибок сегодня весьма высока. К счастью, и руководство, и коллеги на вашей стороне, так что в сложной ситуации вы непременно получите поддержку. Возможны удачные покупки, в том числе крупные.



Весы

Это неплохой день, хотя вам и приходится довольствоваться скромными победами. Не пытайтесь достичь невозможного – правильная оценка своих сил и возможностей убережет вас от разочарований. День подходит для общения с влиятельными людьми. Можно обсудить с руководством вопросы, касающиеся ваших профессиональных перспектив.



Скорпион

Очень насыщенный день, полный разнообразных событий. Не исключено, что одно из них сыграет важную роль в вашей жизни, положит начало череде приятных перемен. В сложной, неоднозначной ситуации вы проявите себя самым лучшим образом, добьетесь огромных успехов. Возможны успехи в учебе, интересные наблюдения.



Стрелец

Сильно влияние неблагоприятных тенденций, масса сил уходит на то, чтобы ему противостоять. Трудности возможны и на работе, и дома; у многих Стрельцов возникают проблемы с реализацией своего потенциала. В ваш адрес звучат неприятные замечания, появится ощущение, что вы противостоите целому свету.



Козерог

С окружающими вы ладите, а вот с собой – не очень, поэтому наслаждаться не получается, хотя очень хочется. Вы склонны видеть все в негативном свете, не верите тому хорошему, что говорят о вас, в комплиментах вам слышатся насмешки. При этом вы охотно исполняете любые просьбы, идете навстречу близким, оказываете услуги случайным знакомым. Так вы становитесь потенциальной добычей для ловкого манипулятора.



Водолей

Вы серьезно и ответственно относитесь к любым делам, которыми занимаетесь в этот день, и правильно делаете: именно такой подход позволяет избежать и серьезных ошибок, и досадных оплошностей. Могут напомнить о себе какие-то старые проблемы, в первую очередь это касается личных отношений. Но и победы, которые вы одержали ранее, не будут забыты – пришло время получить заслуженную награду.









Рыбы

Несмотря на то что никаких серьезных неприятностей не будет, вы все равно найдете повод, чтобы расстроиться. Пребывая в подавленном настроении, можно забыть о выполнении действительно важных дел. Будьте дипломатичны и вежливы, если хотите восстановить справедливость.

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