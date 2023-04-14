Гороскоп на сегодня, 15 апреля 2023 года, для всех знаков зодиака

23:11, 14 апр 2023

Нужно терпение. Если у вас его слишком мало, есть опасность совершить серьезные ошибки или поторопиться с решениями, которые стоило бы обдумать. Лучше не связывать себя обязательствами и не давать обещаний, если есть хотя бы малейшие сомнения в том, что их удастся выполнить.







Привычные дела могут даваться труднее, чем обычно. Часто возникают недоразумения, мелкие раздражающие задержки. Самые впечатлительные люди могут отказаться от своих планов, чтобы избежать лишних волнений и переживаний.



Овен

Жизненный потенциал находится на высоком уровне, вы энергичны, деятельны, легки на подъем. Вам нравится пробовать новое, менять что-то в своей жизни. Стоит поэкспериментировать с имиджем: новый образ вас наверняка порадует.



Телец

Вы переоцениваете свое влияние на окружающих и страшно удивляетесь, если кто-то спорит с вами или отказывается выполнить ваши просьбы. Если речь идет о чем-то действительно для вас важном, лучше действовать самостоятельно, не дожидаясь поддержки: есть опасность, что вы получите ее слишком поздно. Нежелательно обсуждать финансовые и имущественные вопросы, заниматься оформлением документов.



Близнецы

Очень трудно выбрать правильную линию поведения, вы сами портите отношения с теми, кто мог бы помочь вам. В общении с окружающими вероятна масса мелких недоразумений, которые к концу дня могут смениться ссорами, но до серьезного конфликта дело не дойдет – не найдется подходящего повода.



Рак

Неоднозначный день. В первой половине дня ничего хорошего у вас не получается, одна неудача следует за другой – неудивительно, что руки опускаются и желание действовать совершенно пропадает. Но стоит немного подождать, и ситуация в корне изменится. Все дело, конечно, в благоприятных тенденциях, которые набирают силу постепенно.



Лев

Непростой день. На вашем пути возникает масса препятствий, и преодоление их кажется делом почти невозможным. Трудностей так много, что вы готовы потерять оптимизм – но, к счастью, рядом вовремя появляется человек, способный не только морально поддержать вас, но и оказать реальную помощь. Подходящий день для встреч со старыми друзьями и давними деловыми партнерами.





Дева

Неудачный день. Очень серьезные проблемы возникают в отношениях с людьми, с которыми вы раньше прекрасно ладили. Вы очень чувствительны к любым замечаниям, считаете критическими даже самые безобидные замечания и принимаете их в штыки. С вами трудно иметь дело; окружающие это чувствуют и предпочитают держаться поодаль.



Весы

Очень важный день: есть шанс получить, наконец, ответы на вопросы, которые вас давно беспокоят. В первую очередь, это касается работы. Благодаря своей наблюдательности вы сможете разобраться в мотивах коллег и руководства, а там и до вырабатывания новой тактики недалеко.



Скорпион

Подходящий день для того, чтобы вернуться к делам, которые вы начали раньше, а затем по какой-то причине отложили. События этого дня докажут, что вы были правы в спорах, а ваши оппоненты – заблуждались. Однако сейчас не стоит акцентировать на этом внимание: если вы будете слишком активно праздновать победу, это вызовет недовольство менее удачливых окружающих.



Стрелец

За любые дела вы беретесь с энтузиазмом, торопитесь как можно скорее довести их до конца, хотя в этом часто нет необходимости. Не всем Стрельцам удается правильно расходовать свои силы: большинство представителей знака «выгорают» раньше, чем начинают заниматься чем-то действительно важным. Избежать этой незавидной участи просто: воспользуйтесь помощью, которую предлагают союзники, делегируйте полномочия.



Козерог

Время от времени дают о себе знать неприятные тенденции, в результате чего и возникают сложные ситуации, разнообразные недоразумения. Это становится для вас призывом к осторожности и осмотрительности. Откажитесь от рискованных начинаний, занимайтесь делами, ошибки в которых не будут критическими. Важные встречи желательно назначать на первую половину дня.



Водолей

Благоприятный день для общения с детьми и вообще людьми младшего возраста: вместе с ними вы будете заниматься какими-то увлекательными делами или просто интересно проведете время. Можно отправляться в поездки, в том числе длительные, а также покупать все, что необходимо для путешествий. Расходы могут быть значительными, но жалеть о них вам наверняка не придется.









Рыбы

День едва ли принесет заметные профессиональные успехи или новые интересные задачи, зато позволит решить какие-то важные семейные проблемы. Рыбам-родителям стоит уделить больше внимания детям, которые сейчас в этом очень нуждаются. Удается не только найти общий язык с родственниками, но и помирить поссорившихся.

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