Любовный гороскоп на сегодня, 13 апреля 2023 года, для всех знаков зодиака

22:26, 12 апр 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 13 апреля 2023 года по знакам зодиака



Овен

Еще не поздно все изменить, исправить, повернуть вспять. У Вас с Вашим любимым человеком еще может быть все хорошо. Сегодня судьба дает Вам удивительный шанс, и если Ввы хотите его использовать, поторопитесь сделать это. В противном случае Вы можете опоздать навсегда.







Телец

Сегодня Вам будут жизненно необходимы покой и уединение, чему личная жизнь способствовать не будет совершенно. Постарайтесь объяснить Вашему любимому человеку, что Вы нуждаетесь в том, чтобы побыть немного отшельником и ни от кого не зависеть. Он должен Вас понять и простить.



Близнецы

Так нечестно! Вам сегодня будет настолько везти в любви, что другим знакам Зодиака только и останется, что смотреть на Вас, широко открыв рот и завидовать, завидовать, завидовать… Сегодня Ваш звёздный день. Только не забывайте, что и такие дни имеют свойство заканчиваться, как это ни обидно.



Рак

Сегодня Ваш любимый человек исполнит любой Ваш каприз – только попросите его получше и глаза сделайте как можно более жалостливыми. Да, каприз должен быть исполнимым, потому что норковую шубу или белый лимузин Вам по мановению ока преподнести в дар все же не смогут.



Лев

В этот день Вам захочется вести себя с Вашим любимым человеком не так, как обычно. А он, напротив, будет мечтать об общении с Вами и только с Вами. Придется искать некую золотую середину, дабы избежать ссор. Звезды уверены в том, что она в итоге найдется.





Дева

Сегодня Вашему любимому человеку не захочется проводить с Вами столько времени, сколько Вы считаете нужным, что может послужить причиной серьезных конфликтов, если один из вас не пойдет на компромисс или уступку. Впрочем, если каждый будет надеяться на то, что это сделает другой, чуда не произойдет никогда.



Весы

Все когда-нибудь случается в первый раз. Поэтому того, что произойдет сегодня, бояться не надо. Рано или поздно, такое происходит с любой парой. Возможно, у Ваших друзей или родителей такое уже было, и они с радостью дадут Вам ценный совет или помогут каким-либо еще образом. Вы только не стесняйтесь.



Скорпион

Сегодня Вы будете совершенно уверены в том, что стоите лучшего человека, чем тот, который находится рядом с Вами, ибо количество его недостатков будет Вас удручать с каждой минутой все сильнее. А сами-то Вы идеальны? И найдете ли Вы кого-нибудь лучше Вашей нынешней половинки? Об этом стоит задуматься.



Стрелец

Сегодня Ваш любимый человек будет довольно-таки обидчив, и обидеть его можно будет, не прикладывая каких бы то ни было усилий. У Вас это и вовсе будет получаться без особой подготовки и совершенно без старания. Однако лучше этого все же избегать. На всякий случай.



Козерог

Сегодня Вам предстоит принять важное решение касательно Вашей личной жизни. В его принятии Вам поможет не только Ваш любимый человек, но и лучший друг. Можно сюда же и родственников подключить. Впрочем, важно не количество умных голов, а их качество.



Водолей

Самые интересные события Вашей личной жизни произойдут тогда, когда большинство обитателей Вашего города будет спать, уже или еще. Возможно, телефонная трубка голосом Вашего любимого человека произнесет самые главные слова, а может быть, мобильник подмигнет заветной sms. Ваше время — ночь.









Рыбы

Сегодня Вашему любимому человеку захочется дать Вам какой-то очень ценный, по его мнению, совет. Поэтому даже если этот совет Вам совершенно не будет нужен, постарайтесь его выслушать с умным лицом и хотя бы сделать вид, что собираетесь ему последовать.

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