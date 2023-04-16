Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Гороскоп »

Гороскоп на сегодня, 17 апреля 2023 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 17 апреля 2023 года, для всех знаков зодиака

23:11, 16 апр 2023

Начало дня благоприятно для работы и полезных дел, а также для решения финансовых вопросов. Становится ясно, как лучше распорядиться деньгами, что стоит купить. Также можно планировать какие-то будущие траты. Эмоциональный фон нестабилен, настроение часто портится из-за неприятных воспоминаний о прошлом.



Вторая половина дня требует осторожности в делах, внимания к мелочам и деталям. В это время лучше не экспериментировать, а действовать проверенными методами, заручившись поддержкой надежных союзников. Любой риск нежелателен.

Овен
Обратите внимание на то, как складываются отношения со старшими родственниками: сейчас можно положить конец конфликтам и ссорам, договориться об общих планах, вместе взяться за какое-то важное дело. Для успеха таких начинаний стоит прислушиваться к советам, возможно, даже позволить кому-то другому принимать ключевые решения; для проявления лидерских качеств момент сейчас не самый подходящий.

Телец
Складывается впечатление, что все проблемы можно решить одним махом – но на самом деле это совсем не так, так что не рубите сплеча. Посещение светских мероприятий нежелательно: вы едва ли будете себя чувствовать комфортно в компании малознакомых людей, да и со старыми друзьями окажется не так-то просто поладить. Поэтому лучше ограничиться общением с самыми близкими людьми.

Близнецы
Нужна осторожность. День будет складываться непросто, совершить ошибку легко, исправление ее может отнять много времени и сил. Вам далеко не сразу удается понять, как вести себя с окружающими; этот день неблагоприятен для знакомств и начала новых отношений.

Рак
День достаточно сложный. Эмоциональный фон нестабилен, порой вы поддаетесь дурному настроению, оказываетесь заложником собственного раздражения. Многие представители знака совершают ошибки, о которых позже будут жалеть. Трудно найти общий язык с женщинами, причем даже с теми, кого вы давно знаете и любите.

Лев
Никуда не спешите, даже если окружающие неустанно поторапливают вас – для того, чтобы принять правильное решение, выработать эффективную тактику или просто довести до конца начатое дело, вам нужно время. Могут появиться новые обязанности или возникнуть сложные задачи, а вот найти людей, к которым можно было бы обратиться за помощью или хотя бы советом, едва ли удастся.


Дева
В начале дня удастся неплохо поработать; вы легко находите союзников, благодаря чему и достигаете успеха. Деловое чутье ваше безошибочно, сделки, которые вы заключаете, принесут прибыль. Можно обсуждать вопросы, касающиеся смены работы, искать новых деловых партнеров. Не подписывайте важные договоры в спешке – у вас будет возможность добиться более выгодных условий.

Весы
День обманчиво легкий. В первой его половине вам действительно удастся достичь успехом, но вы совершите серьезную ошибку, если расслабитесь в надежде, что все будет также продолжаться и дальше. Могут возникнуть серьезные разногласия с руководством, не исключено, что вам напомнят о каких-то ранее совершенных промахах. Возможны финансовые потери, не исключено, что долгожданное повышение по службе будет отложено на неопределенный срок.

Скорпион
Вы преуспеваете во всем, за что беретесь. Хорошо, если в этот день дела ваши будут важными, а цели – масштабными, а поездки – долгими. Люди, с которыми вы некогда плодотворно сотрудничали, вернутся с интересными деловыми предложениями. Настаивайте на тех условиях, которые считаете выгодными, ситуация развивается в самом благоприятном для вас ключе.

Стрелец
Спокойный и приятный день, открывающий интересные возможности; ваша задача – заметить их и не упустить свой шанс. Возрастает жизненный потенциал, причем позавидовать можно не только вашей энергии, но и тому, что вам удается направить ее в мирное русло. Успехи повышают самооценку, улучшают настроение.

Козерог
Это очень удачный день, практически лишенный трудностей. Вы можете заниматься тем, к чему лежит душа, на время отложив остальные дела. Козерогов наверняка порадуют дружеские встречи, романтические свидания, общение с членами семьи; рядом с теми, кто им дорог, представители знака чувствуют себя по-настоящему счастливыми.

Водолей
Чем больше интересных занятий вы найдете себе сегодня, тем лучше. Скучать вам категорически противопоказано. Можно покупать вещи, необходимые для запланированных на ближайшее время поездок, а также обдумывать будущие путешествия; у многих Водолеев появляются очень смелые идеи, воплощение которых в жизнь принесет много радости.



Рыбы
В первой половине дня у вас появится немало поводов для переживаний. Именно это время связано с получением тревожных новостей, мелкими недоразумениями на работе, а также разногласиями с близкими людьми. Но известие, полученное в середине дня, позволит взглянуть на ситуацию с иной точки зрения, и вы поймете, что на самом деле беспокоиться не о чем.

Читайте также:

Любовный гороскоп на сегодня, 17 апреля 2023 года, для всех знаков зодиака
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: my-calend.ru
Теги: Гороскоп на сегодня
Читайте также

Гороскоп на сегодня, 25 октября 2021 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 25 октября 2021 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 6 февраля 2022 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 6 февраля 2022 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 5 февраля 2022 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 5 февраля 2022 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 22 ноября 2021 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 22 ноября 2021 года, для всех знаков зодиака


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: