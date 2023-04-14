Любовный гороскоп на сегодня, 15 апреля 2023 года, для всех знаков зодиака

23:14, 14 апр 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 15 апреля 2023 года по знакам зодиака



Овен

Сегодня техника будет против Ваших отношений с любимым человеком. Мобильные телефоны, Интернет, автобусы, машины и даже метро будут активно препятствовать вашей встрече. Однако если вы все же встретитесь, несмотря на обстоятельства, свидание получится незабываемым!







Телец

Сегодня Вы не застрахованы от того, чтобы делать довольно досадные ошибки в общении с Вашим любимым человеком. Главное, чтобы он не воспринимал их в штыки, относился к ним терпимо, с пониманием, теплом и даже нежностью. Только в этом случае в вашем тандеме может снова засиять солнце гармонии.



Близнецы

Если Вы решили в этот день подарить что-либо Вашему любимому человеку, пусть это будет полезная вещь. Такая, какая была ему давно нужна, но он по какой-то причине не мог ее купить. Цветы и конфеты лучше отложить на потом, а сейчас время кофеварок, замков для дверей и «офигительного набора отверток».



Рак

Кажется, Вы выучили свою половинку наизусть. Вы все о ней знаете, причем даже лучше, чем она сама! Вам может стать скучно: какой резон находиться рядом с человеком, который больше не является загадкой? Не будьте так самоуверенны. Попробуйте сменить обстановку. В неожиданной ситуации и поведение Вашего любимого человека будет неожиданным!



Лев

Сегодня Ваш любимый человек будет стараться Вас перехитрить и обвести вокруг пальца. Впрочем, он может самым коварным способом этого и не делать, поэтому не стоит становиться чересчур подозрительным и ждать от всего подвоха. Подвох может оказаться в том, что никакого подвоха и не будет.





Дева

Вы сегодня холодны и неприступны. Вашему любимому человеку придется Вас вновь завоевывать, если он захочет сохранить с Вами близкие отношения. Если он Вам действительно дорог, помогите ему в этом непростом деле. В конце концов, Вы же с ним были счастливы какое-то время!



Весы

Сегодня самый подходящий день для того, чтобы выехать на природу с любимым человеком. Устроить небольшие уютные посиделки у костра вдвоем или с компанией лучших друзей можно и даже нужно, особенно если никаких других планов на этот день нет.



Скорпион

В этот день Ваш любимый человек будет довольно-таки медлительным, что будет Вас несколько раздражать. Вы постоянно будете пытаться его ускорить, подстегнуть, подогнать, но все это абсолютно бесполезно, поэтому просто не тратьте на это силы. Постарайтесь смириться с его темпом.



Стрелец

В этот день Вам будет нелегко смириться с тем, что Ваш любимый человек увлечен еще чем-то или кем-то, кроме Вас. Поэтому ревность станет чувством совершенно естественным и закономерным, с ним нужно будет как-то смириться и ужиться, хотя бы на 24 часа.



Козерог

Сегодня стоит делать что-либо только в том случае, если Вы уверены, что не делаете это исключительно для того, чтобы насолить Вашему любимому человеку. Действия из чувства противоречия никогда не влекут за собой позитивных последствий, поэтому даже пробовать не стоит.



Водолей

В этот день прежде чем ставить крест на отношениях, поищите причину, по которой у Вас ничего не ладится в последнее время. Возможно, дело в какой-то мелочи, о которой и говорить-то смешно. И исправляется она без особых усилий и практически моментально.









Рыбы

Сегодня у Вас могут возникнуть некоторые проблемы с представителями старшего поколения: с Вашими родителями, родителями Вашего любимого человека или другими их ровесниками. Постарайтесь выйти максимально сухими из воды, потому что от исхода ситуации будет зависеть очень и очень многое.

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