Любовный гороскоп на сегодня, 16 апреля 2023 года, для всех знаков зодиака

23:32, 15 апр 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 16 апреля 2023 года по знакам зодиака



Овен

Устройте вечер откровенности и расскажите своей половинке все, что Вы думаете о ней, о ваших отношениях, об их перспективности и нужности. Будьте готовы к тому, что и в ответ Вам придется выслушать похожую исповедь. И не забудьте сделать выводы из сказанного и услышанного.







Телец

В этот день Вам довольно трудно будет привлечь к себе внимание представителей противоположного пола, даже если Вы будете стильно одеты и идеально причесаны. Разве что Ваш внешний вид будет очень экстравагантным и вызывающим. Но тогда одобрения от них ждать не стоит.



Близнецы

Сегодня Вас меньше всего будет интересовать мнение Вашего любимого человека по поводу того, что Вы делаете или думаете. Поэтому ему останется только посочувствовать: с его точкой зрения Вы считаться не будете. Может быть, все же стоит обратить на нее побольше внимания?



Рак

Сегодняшний день будет для Вас нелегким. Периодически Вам будет казаться, что ни одна живая душа Вас не понимает, ибо понять просто не способна. Ваш любимый человек, по Вашему мнению, тоже будет относиться к этому множеству непонимающих. Может быть, стоит задуматься о том, что все может быть и по-другому?



Лев

Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто ответить Вам на все Ваши вопросы честно, искренне, откровенно и быстро, поэтому не стоит требовать от него слишком многого и искать глубокий смысл в каждом произнесенном им слове. Может статься и так, что вышеупомянутого смысла не будет в его речах и вовсе.





Дева

Сегодня Вы вполне можете приревновать Вашего любимого человека, причем не к представителю противоположного ему пола, а к чему-то абстрактному или неодушевленному. К телевизору, футболу, шоппингу или организации по борьбе за мир во всем мире. Не самое приятное чувство…



Весы

Сегодня никакая погода не помешает Вам чувствовать себя по-настоящему счастливым, ибо в Вашей душе будет солнечно, тепло и совсем по-весеннему. «Спасибо» за это стоит сказать Вашему любимому человеку, причем неоднократно. Может быть, и Вы создадите у него в душе такой же светлый мирок?



Скорпион

В этот день тройка станет Вашим счастливым числом, в том числе и в личной жизни. Возможно, третий представитель противоположного пола, которого Вы увидите в этот день, и есть тот самый человек, которого Вы искали всю Вашу сознательную жизнь. А может быть, Вы встретите его в автобусе под номером три? Или в третьем доме?



Стрелец

В этот день на Вас нападет приступ ностальгии, который обернется довольно неприятными ощущениями для Вашего любимого человека, ибо вспоминать с грустью Вы будете предыдущего. Постарайтесь однако сделать все возможное для того, чтобы ревности это все не вызвало.



Козерог

Сегодня Вашему любимому человеку будет трудно понять, что Вы имеете в виду, даже если Ваши объяснения будут на редкость ясными и четкими. Просто говорить вы в этот день будете на совершенно разных языках. Придется искать какие-то компромиссы и точки соприкосновения.



Водолей

Похоже, в Вас кто-то без памяти влюблен. Оглядитесь — вполне вероятно, что сегодня Вы это, наконец, заметите. Если Вам покажется, что несчастный уж очень страдает, постарайтесь ему помочь. Не хотите связываться с ним какими бы то ни было отношениями — добейте.









Рыбы

Сегодня Вашему любимому человеку будет нравиться Вас поддразнивать и подначивать. Постарайтесь ему подыграть и хоть немного соответствовать его ожиданиям и представлениям о вариантах Вашего поведения. И, главное, не сердитесь на него: он все это не со зла затеял.

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