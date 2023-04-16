Гороскоп на сегодня, 17 апреля 2023 года, для всех знаков зодиака

23:11, 16 апр 2023

Начало дня благоприятно для работы и полезных дел, а также для решения финансовых вопросов. Становится ясно, как лучше распорядиться деньгами, что стоит купить. Также можно планировать какие-то будущие траты. Эмоциональный фон нестабилен, настроение часто портится из-за неприятных воспоминаний о прошлом.







Вторая половина дня требует осторожности в делах, внимания к мелочам и деталям. В это время лучше не экспериментировать, а действовать проверенными методами, заручившись поддержкой надежных союзников. Любой риск нежелателен.



Овен

Обратите внимание на то, как складываются отношения со старшими родственниками: сейчас можно положить конец конфликтам и ссорам, договориться об общих планах, вместе взяться за какое-то важное дело. Для успеха таких начинаний стоит прислушиваться к советам, возможно, даже позволить кому-то другому принимать ключевые решения; для проявления лидерских качеств момент сейчас не самый подходящий.



Телец

Складывается впечатление, что все проблемы можно решить одним махом – но на самом деле это совсем не так, так что не рубите сплеча. Посещение светских мероприятий нежелательно: вы едва ли будете себя чувствовать комфортно в компании малознакомых людей, да и со старыми друзьями окажется не так-то просто поладить. Поэтому лучше ограничиться общением с самыми близкими людьми.



Близнецы

Нужна осторожность. День будет складываться непросто, совершить ошибку легко, исправление ее может отнять много времени и сил. Вам далеко не сразу удается понять, как вести себя с окружающими; этот день неблагоприятен для знакомств и начала новых отношений.



Рак

День достаточно сложный. Эмоциональный фон нестабилен, порой вы поддаетесь дурному настроению, оказываетесь заложником собственного раздражения. Многие представители знака совершают ошибки, о которых позже будут жалеть. Трудно найти общий язык с женщинами, причем даже с теми, кого вы давно знаете и любите.



Лев

Никуда не спешите, даже если окружающие неустанно поторапливают вас – для того, чтобы принять правильное решение, выработать эффективную тактику или просто довести до конца начатое дело, вам нужно время. Могут появиться новые обязанности или возникнуть сложные задачи, а вот найти людей, к которым можно было бы обратиться за помощью или хотя бы советом, едва ли удастся.





Дева

В начале дня удастся неплохо поработать; вы легко находите союзников, благодаря чему и достигаете успеха. Деловое чутье ваше безошибочно, сделки, которые вы заключаете, принесут прибыль. Можно обсуждать вопросы, касающиеся смены работы, искать новых деловых партнеров. Не подписывайте важные договоры в спешке – у вас будет возможность добиться более выгодных условий.



Весы

День обманчиво легкий. В первой его половине вам действительно удастся достичь успехом, но вы совершите серьезную ошибку, если расслабитесь в надежде, что все будет также продолжаться и дальше. Могут возникнуть серьезные разногласия с руководством, не исключено, что вам напомнят о каких-то ранее совершенных промахах. Возможны финансовые потери, не исключено, что долгожданное повышение по службе будет отложено на неопределенный срок.



Скорпион

Вы преуспеваете во всем, за что беретесь. Хорошо, если в этот день дела ваши будут важными, а цели – масштабными, а поездки – долгими. Люди, с которыми вы некогда плодотворно сотрудничали, вернутся с интересными деловыми предложениями. Настаивайте на тех условиях, которые считаете выгодными, ситуация развивается в самом благоприятном для вас ключе.



Стрелец

Спокойный и приятный день, открывающий интересные возможности; ваша задача – заметить их и не упустить свой шанс. Возрастает жизненный потенциал, причем позавидовать можно не только вашей энергии, но и тому, что вам удается направить ее в мирное русло. Успехи повышают самооценку, улучшают настроение.



Козерог

Это очень удачный день, практически лишенный трудностей. Вы можете заниматься тем, к чему лежит душа, на время отложив остальные дела. Козерогов наверняка порадуют дружеские встречи, романтические свидания, общение с членами семьи; рядом с теми, кто им дорог, представители знака чувствуют себя по-настоящему счастливыми.



Водолей

Чем больше интересных занятий вы найдете себе сегодня, тем лучше. Скучать вам категорически противопоказано. Можно покупать вещи, необходимые для запланированных на ближайшее время поездок, а также обдумывать будущие путешествия; у многих Водолеев появляются очень смелые идеи, воплощение которых в жизнь принесет много радости.









Рыбы

В первой половине дня у вас появится немало поводов для переживаний. Именно это время связано с получением тревожных новостей, мелкими недоразумениями на работе, а также разногласиями с близкими людьми. Но известие, полученное в середине дня, позволит взглянуть на ситуацию с иной точки зрения, и вы поймете, что на самом деле беспокоиться не о чем.

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