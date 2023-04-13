Гороскоп на сегодня, 14 апреля 2023 года, для всех знаков зодиака

23:09, 13 апр 2023

День в целом довольно благоприятный, однако каждому нужно быть готовым к тому, что случайное стечение обстоятельств определит дальнейшее развитие событий. Естественно, более комфортно будут себя чувствовать те, кто умеет быстро приспосабливаться к ситуации, адаптировать к ней свои планы и приоритеты.



Люди, которым трудно проявлять подобную гибкость, в большей степени подвержены раздражительности, однако стараются держать ее под контролем и избегать конфликтных ситуаций. Бережное отношение друг к другу оберегает семьи и любовные союзы от мелких разногласий и недоразумений, помогает сохранять взаимопонимание.







Овен

Благоприятен эмоциональный фон дня, у вас отличное настроение; даже если возникнут неприятности и трудности, вы не слишком огорчитесь. Новые знакомства оказываются очень полезными, удается заручиться поддержкой людей, которые помогут вам в реализации профессиональных замыслов. Возможно посещение светских мероприятий, на которых вы наверняка будете в центре внимания.



Телец

Благоприятный день для работы. Возможным становится значительный прогресс в сложном и важном деле, об исходе которого вы в последнее время беспокоились. Руководству становится совершенно очевидно, что вы достойны награды – например, увеличения заработной платы или повышения по службе.



Близнецы

Эмоциональный фон дня неблагоприятен, поэтому радоваться жизни у вас не очень-то получается. А поводы для этого, между прочим, есть! Причем поводы значительные. Например, ваша убедительная победа над давним соперником – победа, ставящая окончательную жирную точку в утомительном и наскучившем всем противостоянии.



Рак

Вы настойчивы и решительны, это оказывается очень кстати. День обещает удачу в делах, за которые вы беретесь самостоятельно. Высок творческий потенциал, вам нравится что-то придумывать, изобретать, находить необычные способы решения задач. Можно покупать одежду и аксессуары, экспериментировать с имиджем.



Лев

Можно воплотить в жизнь какую-то идею, появившуюся у вас накануне, или довести до конца дело, которое вы начали в воскресенье. Кроме того, день будет благоприятным для тех, кто начинает сотрудничество с новыми людьми, выходит на новое место работы. Нетрудно произвести благоприятное впечатление на тех, кто видит вас впервые, и это касается не только деловых, но и личных отношений.





Дева

День неровный, порой будет трудновато. Есть риск попасть под дурное влияние, оказаться марионеткой в чьих-то ловких руках. Вы слишком большое значение придаете размышлениям о будущем, хотя следовало бы сосредоточиться на настоящем. Возможно романтическое увлечение. Отношения, начинающиеся в этот день, будут складываться непросто: слишком много в них иллюзий и домыслов, слишком мало искренности.



Весы

Стройте планы на будущее – осуществить их удастся в ближайшее время и практически без усилий. Хорошо складываются деловые поездки, многим Весам они дают возможность обзавестись полезными связями. Некоторые представители знака к тому же получают очень заманчивые с предложения о работе, подразумевающей многочисленные командировки или тесные контакты с иностранцами.



Скорпион

Первая половина дня проходит не слишком удачно, но со временем влияние позитивных тенденций усиливается и ваши успехи становятся все более заметными. Вашей целеустремленности можно только позавидовать; именно она открывает перед вами двери, которые остаются закрытыми для других. Можно экспериментировать, использовать нестандартные методы, разрушать стереотипы. Положитесь на интуицию: она поможет принять правильные решения.



Стрелец

Неплохой день. Несмотря на некоторые трудности, вы понемногу продвигаетесь вперед, справляетесь со своими слабостями, и – это главное – принимаете правильные решения, касающиеся вашего будущего и будущего ваших близких. Не требуйте от себя слишком многого и не пытайтесь оправдать все ожидания окружающих; снисходительное отношение к своим слабостям облегчит вам жизнь.



Козерог

Нужно быть осторожнее, внимательнее к мелочам – именно с них сегодня могут начаться большие неприятности. День будет особенно сложен для Козерогов, занимающихся крупным бизнесом или политической деятельностью. Жесткой будет конкурентная борьба, выйти из нее победителем будет нелегко.



Водолей

Благоприятный день, обещающий особые успехи амбициозным представителям знака. Есть шанс подняться по карьерной лестнице, убедить свое руководство в том, что вы достойны высокой должности, или найти новое место работы, в полной мере соответствующее вашим ожиданиям. Хорошо покупать «статусные» вещи — от деловых костюмов до предметов интерьера, которые ассоциируются с успехом и процветанием.









Рыбы

День подходит для решения серьезных вопросов. Следует помнить следующее: для того, чтобы сосредоточиться, вам необходима комфортная обстановка. Поэтому и работать, и встречаться с нужными людьми следует именно там, где вам удобно. Многие Рыбы сегодня проявляют больше честолюбия, чем обычно, и это помогает им опережать конкурентов. Но есть у медали и обратная сторона: представители знака легко наживают себе врагов.

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