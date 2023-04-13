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Любовный гороскоп на сегодня, 14 апреля 2023 года, для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 14 апреля 2023 года, для всех знаков зодиака

23:12, 13 апр 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 14 апреля 2023 года по знакам зодиака

Овен
Сейчас атмосфера между Вами и Вашей второй половинкой стала очень жаркой. Страсть бурлила уже достаточно долго, пришло время дать ей выход! Запланируйте посвятить этот вечер исключительно друг другу.



Телец
Сегодня Вы будете ожидать, что чудо в Вашей личной жизни все же произойдет и как раз то и такое, как Вам нужно и как Вам бы хотелось. Однако надежды Ваши могут оказаться неоправданными и потому наивными. Может быть, не стоит полагаться слепо на случай и взять инициативу в свои руки?

Близнецы
Сегодня Ваш любимый человек будет излишне ревнив и недоверчив, поэтому будьте готовы к тому, чтобы оправдываться за каждое Ваше действие, слово или желание. Все они будут казаться Вашей половинке более чем подозрительными, а потому бескрайне предосудительными.

Рак
В этот день велика вероятность конфликта Вашего любимого человека с Вашими родителями. Вполне возможно, он будет заочным, то есть кому-то что-то не понравится исключительно исходя из Ваших рассказов. Однако недовольства какой-либо из сторон не избежать. Придётся Вам всех мирить…

Лев
Сегодня Вашему любимому человеку непросто будет решиться на серьезные изменения в своей личной жизни, которые повлекут за собой и серьезные изменения в Вашей. Однако если Вы ему немного поможете, это вполне можно будет исправить — было бы желание. А оно будет.


Дева
Сегодня Вас будет мучить ревность: Вам будет казаться, что Ваш любимый человек если еще не изменяет Вам, то совсем скоро это обязательно сделает. Это чувство вызвано тем, что Вы не доверяете ему, не уверены в себе или располагаете набором неопровержимых фактов? Может быть, так волноваться и не из-за чего?

Весы
Вам сегодня не советуем покупать чересчур много пищевых добавок и продуктов, внешний вид которых невольно заставляет усомниться в их съедобности. Ваш организм в этот день особенно чувствителен, а если Вы накормите этим домашних, очередь в туалет на неделю вперед будет обеспечена.

Скорпион
Сегодня Скорпионов может посетить нечто глобальное — то ли вас ждет визит толпы дальних (или близких) родственников из провинции, то ли вашу голову навестит замечательная идея о том, как было бы неплохо буквально с завтрашнего дня начать что-то большое и серьезное. Но не спешите пугаться — немного подождите, и повод для беспокойства пройдет сам собой. Родня долго не задержится, да и идея уйдет.

Стрелец
В этот день Вашему любимому человеку захочется стать для Вас незаменимым во всех сферах Вашей жизни. Вряд ли у него это получится: он хоть и замечательный, но, увы, далеко не во всем. Постарайтесь мягко и тактично ему об этом сказать, чтобы не тратил сил по пустякам.

Козерог
То, что начиналось как сказка, давно стало реальной жизнью, в которой Вам приходится жить. Впрочем, и реальной жизни можно и нужно радоваться, причем желательно вместе с Вашим любимым человеком. В конце концов, кто мешает Вам сделать Вашу реальность лучше всякой сказки?

Водолей
Сегодня Вам захочется немного поиграть с Вашим любимым человеком, как кошке с мышкой, разве что без радостного поедания жертвы в счастливом финале. Но понравится ли Вашему самостоятельному и самодостаточному партнеру уготованная ему роль? Хочется верить, что да, иначе ссоры не избежать.



Рыбы
В этот день Ваш любимый человек чем-то Вас испугает. Причем, возможно, довольно сильно. Впрочем, велика вероятность и того, что это он так шутит, несколько своеобразно. Поэтому, если убедитесь в том, что ничего страшного на самом деле не произошло, не примените показать ему Ваше неудовольствие.

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Гороскоп на сегодня, 14 апреля 2023 года, для всех знаков зодиака
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Автор: my-calend.ru
Теги: Любовный гороскоп на сегодня
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